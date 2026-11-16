Noticias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

¿Sería justo que Antonelli ayude a Russell a conseguir el segundo puesto en el mundial?

Cuando aún quedan tres carreras para que termine la temporada 2026, Russell ocupa el tercer puesto en la clasificación de pilotos, 17 puntos por detrás de Verstappen y con solo un punto de ventaja sobre Hamilton.

Franco Nugnes

Editado: 16 nov 2026, 10:11

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Mercedes está viviendo una temporada extraordinaria que ha llevado al equipo de Toto Wolff a ganar con gran antelación los dos títulos mundiales: en México se produjo la coronación de Kimi Antonelli como campeón del mundo de pilotos y, una semana después, en Brasil, llegó la conquista del campeonato de constructores.

Un pleno merecido debido a sus 12 victorias (9 de Kimi Antonelli y 3 de George Russell), otras 12 poles (7 de italiano y 5 del británico) y 10 vueltas rápidas (8 de Kimi y 2 de George).

Al inicio de la temporada, el gran favorito para el mundial era Russell y, tras conseguir la victoria en Australia, parecía subestimar el potencial de su joven compañero de equipo, con el que, sin embargo, tuvo que ceder merecidamente, ya que fue Antonelli quien conquistó su primera corona mundial con tan solo 20 años.



Sin embargo, en el balance del equipo alemán falta una última pieza para coronar una temporada verdaderamente dominante que retoma el hilo de 2021: Russell ha caído al tercer puesto de la clasificación de pilotos y, a tres carreras del final, se encuentra a 17 puntos de Max Verstappen, de Red Bull (279 puntos), y con una ventaja de solo un punto sobre Lewis Hamilton (261 puntos), que le pisa los talones con el Ferrari.

El piloto británico ha llegado a la fase decisiva de la temporada bastante desanimado: no gana desde el GP de Azerbaiyán y ha sufrido la indiscutible superioridad de Antonelli.

"Me siento un poco agotado por haber tenido que sacar fuerzas continuamente para volver a levantarme. Cuando te derriban, te levantas; luego te vuelven a derribar y tienes que volver a empezar. Esperaba tener que enfrentarme a una situación así quizá un par de veces durante la temporada, no prácticamente cada dos fines de semana".

Una admisión de debilidad que le honra, aunque George encuentra en ciertas cifras una serie de explicaciones que atenúan su decepción: "Solo en seis carreras no hemos tenido problemas. Eso significa que en catorce de veinte ocasiones hemos tenido que afrontar situaciones que, en un principio, consideramos simple mala suerte. Pero cuando ocurre con tanta frecuencia, sobre todo en nuestro lado del box, hay que empezar a plantearse preguntas más profundas. Sería ingenuo achacarlo todo a la mala suerte. Hay que mirarse detenidamente en el espejo y preguntarse dónde se podría haber hecho mejor".

Relacionado:

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Cierto, muy cierto. Después de tres años en Mercedes en los que siempre demostró saber mantener a raya a un tal Lewis Hamilton, llegó el "tsunami" Antonelli, que dio un vuelco a todas las perspectivas. En Brackley esperan que George no tenga que cerrar este año horribilis como un gran derrotado y la esperanza es ayudarle a recuperar al menos el segundo puesto en el campeonato de pilotos.

Una tarea nada sencilla, pero Russell podría encontrar un aliado precisamente en el compañero de equipo que le ha arrollado. Si el equipo se lo pidiera, el italiano podría estar dispuesto a ceder la posición en pista para favorecer al resultado de su actual compañero de equipo en el mundial.

En el entorno del italiano no descartan esta posibilidad en caso de que Toto Wolff quiera apoyar la recuperación psicológica de George. A juzgar por la clasificación en Brasil, no lo parecía: el inglés parecía encaminado hacia la pole position sobre mojado cuando, por radio (erróneamente), le dijeron que abortara la vuelta para intentar marcar el mejor tiempo en la siguiente.

Un error evidente al que Russell intentó responder ante el muro, pero cualquier intento de protesta fue sofocado por una orden perentoria de Toto: "¡Céntrate en pilotar!".

¿Cuál será la actitud de Mercedes en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi? Mercedes está realizando pruebas con el W17 que parecen orientadas al coche del año que viene, mientras que Red Bull y McLaren, que salió victoriosa en Brasil con Lando Norris, continúan apostando fuerte por el desarrollo. La partida está abierta.

George tiene que dar un golpe de autoridad y Kimi parece estar dispuesto a apoyarle, quizá incluso asestándole otro último golpe psicológico si ve que para alcanzar ese objetivo mínimo necesita de la ayuda de quien ya le ha dado una paliza en 2026...

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Los pilotos creen que la F1 necesita mejores neumáticos de lluvia y admiten el temor de Las Vegas

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Franco Nugnes





Primeros detalles de la Aprilia de 850cc: aerodinámica innovadora en el alerón delantero



MotoGP



MotoGP 1 d



Primeros detalles de la Aprilia de 850cc: aerodinámica innovadora en el alerón delantero





¿Imola, reserva de la F1 en 2027? No quiere ser el "buitre", pero sería la primera opción



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



¿Imola, reserva de la F1 en 2027? No quiere ser el "buitre", pero sería la primera opción





Promesa cumplida: Antonelli se tiñe el pelo de Italia y deja "sin palabras" a Wolff



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



4 d



Promesa cumplida: Antonelli se tiñe el pelo de Italia y deja "sin palabras" a Wolff

Más de

George Russell





Russell, ante el riesgo de convertirse en el "Barrichello de Antonelli", según Ralf Schumacher



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Russell, ante el riesgo de convertirse en el "Barrichello de Antonelli", según Ralf Schumacher





Mercedes F1 no temía perder el título en Brasil: "Ferrari estaba haciendo una carrera desastrosa"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Mercedes F1 no temía perder el título en Brasil: "Ferrari estaba haciendo una carrera desastrosa"





Horarios del GP de Las Vegas de F1: ¡los más raros del año!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



Horarios del GP de Las Vegas de F1: ¡los más raros del año!

Más de

Mercedes





Mano dura, confianza y títulos de F1: la lección de vida detrás del éxito de Wolff en Mercedes



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



17 h



Mano dura, confianza y títulos de F1: la lección de vida detrás del éxito de Wolff en Mercedes





Rosberg revela que Hamilton sospechaba de una conspiración en Mercedes: "Lo pasó peor"



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Rosberg revela que Hamilton sospechaba de una conspiración en Mercedes: "Lo pasó peor"





Antonelli, recibido por el presidente de Italia como campeón de F1



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Antonelli, recibido por el presidente de Italia como campeón de F1

Últimas noticias





¿Sería justo que Antonelli ayude a Russell a conseguir el segundo puesto en el mundial?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



4 min



¿Sería justo que Antonelli ayude a Russell a conseguir el segundo puesto en el mundial?





Los pilotos creen que la F1 necesita mejores neumáticos de lluvia y admiten el temor de Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



40 min



Los pilotos creen que la F1 necesita mejores neumáticos de lluvia y admiten el temor de Las Vegas





Cámara repite con Haas F1 en Las Vegas; Qatar y Abu Dhabi siguen en el aire



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Cámara repite con Haas F1 en Las Vegas; Qatar y Abu Dhabi siguen en el aire





Qué necesita Manu González para ser campeón de Moto2 2026 en Portimao



Moto2



MOT2 Moto2



Algarve



2 h



Qué necesita Manu González para ser campeón de Moto2 2026 en Portimao

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse