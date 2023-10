Análisis: cómo Ricciardo clavó el momento de para ser candidato a Red Bull

El cuarto puesto en parrilla de Daniel Ricciardo en México es una de las mayores sorpresas de una temporada de Fórmula 1 que ha carecido de narrativas dramáticas.

Después de todo, su equipo AlphaTauri se encuentra actualmente en la parte inferior del mundial de constructores, y había anotado sumado cinco puntos en toda la temporada hasta que Yuki Tsunoda dobló ese total con una fuerte carrera en Austin, ayudado por las descalificaciones de Leclerc y Hamilton.

Pero, en realidad, la historia del sábado del GP de México giraba en torno al propio Ricciardo y su búsqueda de redención tras ser despedido de McLaren -aunque con una jugosa indemnización- al final la su pesadilla de su temporada 2022.

Muchos pensaban que no volveríamos a ver al australiano pilotar un F1, y que se dedicaría ser un personaje mediático y embajador, aprovechando el perfil que le ha dado Drive to Survive .

Afortunadamente, Christian Horner y Helmut Marko confiaban en que el hombre que les había servido tan bien durante varios años podría, en el entorno adecuado, seguir haciendo un buen trabajo.

No había garantías, pero el fracaso de Nyck de Vries para aprovechar plenamente su oportunidad con AlphaTauri abrió la puerta a Ricciardo para volver al segundo equipo de Red Bull.

Y como Sergio Pérez ha sufrido este año en el equipo principal, la conclusión obvia era que Horner y Marko mantenían sus opciones abiertas.

Conseguir que Ricciardo volviera a ser rápido aseguraría al menos que fuera un candidato viable en caso de que optaran por sustituir al mexicano en 2025.

Con poca preparación, Ricciardo tuvo un par de carreras discretas en Hungría y Bélgica antes del accidente en los entrenamientos de Zandvoort en el que se lesionó la mano.

Se perdió cinco carreras, y dio a Liam Lawson una oportunidad de oro para lanzarse al ruedo.

Ricciardo volvió por fin en Austin. Admitió estar un poco oxidado en carrera, y sin embargo disfrutó de un fin de semana sólido, aunque ser 17º (y último) el domingo no le dio protagonismo.

Siempre optimista, ni siquiera él podría haber predicho que sólo una semana después se clasificaría cuarto y, en un giro que Netflix sin duda exprimirá al máximo, superaría a Pérez en la clasificación en su carrera de casa.

En una tarde transformó por completo la percepción general de cuál es su verdadero potencial en este nuevo capítulo de su carrera. Ahora debe ser considerado como un serio aspirante al regreso a Red Bull.

"Quiero decir, mira, es genial", dijo poco después del final de la Q3 en el Autódromo Hermanos Rodriguez. "Me han preguntado: 'Mañana sales delante de Checo. ¿Qué se siente? Y quiero decir, se siente bien. Pero estoy por delante de mucha gente".

"Es genial estar tan arriba en la parrilla de nuevo. Ha pasado tiempo. Me arriesgo y diría que desde Monza o algo así, en 2021, no estaba en la segunda fila de parrilla".

"Así que sí, es genial. Hay una parte de mí que creo que quiere celebración, porque es sin duda un día que debe ser celebrado. Creo que el equipo también, no es frecuente que se clasifiquen tan arriba en la parrilla, especialmente este año".

"Pero no creo que el coche que teníamos este fin de semana sea el peor de los constructores. Sin duda ha sido un coche más competitivo, y estoy contento de haberlo aprovechado al máximo".

"Así que vamos a disfrutar durante una hora o así, y luego centrarnos en la carrera del domingo, y tratar de convertir esto en una gran suma de puntos".

Ricciardo se mostró competitivo desde el inicio del fin de semana en Ciudad de México, logrando un octavo y un sexto puesto en las dos sesiones del viernes, muy por encima del nivel habitual del equipo esta temporada.

Sus rivales coincidieron en que el coche parecía tener ritmo de verdad, y eso continuó en la FP3, en la que fue noveno.

"Desde la primera vuelta del viernes me sentí bien", explicó. "Creo que durante todo el fin de semana hemos estado entre los 10 primeros. Creo que por la mañana seguíamos ahí, 9º, pero sinceramente, no estaba contento con mi vuelta de la FP3".

"Así que sabía que podíamos mostrar más que eso. Nunca se sabe, en la clasificación obviamente todo el mundo sube el ritmo. Pero yo tenía confianza en mí mismo y sabía que podía sacarle más décimas al coche".

Le ayudó un inteligente trabajo de equipo de AlphaTauri. Gracias a una penalización en la parrilla por cambio de motor, Tsunoda tenía poco que ganar en la clasificación, así que se centró en dar rebufo a su compañero de equipo.

A menudo ese tipo de planes salen mal, pero funcionó a la perfección el sábado, ya que el piloto japonés ayudó a Ricciardo a acabar cuarto en la Q1 y quinto en la Q2. Y mientras tanto, esa estrategia le ayudó a ahorrar un juego de neumáticos para la Q3.

Entonces, como una liebre en una maratón, Tsunoda abandonó, dejando a Ricciardo solo. Sin embargo, incluso sin ayuda, consiguió la cuarta plaza, entre los dos Red Bull.

"En Q1 y Q2, Yuki estuvo genial, me dio rebufo para asegurarse de que pasábamos a la Q3", explicó. "Pero luego en la Q3, no tuvimos rebufo, y aún así mostramos un ritmo realmente bueno".

