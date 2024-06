¿Debería Carlos Sainz elegir Williams o Audi para la F1 2025? Lo debatimos

Carlos Sainz asegura que aún no ha decidido, aunque está a punto de hacerlo, dónde pilotará en la temporada 2025 de Fórmula 1 tras su salida de Ferrari.

La lista del español parece haberse reducido a dos equipos: Williams o Audi, que se unirá a la F1 en 2026 mientras seguirá compitiendo como Sauber el año que viene.

Pero, ¿qué equipo debería elegir Sainz? Dos de nuestros redactores dan su veredicto, y lo debatimos.

Sainz debería elegir Audi, porque construirá un equipo a su alrededor

Por Oleg Karpov

Dice que es una lotería, pero lo que Carlos Sainz está a punto de hacer se parece más a una apuesta. Sin embargo, elegir entre dos caballos que actualmente son los más lentos del paddock no es algo que hubiera imaginado hace un año.

Es difícil juzgar desde fuera, y sólo el propio Sainz, y probablemente sus directivos, tienen la imagen completa de lo que se les dará de comer a esos caballos para que corran más rápido en un futuro próximo.Pero tiene que ser Audi, ¿no?

Los elementos clave son todos conocidos. Es un proyecto enorme, es un gran fabricante, es ambición, es dinero, es todo.

Pero también es una oportunidad para Sainz de tener por fin un equipo a su alrededor. ¿Se le ha ocurrido que todas las puertas a las que ha llamado en los últimos meses se han cerrado por la misma razón?

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Red Bull Racing se construye alrededor de Max Verstappen, y la elección del segundo piloto también (o prácticamente) fue dictada por la necesidad de mantener al holandés feliz. Ha sido piloto de Red Bull desde que tenía 16 años y es en gran medida su equipo.

Mercedes todavía no es tanto el equipo de George Russell, pero Toto Wolff no va a sustituir a su piloto por Sainz. Y tal y como están las cosas, está dispuesto a ascender al junior de Mercedes Andrea Kimi Antonelli a la F1 en lugar de llevarse al piloto asentado que es Sainz.

Después de todo, cuando Ferrari tuvo que decidir con quién asociar a Lewis Hamilton, eligió a Charles Leclerc, piloto de los del Cavallino desde que tenía unos cuatro años. Y tampoco hay sitio para Sainz en McLaren F1 porque, en cierta manera, es el equipo de Lando Norris.

Sainz también llegó a la F1 de la mano de Red Bull, pero se convirtió en uno de esos pilotos con talento pero sin suerte que tuvo la desgracia de coincidir en el tiempo con Verstappen, y probablemente fue un acierto salir de all´.

Pero desde entonces, nunca ha acabado de encontrar el equipo que le respaldara plenamente. Y ese podría ser Audi: un fabricante enorme, y un proyecto importante para la marca .

A largo plazo, parece que Audi tiene más posibilidades de éxito que Williams, con el debido respeto a Dorilton Capital y James Vowles.

Se ha hablado mucho de los problemas actuales de Sauber F1 Team, pero probablemente no haya nada menos importante para todo el proyecto que los resultados actuales. No nos dejemos engañar por la retórica: este es un equipo en transición, dispuesto a sacrificarse a corto plazo para mejorar en el futuro.

Tomemos como ejemplo sus problemas en boxes. No habrías oído hablar de ellos si el equipo no hubiera decidido actualizar radicalmente su hardware. Algunos contratiempos durante un periodo de transición son un precio que Andreas Seidl y su equipo están dispuestos a pagar.

Y lo mismo ocurre con los cambios de ingeniería a mitad de temporada. Sauber simplemente se está preparando para convertirse en Audi. Sería más preocupante si empezaran a funcionar a pleno rendimiento ahora.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Andres eas Seidl, CEO de Sauber, Beat Zehnder, Director Deportivo de Sauber

Sí, sería extraño que Sainz eligiera el equipo que actualmente ocupa el último puesto de la clasificación. Pero nadie habría querido irse a Honda a finales de 2008, ¿verdad?

Es difícil imaginar a Audi ganando a los líderes en 2026, pero cosas más raras han pasado en la F1. No creo que a Sainz le importe mucho si el año que viene está luchando por pasar de la Q1 o, digamos, en las posiciones más bajas del top 10. Él quiere estar luchando por títulos en la F1. Él quiere estar luchando por títulos en el futuro. Y un equipo de constructores de pleno derecho es siempre una mejor opción si quieres llevarte el premio gordo.

Después de todo, su plan a largo plazo para el futuro siempre podría ser... Ferrari. A diferencia de Fernando Alonso, nunca ha quemado del todo los puentes de regreso con los equipos para los que ha corrido.

Todavía tiene cuentas pendientes con Renault, si recordamos las declaraciones que hizo en 2018. Todavía es valorado por McLaren. Y ahora es un gran hombre de equipo en Ferrari, sin haber dado ninguna pista en público de que esté demasiado disgustado con la decisión del equipo. Incluso se mostró "contento por Charles" cuando su compañero ganó en Mónaco.

Así que, si la apuesta por Audi no funciona dentro de tres años y Lewis Hamilton decide dejarlo, probablemente tendrá la oportunidad de volver. Pero para entonces puede que no lo necesite.

