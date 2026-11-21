Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Russell domina una FP3 con polémica antes de la clasificación de Las Vegas

George Russell fue el más rápido en los Libres 3 del GP de Las Vegas 2026 de la F1, por delante de Antonelli y Norris. Resumen y resultados de la FP3.

Juanjo Sáez

Editado: 21 nov 2026, 1:52

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Tras una FP1 y una FP2 totalmente irrelevantes debido a la lluvia del viernes, la tercera sesión de entrenamientos (FP3) del Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1 en seco fue clave para todos los equipos y pilotos, lo que se demostró con las más de 20 vueltas completadas por todos y cada uno de los pilotos.

Si bien los programas de los equipos fueron muy variados, con diferentes momentos para realizar las simulaciones de clasificación y de carrera, los 22 pilotos de la parrilla pudieron dar una vuelta rápida con blandos nuevos y prepararse para la próxima sesión.

Al término de los 60 minutos de la FP3, George Russell fue el piloto más rápido con un 1:34.041, un crono que fue 0.911s más rápido que el de su compañero Andrea Kimi Antonelli, con Lando Norris completando el top 3 a 0.974s.

La cuarta posición fue para Charles Leclerc a 1.150s, por delante de la primera sorpresa de la tabla, que fue Franco Colapinto colocado en el quinto puesto a 1.157s del mejor de los Mercedes, mientras Max Verstappen era sexto a 1.309s.

Séptimo fue Liam Lawson a 1.361s, mientras que Lewis Hamilton solo pudo ser octavo [+1.393s], por delante de Pierre Gasly [+1.402s] y Arvid Lindblad [+1.409s], que completaron el top 10.

Sin embargo, toda la atención se centró en un encontronazo entre Russell y Verstappen que será investigado tras la sesión y que podría acarrear sanciones.

Fuera de los 10 primeros puestos, Carlos Sainz acabó 13º, con Fernando Alonso 20º.

¡Apunta!:

Resultados de los Libres 3 de F1 en el GP de Las Vegas 2026

FP3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 30

1'34.041

S 237.381 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 29

+0.911

1'34.952

0.911 S 235.104 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 28

+0.974

1'35.015

0.063 S 234.948 4

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 31

+1.150

1'35.191

0.176 S 234.513 5

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 29

+1.157

1'35.198

0.007 S 234.496 6

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 24

+1.309

1'35.350

0.152 S 234.122 7

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 31

+1.361

1'35.402

0.052 S 233.995 8

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 30

+1.393

1'35.434

0.032 S 233.916 9

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 30

+1.402

1'35.443

0.009 S 233.894 10

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 32

+1.409

1'35.450

0.007 S 233.877 11

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 29

+1.452

1'35.493

0.043 S 233.772 12

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 29

+1.763

1'35.804

0.311 S 233.013 13

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 29

+1.945

1'35.986

0.182 S 232.571 14

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 22

+2.350

1'36.391

0.405 S 231.594 15

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 29

+2.405

1'36.446

0.055 S 231.462 16

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 29

+2.706

1'36.747

0.301 S 230.742 17

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 30

+2.897

1'36.938

0.191 S 230.287 18

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 30

+2.971

1'37.012

0.074 S 230.111 19

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 28

+3.091

1'37.132

0.120 S 229.827 20

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 29

+3.208

1'37.249

0.117 S 229.550 21

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 28

+3.640

1'37.681

0.432 S 228.535 22

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 27

+3.655

1'37.696

0.015 S 228.500 Ver resultados

Resumen completo de la FP3 de F1 en el GP de Las Vegas 2026

Después de un viernes pasado por agua, la importancia de los entrenamientos libres 3 quedó demostrada en solo el primer minuto de acción, ya los 22 coches que forman la parrilla salieron a rodar inmediatamente para acumular el máximo de vueltas posible antes de la clasificación de esta misma noche en Las Vegas.

Con una división entre neumáticos blandos y medios, Lando Norris fue, con bastante diferencia, el piloto más rápido una vez completadas todas las primeras vueltas cronometradas gracias a un 1:39.224.

Sin embargo, como era de esperar, todo cambiaba muy rápido e Isack Hadjar le superó con un 1:39.032, aunque una vez más fue Norris quien recuperó el liderato con un 1:37.254, casi dos segundos más rápido.

Algo más atrás, Alonso se colocaba sexto y Sainz octavo, posiciones sorprendentes que demostraban que la clasificación estaba muy descolocado en los primeros minutos de acción en estos Libres 3.

A la espera de los Mercedes y los Ferrari, Verstappen y Norris seguían peleando por ver quién ocupaba el primer puesto de la tabla de tiempos, con el de Red Bull bajando la referencia hasta el 1:36.147, con su compañero Hadjar segundo a 0.363s.

Verstappen era más rápido que nadie y tras 20 miuntos de FP3 marcó un 1:35.675, justo cuando los Mercedes empezaron a aparecer, con Russell cuarto, aunque a 1.621s.

Después de unos 25 minutos dedicados en gran parte a las simulaciones de carrera, una gran mayoría de pilotos regresó a sus boxes para realizar ajustes en sus monoplazas en función de sus necesidad para el trazado de Las Vegas sobre seco.

Tras un breve parón, todos volvieron a pista con blandos o medios duros, algunos para seguir las simulaciones de carrera y, otros como Carlos Sainz, para llevar a cabo una simulación de clasificación le colocó momentáneamente tercero con un 1:36.390.

Poco después, George Russell escalaba a lo más alto con un 1:35.124 con blandos nuevos, con Charles Leclerc quedándose a 0.346s de ese crono con neumáticos medios, aunque Russell bajaría la referencia acto seguido hasta el 1:34.805, siendo así concretamente 0.602s más rápido que su compañero Antonelli.

A falta de 15 minutos para el final de los Libres 3 llegó un nuevo paso por boxes de todos los pilotos, que en esta ocasión sí montaron blandos nuevos para dar una vuelta rápida.

Piastri mejoró, pero solo pudo ser octavo a más de un segundo de Russell. Norris sí se acercó más, pero se quedó a 0.255s, con Antonelli a 0.326s. Pero entonces Russell bajó todavía más hasta el 1:34.306, con Norris acercándose a 0.709s.

Sin embargo, en los últimos segundos, Russell volvió a mejorar y marcó un 1:34.041 como referencia final, con Antonelli y Norris quedándose por debajo del segundo de diferencia.

Pero muchos ojos estaban puestos en Russell y Verstappen tras un incidente totalmente innecesario en el que ambos se tocaron y por lo que seguramente serán juzgados por los comisarios antes de la clasificación.

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