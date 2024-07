Siete cosas que han cambiado entre las dos últimas victorias de Hamilton

Hamilton logró una emotiva victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado fin de semana, que puso fin a 945 días sin ganar en la Fórmula 1.

Fue la 104ª victoria de su carrera, y la 103ª de Hamilton se había producido 56 grandes premios antes, en el GP de Arabia Saudí de 2021, lo que la convierte en la novena mayor diferencia entre victorias en la historia de la F1.

El siete veces campeón del mundo derramó lágrimas tras la bandera a cuadros, después de la que también había sido su novena victoria en el GP de Gran Bretaña frente a su vibrante público local.

Fue un triunfo que dejó mucho alivio, y el piloto de 39 años incluso admitió haber tenido "días en los que no me sentía lo suficientemente bueno", ya que Lewis Hamilton y su equipo Mercedes han tenido muchos problemas desde que cambió el reglamento en 2022.

Entonces, ¿qué es diferente ahora de cuando Hamilton ganó la penúltima ronda de la temporada 2021 en Yeda? He aquí algunos ejemplos.

Cambios en la F1 desde la última victoria de Hamilton

Coches con efecto suelo

Gran parte del éxito de Hamilton llegó durante la era turbo-híbrida, que comenzó en 2014, un año después de que llegara a Mercedes. El fabricante alemán fue el que mejor se adaptó al cambio y Hamilton superó a su compañero de equipo Nico Rosberg para conseguir un segundo campeonato del mundo en 2014.

El británico inició así una racha dominante que le llevó a ganar cinco de los seis títulos siguientes, con 62 victorias, aunque perdió la corona de 2016 a manos de Rosberg en la última carrera.

Hamilton parecía poder lograr el récord de ocho mundiales en 2021, ya que lideraba la ronda definitiva en Abu Dhabi hasta que una polémica decisión del director de carrera Michael Masi dio la ventaja a su rival por el título Max Verstappen, que acabó ganando.

Y desde entonces Hamilton no ha vuelto a luchar por el título, ya que la temporada siguiente llegó el regreso de los coches con efecto suelo 40 años después.

Sin embargo, fue un cambio en el reglamento que Mercedes no supo superar, ya que el primer coche con efecto suelo del equipo, el W13, era muy difícil de pilotar y a menudo tenía problemas de porpoising. Un término que tampoco muchos conocían cuando Hamilton ganó en Yeda.

Eso se tradujo en una sola victoria para Mercedes esa temporada - George Russell en el GP de Brasil - ya que el equipo también adoptó el diseño sin pontones, lo contrario que Red Bull, a la postre campeón del mundo.

Las cosas no hicieron más que empeorar para Mercedes la temporada siguiente, cuando se quedó sin victorias por primera vez en 12 años, mientras que Red Bull Racing dominó ganando 21 de los 22 grandes premios.

Tampoco mejoró mucho en 2024, porque Hamilton empezó su última temporada en Mercedes sin podios en los nueve primeros grandes premios, aunque las actualizaciones de mitad de temporada mejoraron el coche, lo que llevó a la primera victoria del británico en la era del efecto suelo.

Cambios en el calendario de F1

La temporada 2021 de F1 contó con un récord de 22 grandes premios, y debutaron en el calendario Qatar y Arabia Saudí, mientras que Países Bajos puso fin a 35 años fuera de la categoría.

Aunque esos circuitos siguen en la F1 hoy en día, puesto que el calendario de 2024 tiene sólo dos rondas más, sigue siendo muy diferente al de hace tres años. Estados Unidos, por ejemplo, sólo albergó un gran premio en 2021, y ahora Miami y Las Vegas se han unido a Austin como parte de los planes de la F1 para aumentar su popularidad en América.

China también regresó al calendario durante la sequía de victorias de Hamilton, ya que antes de 2024 figuró por última vez en 2019 debido al brote de COVID-19. El británico tiene un récord de seis victorias en el Shanghai International Circuit, pero el gran premio de 2024 no le fue tan bien, y terminó noveno a pesar de subir al podio en la carrera al sprint.

Hamilton también tiene un buen historial en Suzuka, con cinco victorias, pero el GP de Japón estuvo ausente del calendario de 2021 debido a la pandemia. Volvió al año siguiente, pero Hamilton aún no ha subido al podio en Suzuka desde su regreso.

