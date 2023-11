Cómo AlphaTauri F1 puede sacar de Ricciardo lo que McLaren no pudo

Durante dos temporadas, Daniel Ricciardo y McLaren trabajaron incansablemente para que el australiano se sintiera cómodo en el monoplaza de la escudería de Woking. El actual linaje de coches del equipo británico tiene una clara debilidad a baja velocidad, que el equipo todavía no ha sido capaz de solucionar, y sus pilotos se han visto obligados a modificar su forma de frenar y pasar por las curvas más de lo que les gustaría.

Mientras que Lando Norris, y ahora Oscar Piastri, han sido capaces de sortear las debilidades para alcanzar varios podios en circuitos que se adaptan al MCL60 actual, Daniel Ricciardo nunca logró superar las diferencias entre cómo debían conducirse esos predecesores y su propio estilo de conducción.

Ahora realicemos un avance rápido hasta la segunda parte de la temporada 2023 de Fórmula 1 y AlphaTauri, que ha dado un balón de oxígeno al australiano tras media campaña al margen, y puede que algunas cosas sean similares con lo que le sucedió en McLaren, pero con diferentes resultados.

"Podemos ver que conduce el coche de manera distinta a algunos de los otros pilotos con los que hemos trabajado, y con Yuki [Tsunoda]", explicó el jefe de ingeniería en pista Jonathan Eddolls antes del Gran Premio de México. "La forma en que ataca las curvas, la forma en que pisa el freno, el estilo de conducción es diferente".

Sin embargo, mientras que Daniel Ricciardo sufría para reducir su déficit con Lando Norris, lo que finalmente resultó contraproducente y le restó confianza, ahora parece haber encontrado un monoplaza que sí le da la flexibilidad para desplegar su estilo de conducción natural.

La fractura de algunos huesos en la muñeca de Daniel Ricciardo pospuso su regreso a la competición, y tardó cinco carreras en las que AlphaTauri introdujo un flujo constante de mejoras en su AT04. Eso se tradujo en que tenía que ponerse al día con el monoplaza, puesto que había cambiado sustancialmente desde que lo probó la última vez.

Las restrictivas reglas del parc fermé con el formato al sprint en el Gran Premio de Estados Unidos hicieron que el asturiano tuviera que lidiar con una puesta a punto que no era la óptima y terminó muy atrás.

"Teníamos ese interrogante [en Austin], por lo que le pusimos de nuevo la configuración de Yuki, porque el coche ha evolucionado mucho desde que trajimos muchas actualizaciones aerodinámicas y las características habían cambiado", añadió Eddolls. "Y luego se quedó bloqueado porque había parc fermé, así que esa fue la frustración de ese fin de semana. Sabíamos que probablemente había más rendimiento en el paquete que no tuvimos la oportunidad de desatarlo."

Sin embargo, en el Gran Premio de México, Daniel Ricciardo y sus ingenieros tuvieron el lujo de tres sesiones de entrenamientos libres para poner a punto su coche. El equipo de Faenza encontró un gran avance en la configuración que, junto con sus puntos fuertes específicos de la pista, permitió a Daniel Ricciardo conseguir un sorprendente cuarto puesto en la clasificación, a solo una décima de Max Verstappen.

Convirtió eso en un séptimo puesto en la carrera a rebufo de George Russell, que podría haber sido quinto de no haber sido por el momento inoportuno en el que salió una bandera roja. La detención de la prueba permitió al británico y a Lando Norris montar neumáticos medios más rápidos, mientras que el australiano no tenía ningún juego nuevo.

"Venir aquí como un fin de semana normal y libre nos ha permitido pasar la mayor parte del viernes trabajando en diferentes configuraciones para tratar de desbloquear un poco más el potencial del coche en torno a su estilo de conducción", comentó Eddolls. "No estamos hablando de grandes cifras, pero podemos ver diferencias en su forma de conducir. Y él hace el tiempo de vuelta en diferentes partes de la curva, por lo tanto, el coche expone diferentes puntos débiles a la forma en que Yuki lo conduce".

"Una de sus grandes limitaciones ha sido la parte delantera, por lo que las direcciones [del reglaje] han podido mejorar la parte delantera del coche para él", aseguró el ingeniero del equipo AlphaTauri, uno que ha mostrado destellos de calidad desde su última ronda de actualizaciones en el suelo.

No obstante, aunque no se espera que su buen estado de forma en el Autódromo Hermanos Rodríguez se traslade a las carreras restantes de 2023 del mismo modo, Jonathan Eddolls cree que las mejoras en la puesta a punto de Daniel Ricciardo persistirán, y también beneficiarán a Yuki Tsunoda: "Creo que esto continuará con Daniel [Ricciardo, pero también tenemos que recordar que Yuki ha estado fuerte aquí. Se perdió la FP1 con Isack [Hadjar] en el coche. En el tanda con neumáticos blandos de la FP2 ya estaba a tope, y casi igualando a Daniel, no es que esa dirección de reglaje vaya a desbloquear el potencial solo para Daniel".

Cuando se le preguntó por qué AlphaTauri fue capaz de hacer que las cosas funcionaran para Daniel Ricciardo cuando McLaren no pudo, el miembro de la escudería de Faenza cree que la falta de debilidades específicas del AT04, en comparación con el sufrimiento a baja velocidad de McLaren, ha hecho que sea un monoplaza más simple de pilotar.

Eso ha dado al australiano una base estable de la que extraer más rendimiento, en lugar de tener que andar con pies de plomo: "No puedo hablar por McLaren, pero el coche que tenemos se comporta bien. Tal vez no tengamos la carga o la eficiencia de algunos de los mejores equipos, pero no hay grandes debilidades fundamentales".

"El hecho de que haga lo mismo en cada vuelta, curva a curva, le ha dado la confianza para poder lanzar el coche en las curvas, y sabe que se va a pegar y que va a hacer lo mismo cada vez", dijo. "Es un coche que le ha dado la confianza para ser capaz de llevarlo más cerca del límite de lo que quizá tenía en McLaren".

El propio Daniel Ricciardo habló de sus progresos en el Gran Premio de México: "La dirección que tomamos con la puesta a punto, sabía que me permitiría tener un poco más de confianza con el coche. La semana pasada, Yuki consiguió cinco puntos y fue muy importante para el equipo, todo el mundo estaba dando volteretas, así que una semana después, conseguir seis puntos me hace muy feliz".