Sainz debería elegir Williams F1 por pasado, presente y futuro

Por Jose Carlos de Celis

Aunque hay otros muchos aspectos a tener en cuenta, a simple vista parece sencilla la decisión entre los nombres de Williams y Audi si nos referimos única y exclusivamente a la Fórmula 1. Tras pasar por McLaren y Ferrari, y cerrada la puerta de Mercedes, Sainz tiene la oportunidad de ir al que todavía es el segundo equipo más laureado de la historia de la categoría en cuanto a títulos de constructores. Y sí, este Williams poco tiene que ver con el que dominó la F1 en muchos momentos de los 80 y los 90, pero hay razones para pensar que recuperarán al menos cierto brillo que con Audi es mayor incógnita.

Si Williams no es el mismo que hace 20 años, tampoco se le puede considerar el mismo que el de hace cuatro años, antes de la llegada de Dorilton Capital, y sobre todo el mismo que el de hace dos temporadas, antes del desembarco en 2023 de James Vowles, histórico de Mercedes, como jefe de equipo.

El ingeniero británico era director de estrategia de Mercedes, y ese enfoque estratégico es el que está adoptando para despertar a un gigante dormido, para sacar del pozo a un histórico. En Williams han explicado con franceza lo atrasados que estaban, como aquella revelación sobre hacer el coche a partir de una hoja de cálculo de Excel, pero junto al director técnico Pat Fry, Vowles está llevando a cabo una transformación completa, sin hacer demasiado ruido, que puede convencer a Sainz de que será mejor lugar en el que estar.

James Vowles, director del equipo Williams Racing

Es cierto que se esperaba un mejor 2024 por parte de Williams. Y no, no nos vamos a ser tan simplistas de recordar que básicamente ahora mismo Williams está por delante de Sauber en el mundial de constructores. Pero valorar la posición actual de la histórica escudería es un ejercicio casi inútil, y también lo será hacer un balance en 2025, un año que ya admiten que pueden sacrificar con vistas a 2026.

La vista está puesta en el futuro nuevo reglamento, y ante un cambio de reglas tan grande, parece más fiable un equipo experimentado como Williams que la apuesta de Audi, ya sin repetir los errores que condenaron a Williams en el último cambio de reglas, en 2022.

Eso no significa que Sainz se equivocara si eligiera Audi, un proyecto interesante, ambicioso, una marca a la que ha estado muy unido su padre, y con el atractivo de liderar la aventura de un gigante en la Fórmula 1. Y aunque el estreno de reglas de 2026 son un nuevo escenario para todos, y sin duda Audi se está preparando para ello, no todos los días, ni todos los años, ni siquiera todas las décadas, se ve un caso Brawn GP.

Hasta ahora, Alexander Albon ha llevado todo el peso de los resultados y de la suma de puntos en Williams. El ango-tailandés seguirá en 2025 y 2026, pero con Sainz, la escudería contaría con dos pilotos competitivos que aportarían.

No, no vamos tampoco a ser ventajistas e ignorar que este año no tenían un chasis de repuesto y se vieron obligados a correr en Australia con un solo coche, pero Williams ya ha revelado el problema de sobrepeso que tiene su monoplaza de este año y, aunque no será fácil verles avanzar antes de acabar el año, hay esperanzas para el futuro.

Como dijo Albon, que el equipo sepa los errores que ha cometido durante el pasado invierno de cara al año que viene, aumenta la confianza. Nadie lo ve, pero hay una enorme cantidad de trabajo en la fábrica, con una forma totalmente nueva de trabajar. Y sin el dolor del sobrepeso, se podrán dar más pasos en 2025 y sobre todo 2026.

Y dicho todo esto, hay dos aspectos clave que pueden convencer a Sainz de ir a Williams. Uno de ellos es el de la unidad de potencia. Williams llevará la de Mercedes, que se dice, se comenta, que será muy competitiva. Por su parte, Audi hará la suya propia, que en cierto modo es una moneda al aire, y ahí está el ejemplo de Honda al llegar en el anterior cambio de reglas de motores.

Si a Audi le lleva tanto tiempo como al fabricante japonés, a Sainz, que empezará la temporada 2025 con 30 años, se le empezaría a ir acabando el tiempo. Habrá quien señale que Williams siempre será equipo cliente de Mercedes, pero McLaren F1 ha demostrado que eso no evita dar enormes pasos adelante.

Alex Albon, Williams FW46

El otro, puede ser las cláusulas que ambos ofrezcan en el contrato. En Williams podría conseguir cierta libertad de movimiento si tras 2026 surge una oportunidad mejor y quiere abandonar el proyecto. Quizás por eso el equipo se ha garantizado a Albon, que si Sainz se va y no llega alguien que le eclipse, podría volver a liderar la escudería. Por su parte Audi ha fichado a Nico Hulkenberg, que cumplirá pronto 37 años, y cuesta ver que permitieran a Sainz irse si las cosas no salieran bien.

Los 30 años que Sainz cumplirá en septiembre no le convierten, ni mucho menos, en un piloto en sus últimas, por lo que también ante la vista de no tirar por la borda 2025 para centrarse en 2026, Williams parece mejor colocado que Sauber.

Así pues, a corto plazo Williams es mejor opción que Audi y a medio y largo plazo, hay más motivos para confiar y es un movimiento menos arriesgado que el de liderar el proyecto del fabricante germano.