Varios circuitos también se cayeron del calendario durante la sequía de victorias de Hamilton, y 2021 fue la última vez que Portugal, Rusia y Turquía acogieron un gran premio. Portugal y Turquía volvieron de manera puntual durante la temporada 2020, afectada por la COVID, pero acogieron una carrera más al año siguiente, mientras que la F1 dejó de visitar Rusia tras su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

La F1 también visitó Francia en año de la última victoria de Hamilton antes de Silverstone, cuando el Circuit Paul Ricard formó parte del calendario hasta que su contrato expiró a finales de 2022.

El orden del calendario también ha cambiado significativamente, ya que el GP de Arabia Saudí es ahora en marzo y no en diciembre, Bakú es en septiembre y no en junio, mientras que Spa-Francorchamps ya no llega después de las vacaciones de verano.

Cambios en la parrilla de la F1

Las dos últimas victorias de Hamilton han llegado con un compañero de equipo diferente, ya que Valtteri Bottas era su compañero en Mercedes durante 2021, pero se unió a Alfa Romeo -ahora Sauber- para 2022 tras ser sustituido por George Russell, que anteriormente estaba en Williams.

De hecho, Williams ha cambiado toda su alineación desde entonces: Nicholas Latifi ya está fuera de las carreras y el piloto de 29 años estudia en la London Business School.

De hecho, ninguno de los dos pilotos actuales de Williams estaba en la parrilla en el momento de la victoria de Hamilton en Yeda: Alexander Albon era el piloto reserva de Red Bull, mientras que Logan Sargeant estaba en F3.

Oscar Piastri y Guanyu Zhou también han debutado en la F1 desde entonces, mientras que los veteranos Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen volvieron a la parrilla tras un periodo de ausencia.

Muchos otros también han abandonado la F1 durante este tiempo, como el antiguo piloto de Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, que ahora participa en el Campeonato del Mundo de Resistencia. La alineación de novatos que Haas tenía en 2021 ya no existe, ya que Mick Schumacher y Nikita Mazepin, ambos con cero puntos esa temporada, ya no compiten en F1.

El número de campeones del mundo en la parrilla también se ha reducido en los últimos tres años: Kimi Raikkonen se retiró a finales de 2021, mientras que 2022 fue la última temporada de Sebastian Vettel. Eso deja a Hamilton como el segundo piloto más veterano de la F1 por detrás de Fernando Alonso, de 42 años, y ambos son dos de los tres campeones del mundo en la parrilla de 2024 junto a Max Verstappen.

Cambios en la dirección de los equipos de F1

La alineación de directores de equipo de F1 también ha sufrido una importante remodelación en los últimos tres años: ocho de los 10 constructores tienen un nuevo jefe, y sólo Christian Horner, de Red Bull, y Toto Wolff, de Mercedes, siguen desde 2021.

Aston Martin fue el primer equipo en cambiar de jefe después de 2021, cuando Mike Krack sustituyó a Otmar Szafnauer en enero de 2022 y el primero pasó a Alpine un mes después.

Los siguientes cambios no se produjeron hasta diciembre de ese año, cuando Frederic Vasseur dejó Alfa Romeo por Ferrari tras la marcha de Mattia Binotto y Andrea Stella sustituyó a Andreas Seidl en McLaren.

Alfa Romeoo y Williams también cambiaron de jefe de equipo durante ese invierno: James Vowles dejó su puesto de director de estrategia deportiva en Mercedes para sustituir a Jost Capito en la escudería británica en enero de 2023, mientras que el equipo de Hinwil optó por una configuración menos convencional.

Frederic Vasseur, director del equipo Alfa Romeo Racing, y Mattia Binotto, director del equipo Ferrari.

Acababa de nombrar a Seidl director general y, en lugar de contratar a un director de equipo como tal, el alemán empezó a supervisar una estructura de gestión formada por Alessandro Alunni Bravi, Xevi Pujolar, Beat Zehnder, y Bravi actuaba como "representante del equipo".

Sólo cuatro meses después de esos nombramientos, AlphaTauri -ahora RB- anunció que su veterano Franz Tost sería sustituido por Laurent Mekies, de Ferrari, a finales de 2023. Luego hubo más cambios en Alpine, ya que Szafnauer se marchó de "mutuo acuerdo" en julio de 2023 y fue sustituido por Bruno Famin.