"Creo que eso es probablemente lo mejor de este sábado. No fue en plan, 'Oh, vale, lo hicieron, pero ganaron un par de décimas por un rebufo".

"Teníamos ritmo".

Lo que más satisfacción le dio a Ricciardo fue el margen respecto a los líderes.

"Obviamente, P4 es increíble", señaló. "Pero luego miras la pole, y son dos décimas. Así que no es que Max [Verstappen] o alguien estuviera a siete/ocho décimas. La diferencia mola tanto como la posición".

"Realmente estamos ahí, y ¿quién sabe lo que significa para la carrera? Pero no creo que lo de clasificación haya sido una casualidad, sentí que teníamos un ritmo fuerte".

"Con una vuelta perfecta, repasándolo en mi cabeza la noche antes, pensé bien, quizás en parrilla podríamos ser P6/P7 si todo va bien. Así que sin duda, tenía confianza en que no éramos sólo un coche de P10. Pero P4 está muy bien".

¿De dónde viene ese ritmo? Ricciardo insistió en que incluso antes de su descanso forzoso por lesión podía ver potencial en el coche, y había empezado a afinar una puesta a punto que le convenía.

Desde entonces, el coche ha pasado por una serie de mejoras, que parecen haber funcionado bien a medida que las piezas iban encajando.

"Hicimos algunos cambios ya en Zandvoort para la P2, esa sesión en la que me estrellé", explicó. "Y esas pocas vueltas que hice, recuerdo que con neumáticos duros éramos competitivos, y realmente me sentí bien, esa es la dirección en la que deberíamos empezar a ir con la puesta a punto".

"Pero en Austin la semana pasada, no teníamos suficiente conocimiento, obviamente con una sola sesión. Tienes que correr con lo que llevas".

"Así que estaba muy emocionado de llegar a este fin de semana, probarlo y ver cómo se sentía, y creo que con mi estilo de conducción y donde estoy con el coche, fue la dirección que me hizo sentir un poco más confiado".

"Creo que el coche ya se ha portado bien conmigo. Me sentía bien en él. Pero esto me ha hecho apoyarme un poco más en él".

Confianza es una palabra clave aquí. La temporada pasada era un tema habitual de conversación cuando Ricciardo intentaba explicar sus problemas a un mundo algo escéptico, hablando de las complejidades de su estilo de conducción y de lo que necesitaba de un monoplaza. Ahora está dando en el clavo con el AT04.

"Definitivamente, creo que es la entrada en curva", dijo cuando se le preguntó dónde se manifestaba esa confianza.

"Como pilotos nos quejamos de muchas cosas, queremos más tracción, queremos esto, queremos lo otro. Pero si, obviamente, puedes tener esa confianza en la entrada en curva, ahí es donde empieza todo".

"Si haces bien la entrada, eso ayuda a la mitad de la curva, ayuda a la salida. Y sí, sólo ese tipo de confianza que he tenido girando el coche en la curva, ha sido muy importante".

"Incluso cuando lo conduje por primera vez en Budapest, creo que nos clasificamos 13º o algo así, así que no era el coche más rápido, pero me dio una sensación que sabía que era algo que podía empezar a construir, y empezar a conducir con mis puntos fuertes. Me siento un poco como antes".

La confianza era algo que obviamente faltaba el año pasado.

"Eso fue algo que sufrí con McLaren y que no me convenía", señaló. "Y no podía entenderlo del todo".

"Es agradable poder configurar el coche un poco más a mi gusto. Y espero que este sea el comienzo de un AlphaTauri cada vez más rápido".

Será intrigante ver cómo le va en los próximos circuitos, pero mientras tanto, tiene la carrera del domingo en México para disfrutar. ¿Podrá mantener la cuarta posición?

"Una parte de mí dice: '¿Por qué no?'. Porque como he dicho, lo de clasificación ha sido ritmo de verdad. Y durante todo el fin de semana, he tenido la sensación de que si hacía una buena vuelta, siempre estábamos entre los seis primeros".

"Por defecto, esperas que los equipos punteros tengan un poco más de ritmo de carrera, y quizás con la gestión de neumáticos. Pero una parte de mí también dice, '¿por qué no? ¿Por qué no podemos luchar el domingo en cabeza?".

Hay un aspecto más grande aquí que la redención personal de Ricciardo, y él es lo suficientemente inteligente como para saberlo.

Aunque sería tentador para él meterse de lleno y mezclarse con los Red Bull en la primera vuelta, tiene que convertir su buena posición en la parrilla en puntos sólidos para su equipo.

Incluso un séptimo puesto podría impulsar potencialmente a AlphaTauri del 10º puesto en al octavo en el campeonato de constructores, por delante de Alfa Romeo y Haas, y ese salto podría valer 20 millones de dólares al final del año. Ricciardo no puede desperdiciar esta oportunidad.

"Creo que la primera vuelta es de sacar los codos, pero nada demasiado loco", señaló. Es una de esas vueltas en las que eres demasiado conservador pasas en la primera curva de cuarto a noveno o algo así, te comen bastante rápido aquí".

"Creo que lo bueno de estar en la parte delantera es que normalmente te mantienes un poco más alejado del caos, ¡obviamente el pelotón en la zona media se vuelve un poco loco!".

"Eso debería ayudarnos a pasar las primeras curvas de forma más limpia. Pero aun así tienes que correr muy duro para que no te coman. Tengo experiencia, espero usar la cabeza mañana, y debería ir bien", concluyó.