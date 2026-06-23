Honda admite que Aston Martin puede sufrir aún más en Austria

Después de todos los problemas del motor Honda en este inicio de la temporada 2026 de F1 con Aston Martin, las palabras de los máximos responsables en el previo del GP de Austria no son muy esperanzadoras.

Hablan del Red Bull Ring, con cambios de elevación entre cada punto del circuito y sobre todo a mucha altitud, unos 755 metros (de media) por encima del nivel del mar, lo que puede afectar a las unidades de potencia de los coches. "El Red Bull Ring se encuentra en las montañas, a gran altitud. Eso implica que el turbocompresor debe trabajar más que en otros circuitos", advierte Shintaro Orihara, managera general en pista y jefe de ingeniería de HRC.

"Cuando contábamos con el MGU-H, teníamos un impacto en la generación de energía en este circuito. Sin embargo, dado que ese componente ya no forma parte del reglamento de 2026, ya no disponemos del MGU-H para asistir al turbocompresor, lo que podría dificultar el correcto funcionamiento tanto del turbocompresor como del motor a gran altitud. Lo primero que haremos en la FP1 será comprobar el comportamiento del turbocompresor y del motor".

Por tanto, desde primera hora del viernes, cuando arranque con los Libres 1 el GP de Austria, habrá que estar atentos a los coches de Fernando Alonso y Lance Stroll en cuanto a fiabilidad, mientras que no se esperan mejoras de rendimiento hasta dentro de casi un mes.

La altitud genera más trabajo componentes del turbo que forman la unidad de potencia. En el pasado, los equipos motorizados por Honda se aprovechaban de la experiencia del fabricante nipón para mejorar su turbo, que usaba ideas de las turbinas de HondaJet, lo cual era una ventaja teniendo en cuenta que los motores de avión están diseñados para trabajar a gran altitud.

Los equipos históricamente han acusado la altitud en el Autódromo Hermanos Rodríguez del GP de México, pero Ciudad de México está a 2240 metros por encima del nivel del mar, lo que afecta a la densidad del aire, algo que no llega a ser tan evidente en Austria.

"Además", continúa Oriha, "esta semana se esperan altas temperaturas en la pista, por lo que la refrigeración también será un factor importante a tener en cuenta". En ese sentido, será interesante ver cómo y en qué cantidad regresan las branquias a los pontones del AMR26.

Y remata: "Otra característica del circuito es su trazado corto. A pesar de su longitud, cuenta con tres rectas bastante largas, lo que supone una exigencia para la unidad de potencia. Es posible que tengamos una desventaja con respecto a otros fabricantes de motores, pero adaptaremos elementos como nuestra estrategia de gestión de energía y la facilidad de conducción para optimizar nuestro paquete para el fin de semana".