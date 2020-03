Briatore alertó a Alonso sobre irse a McLaren en 2007

El empresario italiano, que fue jefe de equipo en Renault y manager del bicampeón del mundo de F1, asegura que era escéptico sobre la situación que Fernando Alonso se encontraría.

Briatore aseguró en declaraciones al podcast oficial de la F1: "Fue a McLaren y yo no estaba contento por ello, porque no era como cuando Schumi se fue a Ferrari. Era Alonso yéndose a McLaren, y para Fernando, McLaren nunca estuvo en sus sueños".

"Le dije especialmente: 'Tienes un chico nuevo y el chico nuevo es Lewis Hamilton y este tiene en el bolsillo a Ron Dennis, ¡como tú me tienes a mí! Y te prometo que tendrás que luchar y que él es el protegido de Dennis".

Briatore reconoce que Alonso era consciente de sus reticencias, pero sintió que su velocidad sería suficiente para sobreponerse a cualquier movimiento político.

Cuando se le preguntó cómo respondió el español a sus preocupaciones, dice: "No, no, no. Yo soy más rápido'. Pero el asunto es que nadie, ni siquiera Ron Dennis, sabía lo rápido que era Lewis Hamilton".

"Porque si Ron Dennis hubiera sabido eso, no se habría gastado la cantidad de dinero que le pagó a Fernando. Si sé que en mi casa tengo un piloto tan rápido, ¿por qué voy a necesitar a otro? Y fue una gran batalla".

Briatore dice que cuando la relación entre Dennis y Alonso estalló en 2007, prefirió no interferir.

"Ron Dennis hizo todo por sí mismo, no necesitas ayudarle. Simplemente lo vi y lo hizo él solo. Sé lo que pasó. Después de dos carreras, cuando ves que el cambio de neumáticos se hizo primero a Hamilton y luego a Alonso, era suficiente, porque yo conocía a Fernando...".

Alonso aún tiene un ojo puesto en la Fórmula 1, aunque su principal reto este 2020 son las 500 millas de Indianápolis con Arrow McLaren SP, y Briatore no tiene dudas de que el bicampeón del mundo puede volver a tener éxito si le dan un asiento top en 2021.

"Al 100%. Es un Rottweiler. Al 100%", asegura. "Veremos, o sé. Hay muchos contratos que acaban y la gente se moverá de un lado a otro, así que veremos".

"Me gustaría ver a Fernando en un equipo en el que tenga el 50% de las posibilidades de ganar carreras. Pero no hay demasiados así. Tienes a Mercedes, Ferrari y Red Bull".

(Si no puedes ver las fotos, pulsa a 'Versión completa' al final del artículo)