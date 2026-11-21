Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Las Vegas
Russell domina una FP3 con polémica antes de la clasificación de Las Vegas
George Russell fue el más rápido en los Libres 3 del GP de Las Vegas 2026 de la F1, por delante de Antonelli y Norris. Resumen y resultados de la FP3.
Juanjo Sáez
Editado: 21 nov 2026, 1:52
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Tras una FP1 y una FP2 totalmente irrelevantes debido a la lluvia del viernes, la tercera sesión de entrenamientos (FP3) del Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1 en seco fue clave para todos los equipos y pilotos, lo que se demostró con las más de 20 vueltas completadas por todos y cada uno de los pilotos.
Si bien los programas de los equipos fueron muy variados, con diferentes momentos para realizar las simulaciones de clasificación y de carrera, los 22 pilotos de la parrilla pudieron dar una vuelta rápida con blandos nuevos y prepararse para la próxima sesión.
Al término de los 60 minutos de la FP3, George Russell fue el piloto más rápido con un 1:34.041, un crono que fue 0.911s más rápido que el de su compañero Andrea Kimi Antonelli, con Lando Norris completando el top 3 a 0.974s.
La cuarta posición fue para Charles Leclerc a 1.150s, por delante de la primera sorpresa de la tabla, que fue Franco Colapinto colocado en el quinto puesto a 1.157s del mejor de los Mercedes, mientras Max Verstappen era sexto a 1.309s.
Séptimo fue Liam Lawson a 1.361s, mientras que Lewis Hamilton solo pudo ser octavo [+1.393s], por delante de Pierre Gasly [+1.402s] y Arvid Lindblad [+1.409s], que completaron el top 10.
Sin embargo, toda la atención se centró en un encontronazo entre Russell y Verstappen que será investigado tras la sesión y que podría acarrear sanciones.
Fuera de los 10 primeros puestos, Carlos Sainz acabó 13º, con Fernando Alonso 20º.
¡Apunta!:
Resultados de los Libres 3 de F1 en el GP de Las Vegas 2026
FP3
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 30
1'34.041
S 237.381 2
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 29
+0.911
1'34.952
0.911 S 235.104 3
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 28
+0.974
1'35.015
0.063 S 234.948 4
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 31
+1.150
1'35.191
0.176 S 234.513 5
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 29
+1.157
1'35.198
0.007 S 234.496 6
M. Verstappen Red Bull
3 Red Bull Red Bull 24
+1.309
1'35.350
0.152 S 234.122 7
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull 31
+1.361
1'35.402
0.052 S 233.995 8
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 30
+1.393
1'35.434
0.032 S 233.916 9
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 30
+1.402
1'35.443
0.009 S 233.894 10
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull 32
+1.409
1'35.450
0.007 S 233.877 11
I. Hadjar Red Bull
6 Red Bull Red Bull 29
+1.452
1'35.493
0.043 S 233.772 12
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 29
+1.763
1'35.804
0.311 S 233.013 13
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 29
+1.945
1'35.986
0.182 S 232.571 14
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 22
+2.350
1'36.391
0.405 S 231.594 15
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 29
+2.405
1'36.446
0.055 S 231.462 16
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 29
+2.706
1'36.747
0.301 S 230.742 17
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 30
+2.897
1'36.938
0.191 S 230.287 18
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 30
+2.971
1'37.012
0.074 S 230.111 19
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 28
+3.091
1'37.132
0.120 S 229.827 20
F. Alonso Aston Martin
14 Aston Martin Honda 29
+3.208
1'37.249
0.117 S 229.550 21
L. Stroll Aston Martin
18 Aston Martin Honda 28
+3.640
1'37.681
0.432 S 228.535 22
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 27
+3.655
1'37.696
0.015 S 228.500 Ver resultados
Resumen completo de la FP3 de F1 en el GP de Las Vegas 2026
Después de un viernes pasado por agua, la importancia de los entrenamientos libres 3 quedó demostrada en solo el primer minuto de acción, ya los 22 coches que forman la parrilla salieron a rodar inmediatamente para acumular el máximo de vueltas posible antes de la clasificación de esta misma noche en Las Vegas.
Con una división entre neumáticos blandos y medios, Lando Norris fue, con bastante diferencia, el piloto más rápido una vez completadas todas las primeras vueltas cronometradas gracias a un 1:39.224.
Sin embargo, como era de esperar, todo cambiaba muy rápido e Isack Hadjar le superó con un 1:39.032, aunque una vez más fue Norris quien recuperó el liderato con un 1:37.254, casi dos segundos más rápido.
Algo más atrás, Alonso se colocaba sexto y Sainz octavo, posiciones sorprendentes que demostraban que la clasificación estaba muy descolocado en los primeros minutos de acción en estos Libres 3.
A la espera de los Mercedes y los Ferrari, Verstappen y Norris seguían peleando por ver quién ocupaba el primer puesto de la tabla de tiempos, con el de Red Bull bajando la referencia hasta el 1:36.147, con su compañero Hadjar segundo a 0.363s.
Verstappen era más rápido que nadie y tras 20 miuntos de FP3 marcó un 1:35.675, justo cuando los Mercedes empezaron a aparecer, con Russell cuarto, aunque a 1.621s.
Después de unos 25 minutos dedicados en gran parte a las simulaciones de carrera, una gran mayoría de pilotos regresó a sus boxes para realizar ajustes en sus monoplazas en función de sus necesidad para el trazado de Las Vegas sobre seco.
Tras un breve parón, todos volvieron a pista con blandos o medios duros, algunos para seguir las simulaciones de carrera y, otros como Carlos Sainz, para llevar a cabo una simulación de clasificación le colocó momentáneamente tercero con un 1:36.390.
Poco después, George Russell escalaba a lo más alto con un 1:35.124 con blandos nuevos, con Charles Leclerc quedándose a 0.346s de ese crono con neumáticos medios, aunque Russell bajaría la referencia acto seguido hasta el 1:34.805, siendo así concretamente 0.602s más rápido que su compañero Antonelli.
A falta de 15 minutos para el final de los Libres 3 llegó un nuevo paso por boxes de todos los pilotos, que en esta ocasión sí montaron blandos nuevos para dar una vuelta rápida.
Piastri mejoró, pero solo pudo ser octavo a más de un segundo de Russell. Norris sí se acercó más, pero se quedó a 0.255s, con Antonelli a 0.326s. Pero entonces Russell bajó todavía más hasta el 1:34.306, con Norris acercándose a 0.709s.
Sin embargo, en los últimos segundos, Russell volvió a mejorar y marcó un 1:34.041 como referencia final, con Antonelli y Norris quedándose por debajo del segundo de diferencia.
Pero muchos ojos estaban puestos en Russell y Verstappen tras un incidente totalmente innecesario en el que ambos se tocaron y por lo que seguramente serán juzgados por los comisarios antes de la clasificación.
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