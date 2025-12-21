Todos

Fórmula 1

Bortoleto no teme la presión con Audi: así afronta su segundo año en F1

Gabriel Bortoleto repasa un debut formativo en la F1, con Hungría como punto culminante y un sólido duelo interno con Nico Hülkenberg, mientras Audi traerá nuevas responsabilidades en 2026.

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aunque para el campeón de Fórmula 2 de 2024, Gabriel Bortoleto, no ha sido un debut brillante en términos de resultados finales —terminó decimonoveno con 19 puntos en su casillero—, las cifras del duelo interno con su compañero de equipo Nico Hulkenberg cuentan una historia diferente. En clasificación, ambos acabaron completamente igualados: doce a doce en las sesiones de clasificación de los Grandes Premios y tres a tres en las clasificaciones sprint.

También en carrera las diferencias fueron mínimas: en doce ocasiones Hülkenberg obtuvo el mejor resultado, mientras que en once lo logró Bortoleto (Hülkenberg fue excluido del resultado del Gran Premio de Bahrein).

El duelo Hulkenberg-Bortoleto:

De este modo, Bortoleto hace un balance mayoritariamente positivo de su temporada de debut en la Fórmula 1, señalando Hungría como uno de los puntos más altos e incluso como su "mejor carrera del año".

"Tuve una clasificación fantástica en la Q3, hice un bonito adelantamiento ya en la primera vuelta y después gestioné muy bien los neumáticos, lo que me permitió terminar la carrera en sexta posición", explica sobre su elección del Gran Premio de Hungría como momento culminante. "Fue bonito, porque fue pura velocidad y muy divertido de pilotar. Hubo muchas otras carreras: Austria —mis primeros puntos—, Monza y Spa. Creo que todas ellas también fueron muy buenas carreras".

In Hongarije behaalde Bortoleto met zijn P6 zijn beste resultaat van 2025.

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Como rookie, Bortoleto tuvo mucho que aprender sobre la propia Fórmula 1, pero también sobre los coches. Especialmente en el plano técnico, el reto fue considerable para el brasileño en algunos momentos.

"La cantidad de información que he recibido este año, y todo lo que he aprendido de los ingenieros, el estudio y el trabajo conjunto, ha sido increíble", afirma Bortoleto. "Y tengo la sensación de que el año pasado, durante el test de postemporada, en realidad no sabía nada. No tenía ni idea de lo que quería del coche ni de lo que necesitaba de él. Hace poco hablaba con mi ingeniero y me preguntó: ‘¿Recuerdas algo del test del año pasado? ¿Cómo se sentía el coche entonces?’ Y yo le dije: ‘Tío, no me preguntes eso ahora, fue hace muchísimo tiempo’. En aquel momento no tenía ninguna comprensión real, así que no quería darle un feedback incorrecto. Porque lo que me gusta de un coche ahora, por ejemplo, no es lo que pilotaba entonces. Por eso me lo preguntó, y creo que eso es una de las cosas importantes".

En 2026, cuando la Fórmula 1 pase a un nuevo paquete reglamentario, Bortoleto ya no será considerado un rookie. Además, formará parte del equipo oficial de Audi, ya que el nombre de Sauber desaparecerá de la F1. ¿Sentirá entonces más presión?

"No, no diría ‘presión’. Evidentemente, en una temporada de debut hay cosas que puedes hacer y que todavía se te perdonan. Pero aun así creo que el año que viene tendré muchísimo que aprender", explica.

"Será solo mi segundo año en la Fórmula 1. Es el comienzo de una carrera: aquí hay gente que lleva 15 o 20 años compitiendo. Así que sigue habiendo una gran diferencia, y la seguirá habiendo porque ellos continúan corriendo. Pero no lo llamaría presión. Sí creo que, con la llegada de la marca Audi y todo lo que conlleva, habrá sin duda más responsabilidades. Es el inicio de un proyecto y de una nueva generación de coches. Así que, sin duda, sentiremos la exigencia de desarrollar un buen coche y una buena unidad de potencia para poder luchar algún día por un título mundial".

Laurens Stade
Sauber F1 Team
