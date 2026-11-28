Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Qatar
Antonelli y Russell confirman su favoritismo en la FP3 de Qatar
Los Mercedes siguen siendo los favoritos para la pole en el GP de Qatar 2026 de la F1 tras una FP3 dominada por Antonelli y Russell. Resumen y resultados.
Juanjo Sáez
Editado: 28 nov 2026, 15:30
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Tras un inicio de sesión en la que prácticamente nadie salió a la pista, la segunda mitad de los Libres 3 estuvo protagonizada por la acción en pista con el neumático blando y la famosa simulación de clasificación antes de la clasificación, donde los pilotos y equipos intentan apretar un poco más para llegar a la Q1, Q2 y Q3 lo mejor preparados posible.
Al término de los 60 minutos de FP3, los Mercedes demostraron de nuevo que parecen ser los más fuertes en Qatar, ya que Andrea Kimi Antonelli lideró con un 1:22.400, por delante de su compañero George Russell, segundo a 0.249s. El top 3 lo completó finalmente Max Verstappen con su Red Bull, a 0.510s.
La cuarta posición de la tabla de tiempos fue para Isack Hadjar, a una distancia de 0.687s, por delante de Charles Leclerc y Lando Norris, que fueron quinto y sexto a 0.808s y 0.868s respectivamente de la mejor referencia.
Séptimo fue Oscar Piastri [0.889s], con Arvid Lindblad octavo [1.251s]. El top 10 de la FP3 lo completaron Lewis Hamilton [1.376s] y Liam Lawson [1.659s].
Fernando Alonso y Carlos Sainz no consiguieron meterse entre los diez más rápidos, con el asturiano de Aston Martin 17º a 2.696s y el madrileño de Williams 18º a 2.777s.
Apunta:
Resultados de la FP3 del GP de Qatar 2026 de la F1
1 Andrea Kimi Antonelli 1:22.400 2 George Russell +0.249 1:22.649 3 Max Verstappen +0.510 1:22.910 4 Isack Hadjar +0.687 1:23.087 5 Charles Leclerc +0.808 1:23.208 6 Lando Norris +0.868 1:23.268 7 Oscar Piastri +0.889 1:23.289 8 Arvid Lindblad +1.251 1:23.651 9 Lewis Hamilton +1.376 1:23.776 10 Liam Lawson +1.659 1:24.059 11 Gabriel Bortoleto +1.831 1:24.231 12 Oliver Bearman +1.943 1:24.343 13 Pierre Gasly +1.981 1:24.381 14 Rafael Câmara +2.230 1:24.630 15 Franco Colapinto +2.238 1:24.638 16 Fernando Alonso +2.696 1:25.096 17 Nico Hulkenberg +2.716 1:25.116 18 Carlos Sainz +2.777 1:25.177 19 Alex Albon +2.921 1:25.321 20 Lance Stroll +3.365 1:25.765 21 Valtteri Bottas +3.860 1:26.260 22 Sergio Pérez +4.506 1:26.906
Resumen completo de los Libres 3 de F1 2026 en Qatar
Como viene siendo habitual, la tercera sesión de entrenamientos libres dela Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1 empezó con bastante tranquilidad, sobre todo en el garaje de Fernando Alonso, ya que su Aston Martin estaba desmontado y sin el español.
En los primeros cinco minutos de FP3, únicamente Pierre Gasly salió a pista y lo hizo con unos neumáticos blandos con los que marcó una primea referencia de 1:26.284. Tras el francés, Nico Hulkenberg y Franco Colapinto también se unieron a la acción.
El piloto argentino batió el crono de su compañero de Alpine con un 1:25.478, mientras el resto de pilotos empezaban a prepararse para salir a rodar tras más de 15 minutos de FP3.
Todos salieron de golpe al asfalto de Losail y lo hicieron directamente con el neumático más blando, lo que provocó un vuelco en la tabla de tiempos. Oscar Piastri fue el primero en liderar con un 1:23.981, pero rápidamente fue superado por el 1:23.577 de Verstappen, quien a su vez vio como ambos mejores eran más rápidos, con Russell en cabeza por 0.146s gracias a su 1:22.983.
Más atrás, los Ferrari se quedaban a más de un segundo de distancia en sexto y séptimo puesto, mientras que los Racing Bulls eran claramente los mejores del resto.
Carlos Sainz se colocó 14º en un principio con un 1:26.127, justo por delante de un Fernando Alonso que marcó un 1:26.294 para ser 15º.
Lando Norris, que tuvo que abortar su vuelta, pudo más tarde marcar un 1:23.777 para colocarse quinto, al mismo tiempo que su compañero Piastri ascendía al tercer puesto a 0.555s del mejor de los Mercedes.
Durante los siguientes minutos, todos estuvieron probando las tandas largas con los neumáticos más blandos, aunque con unas gomas de 10 vueltas, Leclerc mejoró sus registros y se colocó sexto a 0.825s de Russell.
En los últimos 15 minutos de los Libres 3, todos los pilotos regresaron a boxes y volvieron a salir a la pista con neumáticos blandos nuevos para llevar a cabo las simulaciones de clasificación, con Verstappen subiendo al primer puesto con un 1:22.910.
Sin embargo, los Mercedes rápidamente superaron al holandés, con Antonelli marcando un 1:22.400 y Russell un 1:22.649.
Los McLaren también se quedaron lejos, ya que Norris hizo un 1:23.268 y Piastri un 1:23.289, ambos casi nueve décimas más lentos que el italiano de Mercedes.
El último equipo puntero en hacer una vuelta rápida con blandos fue Ferrari, pero Leclerc fue el SF-26 más rápido y solo pudo ser quinto a 0.808s del mejor crono con un 1:23.208.
Por detrás, Colapinto se colocó 16º, justo delante de Alonso (17º), mientras que Sainz no pudo pasar de la 18ª posición. Pérez cerró la tabla de tiempos (22º) a 4.506s.
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