Brown: "Con los pilotos de Haas me pongo nervioso, con los nuestros no"

Uno de los momentos más tensos para un director de equipo es cuando sus dos pilotos se encuentran en pista y llevan un ritmo diferente. Uno de ellos puede pedir que le dejen pasar, el otro tal vez se lo ponga más difícil de la cuenta y, en ocasiones, esas discrepancias acaban mal.

Le pasó a Ferrari en Brasil 2019, con Leclerc y Vettel arruinando sus carreras, y le ha pasado a menudo a Haas, que con Grosjean y Magnussen ha vivido numerosos episodios avergonzantes.

McLaren mantiene a Carlos Sainz y Lando Norris para 2020, y Brown dijo que la relación entre ambos fue "la mejor parte" de una esperanzadora temporada 2019 en la que volvieron al podio y fueron cómodamente cuartos en el campeonato de constructores.

Hablando de su pareja de pilotos, el CEO del equipo dijo: "No se conocían antes y cuando los presentamos por primera vez, creo que, como dijo Carlos en una de sus entrevistas, Lando estaba un poco tímido, pero se llevan muy bien cuando están juntos incluso en la pista".

"No me pongo nervioso, a diferencia de como me pasa con los Haas; cuando están cerca entre ellos o cerca de alguien, me pongo nervioso. Nuestros dos pilotos tienen un respeto real, pero compiten muy duro", explicó Brown.

Además, el británico destaca el buen humor que ambos han mostrado en los circuitos y en redes sociales, provocando risas en los fans y ganándose la admiración de todos. "Lo han hecho muy bien juntos y con los patrocinadores y creo que todos los aficionados realmente los disfrutan".

"Es genial, en esta nueva era de la Fórmula 1, mostrar todo lo que pasa de una manera más natural", concluyó.

Por su parte, Sainz admitió que es más fácil esa amabilidad entre compañeros si no hay un título en juego. ¿Hasta dónde llegará McLaren este año? Si vuelan alto, habrá que observar si esa relación se tuerce.

