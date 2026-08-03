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Así estaba la F1 en el parón de 2025 y así en el de 2026

Comparamos cómo llegó la Fórmula 1 al parón veraniego en la pasada temporada y también en esta. Mira los datos.

Livia Veiga
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

El inicio del mundial de Fórmula 1 de 2026 presenta un panorama curioso: una dinámica muy similar a la de la temporada anterior, pero con nuevos protagonistas. Si en 2025 McLaren se perfilaba como la gran favorita al título mientras intentaba contener los ataques de Max Verstappen, ahora es Mercedes quien marca el ritmo en lo más alto de la parrilla, bajo la amenaza de Ferrari.

Con la llegada de la pausa por las vacaciones de verano en Europa, surge la pregunta: ¿cómo estaba la lucha por el campeonato en ese mismo periodo del año pasado?

Para hacer una comparación justa entre 2025 y 2026, hay que tener en cuenta dos variables cruciales en el reglamento y en el calendario de la categoría:

Carreras canceladas: la temporada de 2026 se vio afectada por la cancelación de dos pruebas debido al recrudecimiento de los conflictos en Oriente Medio. Por ello, la clasificación general en este momento es ligeramente inferior a la del mismo periodo en 2025.

Carreras sprint: por el contrario, se ha intensificado el calendario de carreras sprint. Mientras que en 2025 solo hubo tres carreras de sprint antes del parón, el campeonato actual ya ha disputado cuatro carreras en ese formato —en China, Miami, Canadá y Silverstone—, lo que ha permitido repartir más puntos entre los pilotos antes de las vacaciones.

Para después:

Comparación del campeonato de F1 en 2025 y 2026

La temporada pasada comenzó con la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Australia, liderando un doblete dominante de McLaren en la clasificación. En ese momento, Max Verstappen se erigió como el principal rival del equipo británico, una rivalidad que se consolidó y marcó el rumbo de todo el campeonato.

En el campeonato actual, la historia ha dado un giro. George Russell dejó clara la presencia de Mercedes al conseguir la pole position y ganar la carrera inaugural del año, seguido de cerca por su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli. Esta vez, el papel de "piedra en el zapato" de los líderes recae en Ferrari, impulsada por el fuerte ritmo de Lewis Hamilton.

Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A pesar de los momentos de dominio, ni McLaren en 2025 ni Mercedes en 2026 lo tuvieron fácil hasta las vacaciones.

En la primera mitad de 2025, Russell y Leclerc se erigieron en ocasiones puntuales como amenazas directas. El mismo patrón se repite en 2026: la lucha interna en Mercedes se ve constantemente afectada por el ritmo de Hamilton, Leclerc y la pareja de McLaren, que a menudo se meten en la pugna por las primeras posiciones. Por no hablar de las apariciones de Verstappen.

El equilibrio de la categoría queda patente al analizar las victorias que se les escaparon a los líderes antes del parón de verano:

Tras 13 carreras disputadas y la conclusión del Gran Premio de Hungría de 2025, Piastri lideraba el Mundial, con 284 puntos. Sin embargo, el e l de McLaren dejó escapar victorias seguras en Japón, Emilia-Romagna y Canadá.

En 2026, Mercedes repitió la historia y también vio cómo se le escapaban tres victorias: en Barcelona, en Silverstone y en Hungría. Ferrari aprovechó dos de esas oportunidades (con triunfos de Hamilton y Leclerc), mientras que Norris se aseguró la victoria en la última carrera disputada.

En 2025, la lucha interna en el equipo McLaren fue muy reñida. Piastri lideraba la clasificación con 284 puntos, superando a Norris (275) por una ventaja de tan solo nueve puntos.

En 2026, sin embargo, la situación es mucho más cómoda para el líder. Antonelli cuenta con una ventaja significativa de 50 puntos sobre el segundo clasificado, Hamilton, lo que le garantiza un margen considerable en la clasificación de cara a la segunda mitad de la temporada.

  2025 2026
POS PILOTO PUNTOS PILOTO PUNTOS
1 Oscar Piastri 284 Andrea Kimi Antonelli 219
2 Lando Norris 275 Lewis Hamilton 169
3 Max Verstappen 187 George Russell 160
4 George Russell 172 Charles Leclerc 138
5 Charles Leclerc 151 Lando Norris 128
6 Lewis Hamilton 109 Max Verstappen 109
7 Andrea Kimi Antonelli 64 Oscar Piastri 92
8 Alex Albon 54 Isack Hadjar 68
9 Nico Hülkenberg 37 Liam Lawson 43
10 Esteban Ocon 27 Pierre Gasly 42
11 Fernando Alonso 26 Arvid Lindblad 23
12 Lance Stroll 26 Franco Colapinto 19
13 Isack Hadjar 22 Oliver Bearman 18
14 Pierre Gasly 20 Gabriel Bortoleto 10
15 Liam Lawson 20 Carlos Sainz 6
16 Carlos Sainz 16 Alex Albon 5
17 Gabriel Bortoleto 14 Esteban Ocon 3
18 Yuki Tsunoda 10 Nico Hülkenberg 2
19 Oliver Bearman 8 Fernando Alonso 1
20     Lance Stroll 0
21     Valtteri Bottas 0
22     Sergio Pérez 0

Campeonato de constructores hasta el GP de Hungría (2025 vs 2026)

Al hablar del título de constructores, McLaren, en 2025, contaba con una ventaja extremadamente cómoda, conseguida principalmente gracias a un número reducido de abandonos y a la regularidad de su dúo de pilotos en las 13 primeras jornadas. El equipo de Woking había sumado 559 puntos frente a los 260 de Ferrari.

Este año, en cambio, debido a los problemas de fiabilidad de Mercedes, el equipo de Brackley "solo" ha sumado 379 puntos, frente a los 307 de Ferrari y los 220 de McLaren.

  2025 2026
POS EQUIPO PUNTOS EQUIPO PUNTOS
1 McLaren 559 Mercedes 379
2 Ferrari 260 Ferrari 307
3 Mercedes 236 McLaren 220
4 Red Bull 194 Red Bull 177
5 Williams 70 Racing Bulls 66
6 Aston Martin 52 Alpine 61
7 Sauber 51 Haas 21
8 Racing Bulls 45 Audi 12
9 Haas 35 Williams 11
10 Alpine 20 Aston Martin 1
11     Cadillac 0

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