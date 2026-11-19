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Checo Pérez manda un mensaje a Cadillac: "Hay gente que tiene que marcharse"

El mexicano no se mordió la lengua al describir lo que, a su juicio, era una evidente falta de urgencia dentro del equipo Cadillac de Fórmula 1 a principios de este año.

Filip Cleeren

Editado: 19 nov 2026, 6:53

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Hay un enemigo común en la Fórmula 1, y ese es el tiempo. Para los veteranos que se encuentran en el tramo final de sus carreras, no se trata únicamente del tiempo que marca el cronómetro, sino también de los años que pasan sin poder luchar en las posiciones de cabeza.

Después de recuperarse de un complicado final de etapa en Red Bull, Sergio Pérez aceptó un nuevo desafío tras un año fuera de la competición, esta vez con el recién llegado equipo Cadillac. Sin embargo, después de superar recientemente la barrera de los 300 grandes premios disputados, la novedad de limitarse a terminar carreras y completar la parrilla pronto dejó de resultarle atractiva, por mucho que se tratara de una escudería nueva.

El equipo seguía atrapado en problemas operativos, defectos de fabricación y fallos de fiabilidad. Muchos de ellos eran comprensibles en una estructura que acababa de empezar, pero Pérez consideraba que algunos deberían haberse solucionado mucho antes.

Y antes de que el mexicano, que ahora tiene 36 años, firmara el que considera que será su último contrato en la F1, que le vincula al equipo hasta 2029, fue una de las voces dentro de Cadillac que detectó una falta de urgencia a la hora de progresar que le hiciera merecer la pena prolongar su estancia.

Pérez no era el único que pensaba así. El director ejecutivo, Dan Towriss, encabezó una profunda reestructuración a mitad de temporada, empezando por la cúpula con la salida del director fundador del equipo, Graeme Lowdon, pero llegando mucho más abajo en el organigrama, con numerosas bajas.

Al recordar aquel episodio en Las Vegas, Pérez fue contundente sobre lo que, a su juicio, tenía que cambiar.

"Para mí estaba muy claro desde el primer día que no volvía a la Fórmula 1 simplemente por el hecho de estar en la F1", afirmó**. "Al ser un equipo nuevo, daba un poco la sensación de que mucha gente estaba realmente contenta simplemente por estar aquí y pasárselo bien. Y eso no es algo que quiera ver en el equipo".**

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Quiero asegurarme de que somos un equipo que trabaja al 100%, tanto en la fábrica como en el circuito y a nivel operativo, porque es la única manera de avanzar. La competencia es altísima y creo que en este equipo no hay sitio para nadie que esté contento simplemente con estar aquí. Esas personas tienen que marcharse, porque somos un equipo que va a trabajar durísimo durante los próximos años para asegurarnos de que podemos progresar".

Ahora, el encargado de liderar esa transformación es Marcin Budkowski, antiguo integrante de Renault. Cuando Motorsport.com le preguntó si percibía esa misma urgencia en el sucesor de Lowdon, Pérez respondió: "Obviamente es más complicado, ¿no? Porque está en una posición diferente y, evidentemente, ve las cosas de otra manera, ya que recibe toda la información a diario".

"Pero, evidentemente, hay mucha urgencia, porque las cosas en la Fórmula 1 pueden cambiar muy rápido. El año que viene será crucial para Cadillac, para asegurarnos de que somos capaces de demostrar nuestros progresos. Porque, de lo contrario, todos sabemos cómo funciona este negocio y la presión puede aumentar extremadamente rápido".

Pérez también había liderado entre bastidores los esfuerzos para incorporar caras nuevas al equipo. De hecho, desempeñó un papel en el fichaje de Craig Skinner, antiguo compañero suyo en Red Bull, que esta misma semana comenzó a trabajar en Cadillac como ingeniero jefe de desarrollo. Eric Blandin, con pasado en Mercedes y Aston Martin, también se ha incorporado a la escudería y ya se encuentra en Las Vegas.

"Esos tipos lo han hecho todo en la Fórmula 1", explicó. "Están aquí únicamente porque quieren demostrar su valía en un proyecto diferente. Todos sabemos lo buenos que son, pero este es un proyecto distinto, en el que básicamente tenemos que empezar a implantar esta cultura y colocar a las personas adecuadas en sus puestos. Creo que van a aportar muchísimo a la organización actual".

Con todo el trabajo que tiene por delante el equipo, y ante lo que probablemente será otro complicado año de construcción en 2027, Pérez también era partidario de mantener a su compañero Valtteri Bottas en lugar de apostar por el debut de un novato como Colton Herta.

"Aporta mucha velocidad y mucha experiencia al equipo, y creo que en esta fase eso es crucial", insistió el mexicano. "Siempre he dicho que creo que, por ahora, el equipo tiene cosas mucho más importantes en las que centrarse que en los pilotos, así que estoy contento en ese sentido".

"Ahora podemos quitarnos esa distracción de encima y asegurarnos de que, a nivel operativo, somos capaces de hacer buenas paradas en boxes y de hacer bien las cosas, porque en las últimas carreras hemos estado flojos en ese aspecto".

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