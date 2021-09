Brawn: "El mejor en Zandvoort fue Alonso, no Pérez"

Sergio Pérez se vio condenado a salir desde la parte trasera de la parrilla al caer en la Q1 del sábado de Zandvoort, donde falló la táctica de Red Bull de sacarle demasiado tarde a pista. Además, partió desde el pitlane, ya que la escudería de las bebidas energéticas aprovechó para instalarle un motor nuevo.

Desde allí, logró remontar hasta la octava posición, y se llevó el premio a 'Piloto del día', galardón que conceden los aficionados con sus votos en la web oficial de la F1.

Precisamente en su columna después de cada gran premio en esa web, el director de la F1, Ross Brawn, se declaró en contra de esa decisión de los fans, y fue crítico con el mexicano mientras a su vez elogiaba la carrera de Fernando Alonso.

"Por una vez tengo que estar en desacuerdo con la afición en cuanto al 'Piloto del día', ya que para mí fue Fernando en lugar de Sergio. Sergio tuvo que entrar en boxes y cayó a la parte trasera de la parrilla porque tenía un plano enorme en el neumático, volvió a cometer un gran error".

Brawn se refiera que al inicio de la carrera, Pérez fue incapaz de avanzar demasiadas posiciones, y se marcó un fuerte bloqueo intentando adelantar al Haas de Nikita Mazepin, lo que le hizo entrar en boxes y cambiar de táctica después de salir con neumáticos duros.

"Un gran premio consiste en cometer el menor número de errores, o ninguno, durante todo el fin de semana. Se podría decir que el equipo tuvo la culpa de caer en la Q1, pero no superar esa sesión con un coche como ese no es lo suficientemente bueno. No lo está poniendo todo junto en este momento. Fernando sí", continuó Brawn.

Por su parte, Fernando Alonso protagonizó la primera vuelta con dos adelantamientos pese a recibir tres toques, y luego logró alcanzar un buen ritmo para dar cuenta del Ferrari de Carlos Sainz.

"Fernando fue un viejo zorro astuto el domingo. Cuando Esteban Ocon dijo por la radio que era más rápido que Fernando, era porque su compañero de equipo estaba gestionando sus neumáticos como necesitaba en ese tramo de la carrera. En mi opinión, hizo una carrera perfecta. Y robar esa posición extra al final a Carlos fue brillante".

Pérez, que cuenta con una muy numerosa legión de fans, se llevó su tercer 'Piloto del día' de la temporada, el séptimo desde que se creó ese premio en 2016. Curiosamente Alonso ganó su único galardón en el GP de Hungría, después de una genial defensa ante Hamilton.

Además de los dos pilotos de habla hispana, Brawn también se refirió a otro piloto que destacó en Zandvoort. Aprovechando la ausencia de Pérez en la Q3, Gasly se clasificó cuarto con AlphaTauri y aguantó en esa posición en carrera.

"Pierre está adquiriendo un club de fans cada vez mayor en la F1 y yo me consideraría miembro. Para él, recuperarse de un golpe tan difícil después de que Red Bull le echara de su equipo oficial y ganar su primera carrera y rendir de manera tan consistente y fuerte como lo hace con coche que no es tan bueno como el del equipo oficial es fantástico. Tiene un gran mérito".

Precisamente Gasly era la otra opción de Red Bull para acompañar a Verstappen en 2022, pero el mexicano se llevó esa partida.