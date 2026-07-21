Análisis: el séptimo puesto oculta el mejor Norris y el mejor McLaren de 2026

A simple vista, el séptimo puesto de Lando Norris en Spa podría parecer un resultado discreto, fruto de una carrera con poco que contar, más aún teniendo en cuenta que terminó por detrás de Isack Hadjar, que había salido tras él. Sin embargo, muy al contrario de lo que pueda parecer, el británico completó una de sus mejores actuaciones de la temporada, aunque el resultado final quedó muy condicionado por varios incidentes.

Un poco como ocurrió en Austria, donde la gran carrera de Oscar Piastri pasó prácticamente desapercibida, en Bélgica la sanción de diez posiciones en parrilla por sustituir la centralita y una serie de circunstancias durante la carrera hicieron que la actuación de Norris pareciera mucho menos brillante de lo que realmente fue. Su ritmo era suficiente para aspirar al podio e, incluso, quizá para luchar por algo más.

Pero antes conviene dar un paso atrás. Ya desde el viernes, el equipo de Woking mostró un gran potencial, especialmente en el segundo sector y en la zona de Pouhon, que también acabaría siendo uno de sus puntos fuertes en carrera. Lograr la pole parecía muy complicado, pero la competitividad mostrada por McLaren el sábado confirmó que el MCL40 visto en los entrenamientos libres también podía ser protagonista el domingo, especialmente con Norris.

Sin embargo, la sanción del británico por cambiar la centralita acabó convirtiéndose en un auténtico boomerang. Lo que habría sido una tercera posición en parrilla —e incluso una primera fila sin el juego de rebufos organizado por Red Bull— terminó transformándose en una salida en mitad del pelotón, en un circuito donde adelantar sigue siendo complicado incluso con el reglamento de 2026. Aun así, la decisión seguía teniendo sentido tanto por la rotación de componentes como por cumplir la penalización antes de la llegada de las novedades técnicas.

Las condiciones de Spa potenciaron las virtudes del MCL40

Precisamente ahí nace parte del arrepentimiento, porque el séptimo puesto no hace justicia al potencial mostrado por la combinación Norris-MCL40, mucho más competitiva de lo que refleja el resultado. El propio Lando definió esta como la carrera en la que mejor ritmo ha tenido en toda la primera mitad de la temporada, y no le falta razón. Eso no significa que hayan desaparecido de repente las limitaciones de un coche que recibirá una evolución ya en Budapest, sino que las características de Spa ayudaron a sacar a relucir sus puntos fuertes.

"Por lo que vimos hoy, el coche tenía ritmo para luchar por el podio. Al mismo tiempo, creo que el coche se adaptó muy bien a Bélgica. Eso no significa que, si volviéramos ahora a Silverstone, estuviéramos en condiciones de pelear por el podio también allí. En este momento seguimos siendo muy sensibles a las características del circuito y al nivel de agarre. Nuestro objetivo es conseguir que el rendimiento deje de depender tanto de esa variabilidad", explicó Andrea Stella, quien considera que el ritmo de Norris era suficiente, como mínimo, para terminar segundo.

Como subrayó el jefe del equipo, el MCL40 sigue siendo un coche muy sensible a las condiciones externas, hasta el punto de que su competitividad ha sido muy irregular durante toda la temporada. Pero Spa reunía precisamente las condiciones ideales y el tipo de curvas —especialmente las rápidas como Pouhon— capaces de sacar lo mejor del monoplaza, tal y como ya sucedió en España, otra carrera en la que Norris también se quedó muy cerca del podio.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sin embargo, en Spa el podio quizá era incluso el objetivo mínimo, porque viendo el ritmo mostrado durante la carrera no resulta descabellado pensar que, sin la penalización, Norris habría podido poner en aprietos incluso a Andrea Kimi Antonelli.

"Salir 13º no ayudó, pero el ritmo fue muy, muy bueno, probablemente el mejor de toda la temporada", comentó Norris tras la carrera. "Creo que el ritmo era suficientemente bueno para subir al podio o incluso para ganar".

