Norris cree que McLaren F1 está muy por detrás de Red Bull y Ferrari

muy por delante de los de Woking, aunque cree que su conjunto también hizo buenos progresos y empiezan el año muy por delante que con respecto a 2023: "¿Creo que hemos dado un paso adelante? Por supuesto, pero, al final, nunca se sabe dónde estamos en comparación con los demás". Según Lando Norris, tanto Ferrari como Red Bull estarán muy por delante.

"Pienso que estamos en una buena posición, teníamos un buen coche al final de la temporada pasada, y creo que hemos dado algunos pasos en la dirección correcta", dijo el británico. "Sin embargo, todavía estamos muy lejos de Red Bull y de Ferrari, así que tenemos mucho trabajo por delante, pero también muchas cosas que hemos aprendido en los últimos días para poner en práctica antes de la semana que viene".

algunos problemas que limitaron al joven piloto a tan solo dar 145 vueltas en las tres jornadas de pruebas, lo que sigue siendo un buen número, pero mucho menos que la mayoría de sus rivales. Lando Norris aseguró que los contratiempos "no eran el fin del mundo", aunque se perdió algunas tandas útiles. El MCL38 de los ingleses tuvo, lo que sigue siendo un buen número, pero mucho menos que la mayoría de sus rivales. Lando Norris aseguró que los contratiempos "no eran el fin del mundo", aunque se perdió algunas tandas útiles.

"Solo algunos problemas aquí y allá en los últimos días. No es el fin de mundo, desde luego, pero siempre quieres tener una jornada perfecta", dijo. "El jueves por la noche no pudimos hacer ninguna tanda larga con mucho combustible, y el viernes por la mañana continuamos sin conseguirlo. No era exactamente lo que quería, pero aprendí muchas cosas, y quería probar, estuve contento la mayor parte del tiempo, pero hubo un par de cosas que me hubiera gustado hacer".