El periodo entre las temporadas 2023 y 2024 fue un poco más tranquilo, y Haas fue el único equipo que cambió a su director, Guenther Steiner, que fue sustituido por Ayao Komatsu después de que la escudería estadounidense terminara última en la clasificación de 2023.

Así pues, hubo muchos cambios en la dirección de los equipos durante la sequía de victorias de Hamilton y el siete veces campeón del mundo también tendrá un nuevo jefe pronto, porque fichará por Ferrari en 2025.

Cambios fuera de la F1 desde la última victoria de Hamilton

No sólo la F1 ha cambiado durante la sequía de victorias de Hamilton, también lo han hecho otros ámbitos.

Ha habido cuatro primeros ministros del Reino Unido

Cuando Hamilton ganó el GP de Arabia Saudí de 2021, Boris Johnson era primer ministro del Reino Unido después de que los conservadores consiguieran una aplastante victoria sobre los laboristas de Jeremy Corbyn en las elecciones generales de 2019.

Pero, en septiembre de 2022 Johnson fue destituido como líder del partido tras una dura derrota en las elecciones parciales de junio en medio de varios escándalos como el Partygate. Así que los conservadores celebraron sus propias elecciones y Liz Truss sucedió a Johnson como primera ministra, pero sólo duró 50 días, el segundo mandato más corto de la historia después del de Arthur Wellesley (23 días) en 1834.



El hombre al que derrotó en la elección, Rishi Sunak, se convirtió así en el tercer primer ministro de 2022 y tomó las llaves del número 10 de Downing Street sólo dos días después de que Hamilton fuera segundo en el GP de Estados Unidos.

El mandato de Sunak duró mucho más que el de su predecesor, puesto que el hombre de 44 años estuvo en el cargo durante 1 año y 255 días, antes de perder ampliamente las elecciones generales de 2024 ante el laborista Keir Starmer, que hizo que fueran cuatro los primeros ministros desde la última vez que Hamilton ganó una carrera.

Pero el recuento terminó en cuatro, ya que los laboristas revalidaron su elección solo dos días antes de que Hamilton ganara el GP de Gran Bretaña como colofón a una semana llena de acontecimientos para el Reino Unido.

Cambio en la monarquía británica

El Reino Unido también tenía un monarca diferente cuando Hamilton ganó en Yeda, y la Reina Isabel II seguía al mando.

Pero, en medio de todos los cambios de Primer Ministro en 2022, la Reina falleció el 8 de septiembre, lo que puso fin a su reinado de 70 años, el más largo de la historia.

Hamilton, que terminó cuarto en el GP de Holanda apenas cuatro días antes, rindió homenaje a la Reina a través de las redes sociales describiéndola como "una líder icónica, una inspiración y una presencia tranquilizadora durante la mayor parte, si no toda, de nuestras vidas".

De hecho, ambos se habían visto en varias ocasiones, por ejemplo cuando la Reina concedió en 2009 a Hamilton su estatuos como miembro de la Orden Británica, 12 años antes de que recibiera el título de caballero de manos de su hijo y sucesor, el Rey Carlos III.

Hamilton se convirtió en copropietario de los Denver Broncos de la NFL

Hamilton se escapa a menudo a las montañas de Colorado durante sus vacaciones, y el estado norteamericano es el hogar de los Denver Broncos de la NFL (fútbol americano).

En agosto de 2022, Hamilton se unió al grupo de propietarios de los tres veces campeones de la SuperBowl, que acababan de ser comprados por la familia Walton-Penner por 4.650 millones de dólares.

Cuando se anunció la noticia, Hamilton dijo: "¡Emocionado por unirme a un increíble grupo de propietarios y formar parte de la historia de los Broncos! Es un honor trabajar con un equipo de talla mundial y servir de ejemplo del valor de un liderazgo más diverso en todos los deportes".

Desde entonces ha visitado Denver para animar a su equipo, pero el apoyo de Hamilton no ha traído el éxito en el terreno de juego, ya que la última aparición de los Broncos en los playoffs se produjo en 2015, cuando ganó la SuperBowl 50.