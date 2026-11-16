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Qué cuestiones se están debatiendo aún sobre los motores V8 de F1 para 2030

Sobre la mesa de la F1 Comission, que se reúne hoy en Londres, hay ideas técnicas muy diversas que deberán converger en una propuesta sobre la que los constructores puedan empezar a trabajar.

Franco Nugnes

Publicado: 16 nov 2026, 12:22

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Motor V8

La Comisión de la Fórmula 1 (F1 Comission) debatirá hoy, lunes 16 de noviembre, las normas del campeonato para 2027, aún pendientes de aprobación, y el futuro de las unidades de potencia.

En Londres, tendrá lugar una reunión muy importante para acordar un marco normativo sobre el que los fabricantes puedan empezar a trabajar, ya que el objetivo del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, es adelantar la entrada en vigor del nuevo reglamento un año, a 2030.

La tendencia se inclina hacia un motor endotérmico con una disposición en V de 8 cilindros a 90°, aunque aún queda por definir la cilindrada. Hay un par de propuestas sobre la mesa: hay quien preferiría un motor de 2,1 litros, simplemente para añadir dos cilindros a los actuales 1,6 litros y no tener que empezar desde cero.

La alternativa es llegar a los 2,6 litros, una cifra que se había concebido inicialmente para el V8 atmosférico —que fue el punto de partida—, pero a la idea inicial se quiso añadir un sistema de sobrealimentación, con la intención de mejorar la eficiencia, elevando un rendimiento que, de otro modo, se habría quedado muy por detrás de los estándares actuales, mientras que la propuesta del biturbo ha sido descartada.

El turbocompresor en la versión de 2.600cc sería muy pequeño, con una sobrealimentación que no debería alcanzar 1 bar, mientras que el motor de 8 cilindros más pequeño debería tener una mayor presión.

También en lo que respecta a la parte eléctrica hay divergencias a la hora de definir el 'rompecabezas': hay quienes querrían un MGU-K de 100 kW y quienes, por el contrario, preferirían disponer de 200 kW en total, utilizando solo 100 de forma continua y reservando los 100 restantes para una especie de 'push to pass'.

Esta es la actual unidad de potencia de Mercedes: un motor turbo de 6 cilindros y 1,6 litros con mil caballos

Foto de: AG Photo

También hay debate sobre cuál deberá ser el régimen máximo de revoluciones: se espera recuperar la 'música' de los motores sin llegar al 'ruido', ya que en el calendario habrá, como siempre, muchos circuitos urbanos, con las consiguientes restricciones.

Si hoy en día el cambio de marcha se produce a 12.500 revoluciones, la expectativa es encontrar un límite entre 15.000 y 16.000 para el nuevo motor. Aunque el turbo tiende a amortiguar el sonido, el aumento del efecto acústico será importante y, sin duda, contribuirá al espectáculo.

La F1 se ha fijado como objetivo aligerar los coches de 2030 en 80 kilos, de los cuales unos 30 podrían provenir de la simplificación de las unidades de potencia. Siguiendo esta línea normativa, también existe la esperanza de reducir el coste por unidad entre 500.000 y 600.000 euros.

La ambición de los responsables del reglamento también es la de reducir a la mitad el límite presupuestario: el temor de algunos es que el recorte de gastos no se limite únicamente a la reducción de los costes de los motores, sino que pueda empujar a los constructores a reducir plantilla, tal y como ocurrió con la introducción de esta restricción financiera. Entenderemos mejor cuál será la orientación de la F1 en función de las decisiones que se adopten...

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