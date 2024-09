Horner y su frase en la radio: "Norris fue un cabrón con suerte"

Una de las mayores polémicas del fin de semana del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1 fue el uso del lenguaje soez en la rueda de prensa oficial de la FIA por parte de Max Verstappen, algo que se le endosó un castigo y deberá realizar un "trabajo de interés público". Dejando a un lado eso, y de su protesta tras la clasificación en la que fue segundo, pudo mantener ese lugar en la carrera, con lo que minimizó daños contra Lando Norris en su pelea por el título mundial.

Sin embargo, siempre llamó la atención lo que se decía por la radio durante todas las vueltas, y cuando se le preguntó al director de su escudería, Christian Horner, si le pidió al neerlandés que no usara palabras malsonantes, respondió: "No, no. Supongo que la diferencia estaba entre estar una rueda de prensa y en el coche, pero para un piloto cuya lengua materna no es el inglés, cuántos ejemplos de ver a miembros de la familia real decir a los fotógrafos que se hagan una jod*** foto hemos tenido, así que las reacciones tienen que ser relativas".

A pesar de ello, parece que se escuchó algún que otro vocablo más alto que otro en su conversación con Max Verstappen, pero el máximo responsable de Red Bull aseguró que no fue él, y que quizá había sido su ya conocido ingeniero, Gianpiero Lambiase.

Aunque no se cortó en utilizar una palabra que no dejó indiferente a nadie al referirse a Lando Norris después de que el británico tocase el muro en dos ocasiones y estuviera a punto de abandonar mientras estaba al frente de la carrera: "Ese fui yo, ese fui yo, sí. Era para demostrar que era un cabrón con suerte, golpear el muro una vez suele ser un toque de atención, y para golpearlo en dos ocasiones, alguien te está sonriendo".

En cuanto a lo que fue la carrera en sí, Christian Horner, comentó: "En primer lugar, hay que felicitar a Lando [Norris] y a McLaren, tenían un coche muy fuerte este fin de semana. Sobre todo en la primera tanda han sido muy rápidos, creo que con el neumático duro éramos mejor, pero la diferencia era demasiado grande, en una pista que de todos modos es muy difícil de adelantar".

"Así que si retrocedemos al viernes por la noche, si hubiéramos dicho que nos clasificaríamos en primera fila y que conseguiríamos el segundo puesto con una ventaja significativa sobre el resto de la parrilla, creo que lo habríamos firmado", afirmó. "Sin embargo, la diferencia con Lando fue significativa en la primera parte de la carrera, y ahora tenemos casi un mes para trabajar duro e intentar mejorar el coche para Austin".

