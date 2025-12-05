Todos

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Primer encontronazo de Verstappen y Norris en Abu Dhabi: "Casi chocamos"

La tensión de la lucha por el título está presente en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1 y el primer rifirrafe entre Norris y Verstappen no tardó en llegar.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris y Max Verstappen

Lando Norris lidera el mundial a falta de esta última carrera con una ventaja de 12 puntos respecto a Max Verstappen y, como ya es bien sabido, el holandés es prácticamente inexpugnable en cuanto a los juegos mentales se refiere y ya desde el jueves en la rueda de prensa empezó a mandar mensajes.

Sin embargo, la acción ya ha pasado a la pista y este viernes el de Red Bull dio el primer susto al piloto de McLaren en la FP2, ya que Norris empezó una de sus vueltas rápidas y cuando giró la primera curva a la izquierda se topó con un Verstappen que iba más lento y que se apartaba algo tarde, obligando al británico a frenar levemente. 

Esa acción molestó a Norris, que rápidamente abrió la radio del equipo para decir: "Qué está haciendo este tipo? Casi nos chocamos".

SÍGUELO EN DIRECTO:

Si bien es cierto que la situación llegó a contener cierto riesgo, desde dirección de carrera rápidamente tomaron la decisión de no investigar la acción.

Probablemente fue casualidad que Verstappen se topara en el camino de Norris nada más empezar la segunda sesión de entrenamientos libres y forzara una especie de obstaculización menor, pero en un fin de semana como este, donde cada pequeño paso podría contar, y con el piloto holandés de por medio, no se puede descartar nada.

Max Verstappen es consciente de que ganar su quinto título consecutivo no depende únicamente de él, ya que aunque gane la carrera de este domingo en Yas Marina necesitará que Lando Norris acabe fuera del podio, por lo que la lucha ha empezado ya y este es solo un ejemplo de ello.

Juanjo Sáez
Filtros