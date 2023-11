El Kun Agüero revela que probará un coche de F1 en 2024

Sergio Leonel Agüero, más conocido como el 'Kun Agüero', es un conocido aficionado al mundo del motor y en concreto a la Fórmula 1. El exfutbolista, que dejó su huella en grandes equipos como el Manchester City, el Atlético de Madrid o con la Selección Argentina, se ha dejado ver en bastantes ocasiones interesado por el mundo de las carreras y participando en competiciones de simracing con otro futbolistas y pilotos profesionales.

Por ello, en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi y hablando ante los micrófonos de DAZN F1, el argentino reconoció su pasión por los coches de carreras y reveló para sorpresa de todos que en 2024 se pondría por primera vez al volante de un Fórmula 1 gracias al equipo Sauber.

"Justo he estado hablando con la gente de Alfa Romeo [Sauber] y el año que viene en Francia vamos a hacer una prueba en un circuito para ver cómo me va. He pilotado mucho en simuladores, también en Argentina pude probar un coche de carreras que se llama TC, el turismo de carretera, y aunque no tiene nada que ver en comparación con esto, me suele gustar bastante y vamos a ver cómo me va", fueron las palabras del exfutbolista.

Entrando un poco más en profundidad respecto a dicho test, el 'Kun Agüero' dijo que más pronto que tarde empezaría a trabajar con el equipo suizo para empezar a adaptarse a todo lo que lleva implícito pilotar un Fórmula 1.

"Me dijeron que tenemos que calcular los tiempos y ver también todo para empezar a acostumbrarme a cómo funciona todo", añadió.

Cuando se le preguntó por su piloto favorito de Fórmula 1, el argentino no tuvo ninguna duda al escoger a Lewis Hamilton, aunque también apuntó a Carlos Sainz y Charles Leclerc de cara al futuro.

"No hay un piloto argentino, pero esperemos que en algún momento haya uno. Ahora mismo hay muy buenos pilotos, me gustan mucho Leclerc, Sainz o Verstappen... pero soy muy fan de Hamilton y a uno cuando le gusta un piloto, lo sigue siempre. Pero la verdad es que Verstappen es una máquina y yo creo que puede seguir ganando más títulos".

"También Leclerc y Sainz, que empezaron no hace mucho tiempo, creo que pueden funcionar bien de cara al futuro", fueron las palabras del Kun Agüero en la parrilla del GP de Abu Dhabi 2023.

Las declaraciones de Agüero a DAZN F1 en vídeo:

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!