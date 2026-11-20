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Fórmula 1 GP de Las Vegas

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla

Apunta a qué hora empieza la clasificación de F1 del GP de Las Vegas 2026 el sábado (viernes local), cómo puedes verla y más.

Jose Carlos de Celis

Editado: 20 nov 2026, 6:17

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Después de una madrugada del viernes con la disputa de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, llegará el sábado (viernes local) la clasificación del GP de Las Vegas de F1 2026. Apunta aquí a qué hora empieza la Q1 en Las Vegas, cómo puedes verla, el historial de poles y mucho más.

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas

A qué hora es la clasificación del GP Las Vegas de F1 : sábado a las 05:00h de España

: sábado a las 05:00h de España A qué hora es la clasificación del GP de Las Vegas de F1 en horario local: viernes a las 20:00h

Como en Las Vegas hay nueve horas menos que en España, y dado que es un gran premio nocturno un día antes de lo habitual (para que la carrera sea en prime time el sábado), la clasificación se disputa en la tarde-noche del viernes local, a las 20:00h de Las Vegas, y en la madrugada del viernes al sábado de España, a las 05:00h.

Al ser en el continente americano, para Latam los horarios son mejores, y es que la clasificación del GP de Las Vegas de F1 2026 es a las 22:00h de México, las 23:00h de Colombia, Perú o Ecuador, a las 00:00h de Bolivia o Venezuela y a la 01:00h del viernes al sábado en Argentina, Uruguay, Paraguay o Chile.

¿Cuánto dura y cómo es la clasificación de F1 en Las Vegas?

La clasificación del GP de Las Vegas sigue el formato habitual, así que tendremos las habituales tres rondas: Q1, Q2 y Q3. La Q1 de Las Vegas, que empieza el sábado a las 05:00h de España (las 20:00h locales), dura 18 minutos y en ella participan los 22 pilotos titulares, buscando el acceso a la Q2.

La Q2 de la clasificación del GP de Las Vegas empieza sobre las 05:25h de España, 20:25h locales, y en ella estarán los 16 más rápidos de la Q1, mientras que los seis con peor tiempo de esa ronda quedarán ya eliminados.

El momento clave de la clasificación del GP de Las Vegas de F1 2026 será la Q3, de 12 de minutos, con los diez más rápidos de la Q2, que lucharon por la pole position y las primeras filas de parrilla para el domingo (sábado local).

A qué hora son los Libres 3 del GP de Las Vegas

A qué hora es la FP3 del GP de Las Vegas de F1 2026 : sábado a la 01:30h de España

: sábado a la 01:30h de España A qué hora es la FP3 del GP de Las Vegas de F1 2026: viernes a las 16:30h

Antes de la clasificación, aún se disputará una tercera y última sesión de libres de F1 en Las Vegas, con una hora final de práctica para terminar de afinar los coches al circuito urbano. Será cuando aún sean las 16:30h de la tarde locales pero ya las 01:30h de España.

Cómo ver por la TV la clasificación de F1 en Las Vegas

Como siempre, en España para ver la F1 y la clasificación del GP de Las Vegas de F1, hay que estar suscrito al Plan Motor o Plan Esencial de DAZN F1, mientras que esa imagen también la pueden ver quienes tengan en Movistar + el Paquete Motor o en Vodafone TV alguno de los dos planes de DAZN. Recuerda además que con DAZN también este fin de semana puedes ver el GP de Portugal de MotoGP.

Apunta:

Para ver la Qualy de F1 en Las Vegas desde Latam, la opción mayoritaria sigue siendo ESPN vía Disney +. Si la quieres ver en Argentina, hay que hacerlo por ESPN vía Disney + o por Fox Sports Argentina, mientras que en México tienen acceso a la clasificación del sábado los suscriptores de Izzy o de Sky.

Quién lleva más pole position de F1 en 2026 antes de Las Vegas

Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con siete.

Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cinco; Lando Norris, con cuatro; Max Verstappen, con dos y Pierre Gasly y Lewis Hamilton con una.

Poles repartidas por equipos en la F1 2026: 12 de Mercedes (entre ellas las 10 primeras), luego hubo tres de McLaren y una de Alpine, luego dos de Red Bull en Malasia y Singapur, luego otra de Mercedes (la 12ª), posteriormente la única de Ferrari (lograda por Hamilton) y en la anterior carrera, otra de McLaren para un total de cuatro papaya.

Qué pilotos de F1 ya han logrado una pole position de F1 en Las Vegas

Como solo se han disputado tres ediciones del GP de Las Vegas (2023, 2024 y 2025), la lista es corta, y es que solo tres pilotos han hecho pole: Charles Leclerc con Ferrari fue el primero, antes de George Russell con Mercedes y de Lando Norris con el McLaren. Max Verstappen y Red Bull, por ejemplo, están por estrenarse en Las Vegas.

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