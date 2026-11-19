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Lo que la renovación de Valtteri Bottas revela sobre el futuro de Cadillac en la F1

La continuidad de Valtteri Bottas para 2027 demuestra que Cadillac es consciente de que su principal problema sigue siendo el coche y que mejorar su rendimiento es más importante que conseguir publicidad fácil.

Stuart Codling

Publicado: 19 nov 2026, 12:47

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El culebrón contractual más largo de la temporada de Fórmula 1 ha llegado a su fin. Aunque tampoco es que haya sido una historia especialmente apasionante, teniendo en cuenta que gira en torno a un equipo que está teniendo dificultades para abandonar el fondo de la parrilla.

Aun así, la opción más sencilla para los responsables de Cadillac F1 habría sido convertir a Valtteri Bottas en el cabeza de turco después de una temporada en la que su compañero, Sergio Pérez, le ha superado por 11-9 en clasificación y ha terminado por delante del finlandés en cinco de las seis carreras en las que ambos han visto la bandera a cuadros. Además, la imagen de Bottas perdiendo hasta dos segundos por vuelta respecto al mexicano en Azerbaiyán y Singapur fue especialmente negativa.

Aunque Bottas es un piloto querido y respetado dentro del equipo, el retraso a la hora de tomar la decisión de activar la cláusula de renovación de su contrato, que se entiende que era de un año más otro opcional, resulta bastante revelador.

Desde verano se sabe que existe una diferencia considerable entre la valoración que hace el propio equipo de sus progresos y la que tienen sus máximos responsables. Al igual que buena parte del paddock de la F1, el antiguo director del equipo, Graeme Lowdon, solía insistir en que conseguir poner dos coches operativos en la parrilla de la primera carrera de la temporada ya era un logro extraordinario, teniendo en cuenta los plazos tan ajustados con los que Cadillac había tenido que construir su proyecto desde cero.

Sin embargo, los coches no siempre han funcionado correctamente y, desde luego, tampoco han dado señales de poder superar la Q1 con regularidad. El propietario, TWG Motorsports, y su socio, General Motors, esperaban claramente mucho más. De ahí la profunda remodelación que se produjo en verano, cuando Lowdon fue destituido para dejar su puesto a Marcin Budkowski, antiguo aerodinamista que posteriormente ocupó cargos de responsabilidad tanto técnicos como directivos en Alpine y la FIA.

Mira:

Aunque ha habido abandonos puntuales provocados por problemas de motor y errores humanos, como la tuerca de una rueda mal enroscada que dejó fuera de carrera a Bottas en el GP de São Paulo, una parte estadísticamente significativa de los problemas de fiabilidad y rendimiento está relacionada con la gestión de la temperatura de los frenos.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Estas dificultades no solo han provocado abandonos por fallos en los propios frenos y en componentes cercanos, como la suspensión, sino que también han perjudicado el rendimiento en carreras que los pilotos sí han conseguido terminar, por ejemplo, al verse obligados a levantar el pie del acelerador y dejar rodar el coche para controlar las temperaturas.

Lowdon solía describir los problemas de temperatura de los frenos como una consecuencia natural de los desafíos a los que se enfrenta un equipo nuevo, pero está claro que ese argumento no convenció a sus superiores.

Y aquí es donde aparece la diferencia de conocimientos entre los ingenieros experimentados y quienes opinan desde fuera sin conocer todos los detalles. Sería muy fácil afirmar, con un simple movimiento de bolígrafo o pulsando unas cuantas teclas, que la solución a unas temperaturas excesivas en los frenos consiste en instalar conductos de refrigeración más grandes.

Sin embargo, la realidad técnica es bastante más compleja. El trabajo aerodinámico necesario para optimizar la refrigeración de los frenos debe tener en cuenta la gestión del flujo de aire y de las temperaturas en ambos ejes, además de su influencia sobre los neumáticos. Se trata de un delicado equilibrio de compromisos para el que no existen soluciones sencillas.

