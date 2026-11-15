Fórmula 1

La renovación de Turquía para el regreso de un 'clásico moderno' de la F1

El circuito de Estambul Park volverá al calendario de la F1 en 2027. El trazado, muy apreciado por los pilotos, se mantendrá intacto, pero en lo que respecta al evento en sí, todo cambiará.

Benjamin Vinel

Editado: 15 nov 2026, 10:39

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Estambul Park

Foto de: Miragest

Encontrar el equilibrio adecuado suele ser todo un reto en la Fórmula 1 moderna. Esto se aplica a la normativa técnica: lograr un equilibrio entre satisfacer a los pilotos y a los más puristas y, por otro, ofrecer un espectáculo a los aficionados más jóvenes, con un flujo constante de adelantamientos para, digamos, la generación de TikTok.

Pero ese equilibrio también se aplica al calendario y a los circuitos que visita la F1. Muchos de los destinos añadidos recientemente son circuitos temporales en lugares glamurosos como Miami, Las Vegas y Madrid, pero no son precisamente los circuitos que entusiasman a los aficionados más acérrimos.

Sin embargo, el año que viene volverá al calendario una carrera que tiene el potencial de combinar lo mejor de ambos mundos. Estambul es una ciudad global —el puente entre Europa y Asia— y, por lo tanto, el tipo de destino que a la F1 le gusta tener en su calendario. Pero el circuito también resulta atractivo para pilotos y aficionados.

Antes del regreso del GP de Turquía, Motorsport.com se reunió con Eren Uclertopragi, presidente de la Federación Turca de Automovilismo (TOSFED). Él comparte la ambición de aunar ambos aspectos: un evento que cumpla con los estándares de la F1 moderna, al tiempo que se conserva un circuito que disfruten los aficionados más tradicionales.

"Sí, yo opino lo mismo", afirmó Uclertopragi. "Desde el punto de vista de los aficionados, siempre nos hace más ilusión ver las carreras en circuitos clásicos, así que es positivo que la F1 haya aceptado nuestra propuesta. Todos echamos de menos las carreras de antaño, pero al fin y al cabo, desde el punto de vista comercial, también necesitamos carreras como la de Madrid. Necesitamos ambas: los circuitos urbanos modernos y circuitos como Estambul, Monza o Silverstone".

Dicho esto, todos los circuitos permanentes tienen que adaptarse para cumplir con los estándares de la F1 moderna, tanto en lo que respecta a las instalaciones como a la presentación del evento. El trazado de Estambul se mantendrá intacto, pero habrá muchos cambios a su alrededor.

"Se llevarán a cabo algunas mejoras en el circuito", explicó Uclertopragi. "Modernizaremos nuestro circuito para que alcance el nivel actual de la F1. Por supuesto, nosotros estamos trabajando en el aspecto de las infraestructuras. Intentaremos cubrir la mayor parte de las gradas y crear zonas para los aficionados, haciendo todo lo necesario para poder ofrecerles la mejor experiencia posible".

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Estambul Park

Foto de: Mark Sutton / Sutton Images via Getty Images

Este último punto es un pilar fundamental de los planes. Istanbul Park ha sido uno de los circuitos favoritos de los pilotos en el pasado, pero, según Uclertopragi, el mayor reto para los próximos cinco años —la duración del nuevo contrato— es convertirlo también en uno de los favoritos de los aficionados; hay mucho trabajo por hacer en ese sentido.

"Siempre ha sido un circuito para pilotos, pero ahora estamos intentando convertirlo en un circuito para aficionados", afirmó. "Eso empieza por el control del tráfico y la gestión de multitudes. Las carreteras circundantes ya se han remodelado, de modo que ahora hay vías de entrada y de salida. También se mejorará el flujo de tráfico para que la experiencia de acceder al circuito y salir de él sea más agradable".

Esto último es especialmente importante, ya que el tráfico durante las ediciones anteriores del Gran Premio de Turquía fue muy caótico. Es un problema del que Uclertopragi es muy consciente.

"Sabemos lo que tenemos que hacer. Ya hemos empezado a planificar la infraestructura y también estamos ampliando el paddock. Se duplicará la capacidad y la infraestructura se construirá desde cero. Además, mejoraremos nuestras instalaciones de hospitalidad, incluyendo el uso de nuestra famosa curva 8".

