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Fórmula 1 GP de Qatar

A qué hora es la clasificación de F1 en Qatar y cómo verla

Apunta a qué hora es la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1 2026, cómo verla, el historial en el circuito y más.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 27 nov 2026, 17:45

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George Russell, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Este sábado llega la penúltima clasificación de la temporada 2026 de F1, la del GP de Qatar en el Circuito Internacional de Losail.

A qué hora es la clasificación del GP de Qatar de F1 2026

A qué hora es la clasificación del GP Qatar de F1 2026 : sábado a las 19:00h de España

: sábado a las 19:00h de España A qué hora es la clasificación del GP Qatar de F1 2026 en horario local: sábado a las 21:00h

Dado que el GP de Qatar es nocturno, la clasificación empezará de noche, cuando sean las 21:00h locales, y como la diferencia horaria entre Qatar y España es de dos horas, la clasificación será a las 19:00h (siete de la tarde) de España, cuando empezará la Q1.

Con la diferencia horaria de nueve horas más en Qatar que en México o seis horas más en Qatar que en Argentina, la clasificación del GP de Qatar de F1 de este sábado empieza a las 12:00h de México, 13:00h de Colombia, Perú o Ecuador, y las 14:00h de Bolivia o Venezuela y a las 15:00h de Argentina, Chile, Paraguay o Uruguay.

Cómo será la clasificación del GP de Qatar de F1 2026

La de este sábado será una clasificación de F1 con formato tradicional, y por tanto constará de tres rondas, la Q1, Q2 y Q3.

La Q1 del GP de Qatar empezará a las 21:00h locales (19:00h de España) con los 22 pilotos que forman la parrilla, que durante 18 minutos buscarán un tiempo para clasificarse a la siguiente ronda. Tras esa Q1, los 16 más rápidos acceden a la Q2 y los seis más lentos quedan eliminados y ya colocados del 17º al 22º.

La Q2 del GP de Qatar de F1 empezará sobre las 21:25h aproximadamente locales y las 19:25h de España (hay unos siete minutos entre Q1 y Q2), y en ella participarán los 16 más rápidos de la Q1, buscando durante 15 minutos el pase a la definitiva Q3. Al final de la Q2, los seis más lentos ya quedarán clasificados del 11º al 16º.

La Q3 es la ronda definitiva de la clasificación del GP de Qatar de F1, sobre las 21:48h locales (19:48h de España), y durará 12 minutos. En ella, los diez más rápidos de la Q1 lucharán por la pole position y por las cinco primeras filas de parrilla.

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A qué hora son los Libres 3 del GP de Qatar de F1: sábado a las 15:30h de España y 17:30h locales

La tercera y última sesión de prácticas,

Cómo se puede ver por la tele la clasificación del GP de Qatar de F1

Como siempre, en España para ver la F1 y la clasificación del GP de Qatar de F1, hay que estar suscrito al Plan Motor o Plan Esencial de DAZN F1, mientras que esa imagen también la pudieron ver quienes tengan en Movistar + el Paquete Motor o en Vodafone TV alguno de los dos planes de DAZN. Recuerda además que con DAZN también este fin de semana puedes ver el GP de Valencia de MotoGP, aunque para eso no hace falta estar suscrito a nada.

Apunta:

Para ver la Qualy de F1 en Qatar desde Latam, la opción mayoritaria siguió siendo ESPN vía Disney +. Si la quisiste ver en Argentina, hay que hacerlo por ESPN vía Disney + o por Fox Sports Argentina, mientras que en México tienen acceso a la clasificación del sábado los suscriptores de Izzy o de Sky.

Quién lleva más pole position en la F1 de 2026 antes de Qatar

Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con siete.

Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cinco; Lando Norris, con cuatro; Max Verstappen, con tres y Pierre Gasly y Lewis Hamilton con una.

Poles repartidas por equipos en la F1 2026: 12 de Mercedes (entre ellas las 10 primeras), luego cuatro de McLaren, una de Alpine, una de Ferrari y tres de Red Bull.

Qué pilotos ya han hecho pole position en el GP de Qatar de F1

Únicamente se han disputado cuatro ediciones del GP de Qatar de F1, desde 2021, y por tanto cuatro sesiones de clasificación, pero nadie ha repetido. Lewis Hamilton hizo en 2021 la primera pole de F1 en Qatar, Max Verstappen lo hizo en 2023 (en 2022 no hubo GP de Qatar), George Russell en 2024 tras sanción a Verstappen y Oscar Piastri en 2025.

Resultados del GP de Qatar de F1 2026 hasta ahora

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 31

1'23.217

M 234.428 2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 29

+0.507

1'23.724

0.507 S 233.008 3

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 25

+0.661

1'23.878

0.154 S 232.580 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 26

+0.850

1'24.067

0.189 S 232.057 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 30

+0.860

1'24.077

0.010 S 232.030 6

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 26

+0.916

1'24.133

0.056 S 231.875 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 30

+1.256

1'24.473

0.340 S 230.942 8

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 27

+1.358

1'24.575

0.102 S 230.663 9

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 27

+1.384

1'24.601

0.026 S 230.593 10

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 28

+1.657

1'24.874

0.273 S 229.851 Ver resultados

FP2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 23

1'47.272

I 208.102 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.071

1'47.343

0.071 I 207.965 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 28

+0.333

1'47.605

0.262 I 207.458 4

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 20

+1.135

1'48.407

0.802 I 205.923 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.181

1'48.453

0.046 I 205.836 6

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 26

+1.211

1'48.483

0.030 I 205.779 7

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 22

+1.565

1'48.837

0.354 I 205.110 8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 23

+1.771

1'49.043

0.206 I 204.722 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+1.957

1'49.229

0.186 I 204.374 10

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 21

+1.959

1'49.231

0.002 I 204.370 Ver resultados

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