Bottas también ha mencionado con frecuencia fluctuaciones inexplicables en el rendimiento del coche que el equipo todavía no ha conseguido comprender.

Teniendo todo esto en cuenta, mantener la confianza en una pareja de pilotos experimentados parece una decisión lógica, aunque se entiende que ha sido objeto de un intenso debate interno. Basta con observar las respuestas dubitativas de Budkowski, normalmente muy elocuente, cuando se le ha preguntado por este asunto para darse cuenta de que han existido importantes diferencias de opinión en los niveles más altos de la estructura.

Lee también:

Dan Towriss, director ejecutivo de TWG Motorsports, ha dedicado muchos esfuerzos a apoyar a Colton Herta, piloto de pruebas y reserva del equipo, en su transición de la IndyCar a la Fórmula 2.

El objetivo declarado de Cadillac es incorporar a un piloto estadounidense a la Fórmula 1.

"Confío al cien por cien en mí mismo para todo", aseguró Herta después de su participación en la FP1 de México. "Puedo ser tan rápido como cualquiera. Creo que también tengo la capacidad de aprender muy rápido y asimilar las cosas con facilidad. Así que confío al mil por cien en mis posibilidades de conseguirlo [un asiento en la F1]".

"No sé si eso significa que será el año que viene o el siguiente. Ahora mismo no tengo ni idea de cuál es el plan. Tendremos que esperar y ver qué pasa. Creo que, con suerte, se tomarán algunas decisiones durante el próximo mes".

Aquella previsión se cumplió, aunque el resultado fue que Herta tendrá que seguir esperando su oportunidad.

Colton Herta

Photo by: Kym Illman / Getty Images

También se entiende que Frederik Vesti, piloto de pruebas y reserva de Mercedes, entró en las conversaciones de cara a 2027, ya que TWG Motorsports le conoce por su participación con Cadillac en el IMSA.

Sin embargo, siendo realistas, Vesti parece encaminado hacia una carrera profesional en los coches deportivos, después de no haber competido en monoplazas desde 2023, cuando compartió equipo con Oliver Bearman en Fórmula 2 y terminó subcampeón por detrás de Théo Pourchaire. Fuentes internas de Mercedes le describen como un piloto fiable y seguro, pero entre dos y tres décimas más lento que los pilotos titulares del equipo en la F1.

Del mismo modo, Jak Crawford, que cumpliría el requisito de ser un piloto nacido en Estados Unidos y actualmente es reserva de Aston Martin, tampoco fue considerado una mejora significativa de rendimiento respecto a Bottas.

Esteban Ocon, que acaba de quedarse sin equipo después de ser descartado por Haas, ni siquiera llegó a ser un candidato secundario. Su mala relación anterior con Pérez, sumada a su conocida tendencia a perder confianza cuando aparecen problemas técnicos difíciles de explicar, precisamente del tipo que parecen perseguir al Cadillac, jugaron en su contra.

A más largo plazo aparece la opción de Ugo Ugochukwu, que dará el salto a la Fórmula 2 la próxima temporada después de conquistar este año el título de Fórmula 3.

La cotización de Ugochukwu ha vuelto a subir después de una complicada temporada de debut en F3, en la que pareció verse arrastrado por los problemas generales que afectaban a la estructura de Prema y que acabó con su salida del programa de desarrollo de pilotos de McLaren.

Sin embargo, todavía existen dudas sobre si su estatura de 1,92 metros permitiría acomodarlo en un Fórmula 1 sin comprometer el rendimiento, dadas las limitaciones de espacio y diseño que impone el reglamento técnico actual.

Al menos para 2027, no habrá cambios en la alineación de Cadillac. Y esta decisión deja algo muy claro: se ha alcanzado un consenso, aunque posiblemente no exento de tensiones, sobre el hecho de que el rendimiento del coche sigue siendo el principal punto débil de Cadillac y prescindir de Bottas no solucionaría ese problema.

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