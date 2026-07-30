Cómo 2026 nos muestra un nuevo Norris: de la presión del título a la certeza del campeón

Hace doce meses, Lando Norris ganó en Hungría, en una de las victorias más especiales de un 2025 que luego le llevaría al título mundial. La carrera comenzó con dificultades, al quedarse atrapado en el tráfico, pero al final esa situación pasó a ser una oportunidad, ya que, junto con el equipo, optaron por una estrategia de una sola parada que, gracias a una buena gestión de los neumáticos, le permitió sumar 25 puntos claves para el título.

Doce meses después, el británico de McLaren ya no está inmerso en la lucha por el título. Sin embargo, el triunfo en Hungaroring conseguido la semana pasada tiene un sabor diferente, en cierto modo casi más profundo. Es el reflejo de una primera parte de temporada en la que Norris, a pesar de ser el actual campeón del mundo, no siempre se ha visto en el punto de mira, incluso cuando ciertas actuaciones lo habrían merecido.

Pero a los campeones del mundo no se les reconoce solo por sus días de gloria, cuando el mundo aplaude y todo va sobre ruedas. Se reconocen sobre todo en los momentos en los que las cosas no salen según lo previsto y es también por eso que, como ha admitido el propio Lando, probablemente esta temporada dice más de su solidez que la pasada campaña en la que logró su primer y único título de pilotos hasta la fecha.

"Soy una persona que vive el presente y mira hacia adelante, hacia el futuro. Tengo la sensación de haber pilotado mejor en esta mitad de temporada de lo que lo había hecho, más o menos, hasta este momento el año pasado", dijo Norris en vísperas del Gran Premio de Hungría, añadiendo, casi de forma profética, que tendría oportunidades de ganar.

"En cuanto al trabajo que estoy haciendo, estoy muy, muy satisfecho. Claro que me gustaría obtener mejores resultados. Pero creo que podemos conseguirlos esta temporada. Tenemos que ser pacientes, algo que en la F1 nunca es fácil. Pero sigo creyendo que podemos hacerlo", añadió.

Oscar Piastri, McLaren; Andrea Stella, McLaren; Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

No es solo una cuestión técnica, sino también humana

En una Fórmula 1 que corre a gran velocidad, a menudo los resultados se convierten en el espejo más inmediato para juzgar una trayectoria, pero no siempre logran contar toda la historia. Y ese es uno de esos casos, porque la temporada de Norris, incluso antes de la victoria en Hungría, habla de una trayectoria más sólida que la del año pasado en lo que respecta a la confianza, que hoy parece acompañarle con una naturalidad diferente.

Por supuesto, haber ganado un título te quita un peso de encima, te libera de la presión y, no es ningún secreto que el propio Lando, hace un año, admitió sentirse a veces menos seguro de sí mismo de lo que le hubiera gustado. Ese campeonato del mundo, sin embargo, le dio lo que buscaba: la confirmación de que podía ser un campeón.

Ese impulso de confianza parece haberse prolongado también en 2026 y se hace aún más patente en una temporada en la que McLaren no cuenta con un monoplaza capaz de repetir los triunfos del año pasado. Esto también se nota en los errores. A pesar de ser un piloto rápido, sobre todo en las vueltas rápidas, a menudo se le había señalado por sus imperfecciones que, no solo en el año del título, acababan penalizando su resultado.

Esto también fue un factor decisivo en la primera parte de la temporada pasada, en la que, en ese aspecto, Oscar Piastri se mostró más sólido, cometiendo menos errores y llegando al parón de verano en cabeza del campeonato mundial. Claro que, cuando se lucha por un título, la presión aumenta y los errores ocurren, pero esa tendencia ya le había penalizado en el pasado. Pues bien, 2026 es diferente en eso también.

Lando Norris, McLaren Foto de: Clive Mason / Getty Images

Una evolución que viene de lejos y que le da más confianza

Norris nunca ha sido un piloto al que le faltara velocidad pura, ni siquiera en 2025, pero a partir de cierto momento de la temporada pasada pareció haber encontrado una solidez que hoy se refleja en 2026. Los resultados no siempre lo dicen todo y eso también se vio hace dos semanas en Bélgica: un séptimo puesto que, al menos antes de Hungría, era su mejor actuación, gracias a un ritmo impresionante que le habría permitido aspirar no solo al podio, sino quizás incluso a algo más.

En Spa, ese potencial había quedado oculto y solo se hizo evidente al analizar a fondo la carrera. En Budapest, en cambio, ese potencial se tradujo también en un resultado: el McLaren, en un circuito con características diferentes en cuanto a la gestión de los neumáticos y gracias a las mejoras, logró recuperar la velocidad que esperaban y realmente no se vio en su día en Mónaco.

"Tengo la sensación de haber hecho un mejor trabajo este año que el pasado. Llevo ya un tiempo haciéndolo. Simplemente, eso no significa que ganes carreras, así que hoy, cuando hemos tenido un coche a la altura, lo he demostrado claramente", añadió.

"Pude salir a pista, ganar de forma contundente y salir desde la pole con un buen coche. Estoy haciendo un mejor trabajo y este es el resultado del esfuerzo en muchas áreas diferentes. Algunas lejos de la pista, junto con mi equipo, y otras aquí en el circuito. Muchas pequeñas diferencias se suman y el resultado lo habéis visto hoy".

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Una trayectoria al alza que también ha destacado Andrea Stella, según quien la clave de su buen momento actual radica precisamente en la forma en que ha respondido a las dificultades de la primera parte de 2025, cuando tuvo que esforzarse al máximo, tanto mental como técnicamente, trabajando también en la suspensión para adaptar su estilo de conducción a un McLaren con el que no sentía una conexión natural. Este año, con los nuevos monoplazas, hay que salir al ataque y eso es algo que, , le sienta mejor a Lando, pero no es la única razón.

«Me ha impresionado mucho Lando por la forma en que reaccionó durante el primer tercio de la temporada pasada. Hubo altibajos, hubo dificultades, había aspectos claros que revisar y de los que aprender, y él aceptó el reto. Ha trabajado en sí mismo, ante todo, junto con el equipo de ingenieros que le rodea. Ha sido un gran trabajo de crecimiento, tanto a nivel personal como desde el punto de vista de la conducción», afirmó Stella.

«Lo que vemos ahora no es más que la continuación de esta trayectoria. Lando tiene mucha más seguridad; creo que es mucho más consciente de las herramientas de que dispone al volante y de cómo utilizarlas correctamente». En comparación con hace doce meses, este es un Norris diferente, más seguro, más sólido y que razona con mayor lucidez.

Hasta ahora, Lando ha sido el faro de este McLaren en pleno crecimiento, y a los campeones también se les reconoce por esto: por cómo reaccionan ante las dificultades y por cómo saben liderar a un equipo en los momentos más complicados. Y es por eso que 2026, un año en el que hasta ahora se ha mantenido alejado de los focos, paradójicamente se está convirtiendo en el año en el que crecerá aún más, quizás más de lo que indica el título mundial junto a su nombre.