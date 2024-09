Colapinto se estrena en la F1: "Estoy un poco más conectado con el coche"

Debutar en la máxima categoría del automovilismo está al alcance de unos pocos elegidos, y poder ser el representante de tu país después de más de 23 años es lo que le tocó a Franco Colapinto a partir del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1. El argentino se subió al monoplaza de Williams en la jornada del viernes por primera vez después de que fuera nombrado sustituto de Logan Sargeant, y acabó con bastantes buenas sensaciones porque no estuvo demasiado lejos de su compañero, Alexander Albon, teniendo en cuenta que apenas tenía kilometraje con el coche.

El de Pilar acabó en la 17ª posición en las dos sesiones de entrenamientos en el circuito de Monza, y aunque estuvo por detrás del anglotailandés, firmó una buena actuación terminando sin más incidentes que una salida de pista justo al final, en donde tocó la grava de la Parabolica, pero con más suerte que Andrea Kimi Antonelli, quien sí que se fue al muro en su estreno en el Gran Circo.

Tras bajarse del FW46, el argentino dedicó unas palabras con una buena sonrisa, consciente de que hizo bien el trabajo que tenía entre manos: "Primer día como piloto de Fórmula 1 terminado con la FP1 y FP2 con Williams, la gente me ha apoyado mucho, me han ayudado mucho a adaptarme rápido, y la jornada ha acabado de una forma positiva".

"Estoy contento con mi segunda sesión de entrenamientos libres, hicimos unos buenos pasos adelante con el coche, me siento cómodo, me encuentro un poco más conectado con el monoplaza, lo que es muy bueno", señaló Franco Colapinto, aunque sabe que lo importante llegará con la clasificación del Gran Premio de Italia. "Mañana veremos, pero he disfrutado mucho del primer día, falta mucho por venir, pero es un buen inicio, así que nos vemos mañana".

El de Williams ya tenía algo de experiencia con su aparición en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, en donde fue 18º, pero parece que tiene todavía nueve fines de semana más para demostrar de lo que es capaz antes de dejar su asiento a Carlos Sainz, quien ocupará el lugar de titular en la temporada 2025 en la escudería de Grove.

