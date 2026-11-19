Fórmula 1 GP de Las Vegas

Rafael Cámara podría terminar la temporada 2026 compitiendo tanto en F1 como en F2

Mientras estudia sus opciones, Cámara no descarta competir en ambas categorías durante los fines de semana de Qatar y Abu Dhabi.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Editado: 19 nov 2026, 9:41

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Rafael Cámara se debate entre completar su temporada en la Fórmula 2, donde está luchando por el título, y disputar las últimas carreras de 2026 con Haas en la Fórmula 1. Aunque también existe una tercera posibilidad bastante atrevida: compaginar ambas categorías.

El protegido de Ferrari es el vigente campeón de la Fórmula 3 y lidera la clasificación de la F2 en su temporada de debut con Invicta Racing, gracias a una campaña espectacular en la que ha conseguido cinco poles y siete podios en las carreras principales, incluidas tres victorias.

La ruptura entre Esteban Ocon y Haas le brindó a Cámara la oportunidad de debutar en la F1 durante el Gran Premio de Brasil, y este fin de semana, en Las Vegas, seguirá acumulando experiencia de cara a su primera temporada completa con el equipo en 2027.

Sin embargo, las dos últimas rondas de la temporada de F2 se disputarán coincidiendo con la F1 en Qatar y Abu Dhabi, por lo que Cámara, Haas y Ferrari tienen ahora una decisión complicada por delante. El joven piloto ha señalado que "varias personas" participarán en la decisión.

Preguntado por esta situación, el brasileño de 21 años respondió: "Bueno, es una muy buena pregunta. Las dos cosas serán muy importantes para mí. En la F2, siento que llevas todo el año trabajando para conseguir ese objetivo y, por supuesto, quieres terminar de la mejor manera posible. Además, no estaría en esta posición ni tendría estas oportunidades si no fuera por lo que ha sucedido este año en la F2 con Invicta. Así que, sin duda, sería algo muy especial".

"Al final del día, estaré haciendo lo que más me gusta y seré feliz con cualquiera de las dos opciones. Pero definitivamente será una decisión difícil para mí, porque, por un lado, tienes la Fórmula 1, algo con lo que siempre has soñado y a lo que siempre has querido dedicarte; y, por otro, tienes todo un campeonato por el que llevas trabajando durante todo el año y que quieres rematar".

"Ya veremos. Ahora intentaré centrarme en este fin de semana y terminarlo de la mejor manera posible. Después, espero que podamos resolver qué sucederá a continuación".

Rafael Camara, Invicta Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Si Cámara acaba compitiendo en la F2, Haas podría recurrir a su piloto reserva, Ryo Hirakawa, que debutó inesperadamente en la Fórmula 1 en México después de que Ocon fuera apartado del equipo de forma repentina.

Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si podría competir en ambas categorías al mismo tiempo, algo que no tendría precedentes, Cámara reconoció: "Creo que es una opción".

Una posibilidad que implicaría disputar nueve sesiones competitivas a lo largo de un fin de semana de tres días, incluidas cuatro durante el viernes.

Aunque actualmente lidera la clasificación de F2, el piloto de Invicta solo tiene siete puntos de ventaja sobre el joven talento de Red Bull Nikola Tsolov, que se ha quedado sin la oportunidad de dar el salto a la F1 con Racing Bulls en 2027. Los integrantes de la academia de Alpine, Alex Dunne y Gabriele Mini, están a 18 y 44 puntos, respectivamente.

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Preguntado por Motorsport.com sobre el valor que tendría para su currículum y su carrera conquistar el título de F2, Cámara comentó: "Sí, creo que estaría bien terminar la temporada de F2. Y, por supuesto, cuando echas la vista atrás y ves lo que has conseguido en las categorías inferiores, creo que sería algo muy bonito tener los títulos de F3 y F2, ganando ambos como debutante. Y no solo eso, también sería muy especial la sensación de ganar y conseguir esos objetivos".

"Pero todavía no sé qué va a pasar ni cómo lo voy a hacer. Como he dicho, simplemente estoy intentando terminar este fin de semana y después seguro que habrá muchas cosas de las que hablar".

Rafael Camara, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El nuevo piloto de Haas afronta su segundo gran premio con mucha más confianza, después de haber acumulado una experiencia importante en las complicadas condiciones de lluvia de Interlagos, donde terminó en una discreta 20ª posición.

"Las principales lecciones fueron aprender a trabajar con el equipo y entender cómo se comporta el coche", explicó Câmara sobre su primera participación como piloto titular.

"Creo que eso hace que ya empieces este fin de semana mucho más tranquilo, porque, de alguna manera, sabes qué esperar".

"Te ayuda a comenzar el fin de semana con menos cosas en la cabeza, así que puedes centrarte más en los detalles y en otros aspectos. Probablemente, en Brasil simplemente intentas aprenderlo todo al mismo tiempo y tu cerebro empieza a sobrecalentarse un poco. Sin duda, esa experiencia ayuda".

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