Hay un aspecto que merece especial atención en esta remodelación del evento: el Gran Premio de Turquía se organizará de forma muy diferente en los próximos años en comparación con ediciones anteriores. La TOSFED no solo es la federación turca de automovilismo, sino que ahora también es la promotora, lo que debería traducirse en líneas de comunicación más directas y una mayor capacidad para convertir realmente las ambiciones en acciones en esta ocasión.

"La gestión del circuito se ha cedido a TOSFED, lo que está creando una nueva dinámica a la hora de llevar a cabo las tareas como promotor. Todo estará en mis manos y por tanto contaremos con el apoyo del Estado, así que intentaremos hacer todo lo que sea necesario", afirmó Uclertopragi.

"Lo peor es que, antes de que nos hiciéramos cargo, el circuito estaba gestionado por una empresa privada y sus prioridades no eran el deporte, ni los aficionados, ni la F1. Por desgracia, tuvimos problemas con la experiencia de los aficionados y por eso ahora estamos dando prioridad a esa experiencia", explicó.

Todo sobre el calendario de 2027:

Giancarlo Fisichella, Renault

Foto de: Bryn Lennon - Getty Images

Cómo planea Istanbul Park evitar más problemas con el asfalto

Aparte de eso, Uclertopragi sabe que los aspectos fundamentales aún deben estar en orden. El trazado no cambiará, y el asfalto debe estar en mejores condiciones.

Precisamente el asfalto resultó problemática durante las últimas visitas de la F1, lo que llevó a varios pilotos a describirlo como "conducir sobre hielo", especialmente cuando llovió en 2020, el fin de semana en el que Lewis Hamilton se aseguró su séptimo campeonato del mundo.

"Sí, hubo un problema con el asfalto en aquel momento, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso", admitió Uclertopragi. "No nos convencía mucho la idea de repavimentar la capa superior cuando faltaba tan poco tiempo para la carrera. Parte del problema era que no se habían celebrado carreras en el circuito, así que no hubo nada antes de la de Fórmula 1 y eso supuso que tuviéramos el problema del asfalto".

Como era de esperar, los organizadores de Estambul están decididos a evitar que se repitan esos problemas en 2027.

"Actualmente, colaboramos estrechamente con la FIA y con expertos del circuito", dijo. "Por supuesto, tendremos que cambiar los bordillos y demás, pero el trazado seguirá siendo el mismo. Y supongo que esta vez no cambiaremos el asfalto".

"Seguirá siendo el mismo y, en la actualidad, organizamos 'eventos de experiencia' en Istanbul Park durante al menos 30 semanas al año. Tras la renovación y las mejoras, volveremos a celebrar carreras nacionales e internacionales, antes de la F1".

Esto debería evitar que los pilotos de F1 se enfrenten de nuevo a una sorpresa desagradable en lo que respecta a los niveles de agarre del trazado turco.

Estambul Park

Foto de: Lars Baron / Getty Images

¿Podrá el GP de Turquía seguir en la F1 más allá de 2031?

Todo esto se está llevando a cabo inicialmente teniendo en cuenta el contrato de cinco años, pero Uclertopragi quiere que Estambul permanezca en el calendario más allá del acuerdo inicial, lo que significa que las inversiones están orientadas a un plazo más largo.

"Estamos pensando en un periodo más largo. Por eso, los proyectos que tenemos ahora mismo para el circuito se prolongarán más allá de los cinco años. Estamos debatiendo internamente y con el Estado cómo podemos ampliar el proyecto sin volver a salir del calendario", afirmó.

Uclertopragi sabe muy bien lo que se necesita para lograrlo: cumplir las promesas mencionadas anteriormente. Si eso ocurre, cree que el resto vendrá por sí solo.

"Sin duda, nuestro compromiso es, en primer lugar, de cinco años, pero si cumplimos con los estándares que busca la Fórmula 1, entonces será beneficioso para ambos. Siempre que cumplamos los compromisos que hemos adquirido y si conseguimos que los fans estén satisfechos en los próximos cinco años, creo que será beneficioso para ambas partes mantener Estambul en el calendario", concluyó.

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