Liberado del tráfico, Norris fue el piloto más rápido

Y, en realidad, Norris no exageraba. Varios episodios condicionaron mucho más su carrera de lo que parece. Saliendo tan atrás, la estrategia más lógica era montar el neumático duro y alargar el primer stint, esperando una posible aparición del coche de seguridad que permitiera maximizar el resultado, especialmente teniendo en cuenta que el desgaste era muy bajo.

Ahí comienza la parte más interesante. Norris se deshizo definitivamente del tráfico en la vuelta 12, cuando adelantó a Lindblad y pudo iniciar realmente su remontada. En ese momento ya estaba a más de once segundos de Antonelli.

Los parciales muestran datos muy reveladores. Es cierto que el italiano llevaba neumáticos medios y aún tenía margen para gestionar el ritmo, como reflejaban también las radios de Mercedes, pero desde que Norris tuvo pista libre su ritmo fue excelente, incluso superior.

No se trata de una diferencia enorme, pero sí de una señal clara de que, mientras otros pilotos empezaban a sufrir, Norris —que ya había castigado sus neumáticos durante la remontada— era quien marcaba el mejor ritmo de la carrera.

El duelo estratégico con su compañero también acabó influyendo de manera decisiva. No solo por el tiempo perdido, sino porque fue precisamente en ese momento cuando nació la decisión de no detener a Norris durante el Virtual Safety Car. Inicialmente le comunicaron que entraría en boxes, pero la orden se canceló en el último instante para evitar un doble pit stop con Piastri.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Visto con la perspectiva que da el tiempo, teniendo en cuenta el ritmo que mostró Lando con el neumático medio y que las gomas parecían aguantar bastante mejor que en el primer stint, creo que deberíamos haberlo intentado. Al final, Lando perdió tiempo quedándose fuera y siendo adelantado, y después ya no hubo más Safety Cars", explicó Stella, reconociendo que detenerle durante el VSC probablemente habría sido la mejor decisión.

Los incidentes pesaron más de lo que parece

"Creo que en ese momento era una decisión totalmente al 50-50. Queríamos evitar que Lando perdiera tiempo con el doble pit stop porque era el segundo coche, así que decidimos mantenerlo en pista. Pero, como he dicho, era una decisión muy ajustada y, con la información que tenemos ahora, probablemente habría sido mejor parar".

Quedándose fuera, Norris perdió mucho tiempo. Toda la estrategia estaba basada en la esperanza de una futura salida del coche de seguridad, lo que además provocó que el primer stint con el neumático duro se alargara quizá más de lo necesario, sin optimizar realmente la estrategia.

A ello se sumó otro contratiempo durante la parada en boxes: los problemas para retirar y fijar la rueda trasera izquierda le costaron alrededor de cinco segundos adicionales, empeorando todavía más el resultado.

Es cierto que parar antes habría obligado a gestionar más el desgaste de los neumáticos, pero viendo el ritmo que Norris mostró en ambos stints, esos aproximadamente ocho segundos que habría ganado deteniéndose bajo el VSC —quizá incluso dándole prioridad sobre Piastri, cuyo coche había sufrido daños—, unidos a los segundos perdidos en el pit stop, habrían abierto de forma muy realista la posibilidad de terminar en el podio.

Pero más allá del resultado, queda una conclusión importante: Spa mostró una versión del MCL40 mucho más sólida de lo que refleja la clasificación final. Una confirmación más de que este paquete tiene un potencial real y de que, sin la penalización derivada de un problema de fiabilidad ajeno al equipo de Woking, Norris habría tenido opciones reales de subir al podio e incluso de poner en apuros a Antonelli.

Ahora, en Budapest, llegará la primera parte del paquete de actualizaciones diseñado para aumentar la carga aerodinámica y hacer que el coche sea competitivo en una mayor variedad de circuitos, con la esperanza de dar un giro a la temporada.