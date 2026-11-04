Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Colapinto y Gasly se visten de amarillo en sus monos para el GP de Brasil
Alpine ha anunciado que homenajeará a su socio 'Mercado Libre' en los monos y botas de sus pilotos en el GP de Sao Paulo en Brasil.
Jose Carlos de Celis
Editado: 4 nov 2026, 15:42
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Franco Colapinto y Pierre Gasly se vestirán de amarillo este fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos durante el GP de Sao Paulo 2026 de F1. Así lo ha anunciado Alpine, que ha explicado que será en referencia a su socio argentino, Mercado Libre.
"El equipo BWT Alpine Formula One tendrá un look especial para el Gran Premio de São Paulo de este fin de semana en asociación con Mercado Libre. Además del icónico apretón de manos que ya aparece en la tapa del motor, Pierre y Franco vestirán monos y botas de color amarillo para celebrar la asociación", reveló la escudería gala.
Así, los dos pilotos llevarán ese color tan característico de Brasil (famoso por ser su equipación histórica en fútbol), y que también aparece en la cubierta motor del Alpine donde, en efecto, aparece el logo de la compañía, dos manos entrelazadas.
Alpine llega a Brasil tratando de olvidar rápidamente las dos sanciones que recibieron sus pilotos tras la bandera a cuadros de México, donde habían cruzado la meta en los puntos. Y sobre ello hablaron los dos en el previo de Sao Paulo. "Fue una lástima irnos de Ciudad de México sin puntos después de una tarde muy disputada", dijo Franco Colapinto.
"Fue una carrera muy intensa; lo positivo es que logramos ejecutarla muy bien, mostrar un buen ritmo y competir entre los diez primeros, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en São Paulo. Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos, ya que el trazado es uno de los mejores de la temporada. Hay muchísimos argentinos que se unirán a los aficionados brasileños en las gradas para apoyarnos, y quiero asegurarme de que podamos ofrecerles una buena carrera".
"El circuito es realmente histórico y ofrece oportunidades que debemos aprovechar. Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México a este fin de semana y cerrar estas tres carreras consecutivas con un buen resultado".
Por su parte, Pierre Gasly comentó: "Nuestro fin de semana en Ciudad de México presentó sus desafíos y finalmente resultó en un resultado decepcionante para el equipo, con problemas de potencia y la infracción de la bandera amarilla. Simplemente no fue nuestro día".
"De cara al futuro, ahora estoy totalmente concentrado en la última carrera de esta triple cita en São Paulo. Interlagos es un lugar especial para mí, ya que conseguí mi primer podio de Fórmula 1 allí en 2019, y por supuesto lo hicimos de nuevo con nuestro increíble resultado en 2024".
"Las últimas carreras no han sido las más fáciles para nosotros como equipo, pero este circuito ha demostrado una y otra vez que cualquier cosa puede pasar. Es una pista icónica y con una vuelta tan corta, los márgenes son realmente ajustados. Si a eso le sumamos el increíble ambiente creado por los aficionados brasileños, será un fin de semana emocionante para todos. Como estaba previsto, no haré la FP1 del viernes para permitir que Gabriele [Mini] vuelva al volante y estoy deseando ponerme al día cuando tome el relevo por la tarde. Seguiremos esforzándonos como equipo para maximizar nuestro rendimiento, con el objetivo de regresar de São Paulo con más puntos en el casillero".
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