Verstappen ve a sus rivales de F1 más cerca en Canadá

La jornada del viernes en el Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 dejó a los pilotos con tan solo 90 minutos para probar sus monoplazas. Todo vino después de la suspensión de las primeras prácticas por problemas en la "infraestructura local", y afectó a Red Bull, quienes se quedaron con la sexta y octava plaza con Max Verstappen y Sergio Pérez respectivamente.

Los austriacos se quedaron lejos de Mercedes, que acabaron con Lewis Hamilton y George Russell ocupando las dos primeras plazas, y sobre lo que fue el día habló el vigente campeón del mundo. El neerlandés reconoció que no fue "sencillo" y que ve a sus rivales más cerca, aunque los factores ayudaron a que fuera así.

Al atender a los medios de comunicación tras bajarse del RB19, el holandés dijo: "No ha sido muy sencillo al no haber rodado en la FP1, pero es lo mismo para todos, al menos hemos dado algunas vueltas en la FP2. Creo que todavía nos queda trabajo por hacer, el coche no es fantástico en este momento en los baches y en los pianos".

"No está tan mal, pero necesitamos afinar algunas cosas", explicó Max Verstappen, al que se le preguntó sobre si veía al resto acercándose. "Sí, pero creo que no tuvimos un buen día, quizá ellos tuvieron una buena jornada. Conocemos nuestras limitaciones con el monoplaza, y con la pista tal y como está ahora, con los pianos y los baches, no se adapta bien a nuestro paquete, pero intentaremos encontrar algunas mejoras".

La lluvia hizo acto de presencia al final de la sesión, con un aguacero repentino que no permitió más pruebas, incluso se vieron algunos sustos, y se le puso sobre la mesa al de Red Bull si eso será un factor en la clasificación del sábado: "Probablemente mañana esté muy mojado, así que normalmente eso siempre trae algunas sorpresas en la clasificación, y veremos qué tiempo hace el domingo".

