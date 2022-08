La razón por la que Binotto mantiene la fe en la estrategia de Ferrari

Cargar el reproductor de audio

De hecho, es muy firme en la defensa de su departamento de estrategia y aunque acepta que siempre hay sitio para mejorar, se muestra claro al afirmar que tiene a la gente adecuada en los puestos correctos.

Esto es algo que puede ser una sorpresa ara algunos aficionados a la Fórmula 1, que han criticado mucho al equipo por lo que pareció ser una serie de errores críticos durante esta temporada que ha mermado las expectativas de Charles Leclerc en el campeonato.

En Mónaco, con Leclerc liderando, no estuvieron rápidos para responder ante el hecho de que la pista se estaba secando después de que Serio Pérez cambiase a neumáticos lisos.

Luego, esto se agravó con una segunda parada mal programada que permitió a Max Verstappen adelantar también a Leclerc.

En el GP de Gran Bretaña, Ferrari falló al no llamar a boxes a Leclerc durante el periodo final de coche de seguridad, cayendo de la primera a la cuarta plaza al final.

Posteriormente, en Hungría, la elección del compuesto duro dejó al monegasco sin poder defenderse de su rival por el título, Verstappen, en un día en el que le problema real del equipo fue realmente la falta de rendimiento del F1-75.

Añadido a esto, también está la manera en la que resultó la estrategia para Carlos Sainz en Francia, cuando la televisión mostró a los estrategas de Ferrari aparentemente confundidos e indecisos.

Binotto admite que Ferrari lo puede hacer mejor y que se han aprendido ciertas lecciones, especialmente de la carrera de Mónaco, sobre los sistemas que el equipo necesita adoptar para tomar mejores decisiones desde el muro.

En cualquier caso, Binoto cree que tratar de hacer las cosas mejor, no es creer que Ferrari tiene un problema fundamental con su estrategia, porque afirma que hay momentos en los que ha vencido a sus rivales de Red Bull haciendo un mejor trabajo con las elecciones de neumáticos en carrera.

"Creo que siempre hay maneras de mejorar" nos dijo en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, "no puedes ser perfecto, y nunca vas a ser perfecto, pero sin duda, tenemos que mejorar en aerodinámica, chasis, unidad de potencia, estrategia o en todo lo que podamos.

"Dicho esto, creo que tengo un gran equipo de estrategia y no creo que sea una debilidad para nosotros".

Comparación con Hamilton en Abu Dhabi

Binotto comentó que es importante, cuando evalúas correctamente las decisiones referentes a la estrategia, de no juzgarlo sólo en cómo resultaron las cosas a toro pasado.

Por el contrario, hay que mirar si fue una decisión correcta o no mirando la información que estaba disponible para el equipo en ese momento.

En la F1, suele haber ocasiones en las que una decisión parece errónea si lo miras de manera retrospectiva, pero totalmente acertada en el momento, especialmente cuando los equipos no pueden juzgar cómo van a reaccionar los otros a la decisión tomada.

La decisión de Ferrari de mantener a Leclerc en pista durante el coche de seguridad en el GP de Gran Bretaña es un ejemplo de ello, ya que es igual que la que tuvieron que afrontar Mercedes y Lewis Hamilton en el GP de Abu Dhabi del año pasado.

Cuando lideras una carrera con el pelotón justo detrás, te puedes ver envuelto en una trampa. Si entras y los demás se mantienen fuera, te quedas por detrás, por lo que pierdes la posición en pista y entonces, si no recuperan las plazas, parece que has sacrificado al líder para nada. Si te quedas fuera, los que van detrás entran a poner neumáticos nuevos, así que si pierdes posiciones camino a la bandera a cuadros, parece que has cometido un error por no cambiar tus gomas.

El escenario para Hamilton en Abu Dhabi y Leclerc en Silverstone, y las elecciones de ambos equipos manteniendo a su piloto en pista, fueron idénticas y para Binotto, al final, fueron decisiones correctas, aunque en ambas ocasiones les costase la victoria.

Reflexionando acerca de estas circunstancias similares, Binotto explicó que pensaba que "era la decisión correcta para Lewis [Hamilton] y pienso que quizás sigue siendo la mejor".

"Desde fuera, sí, Max ganó el campeonato. Pero Max habría hecho siempre lo contrario [a Hamilton]. Si él hubiera estado delante [habiendo parado Hamilton] ¿cómo habría terminado la carrera? No lo sabemos".

"Así que si en Silverstone Charles hubiera parado y Lewis se hubiera quedado fuera ¿cómo habría terminado la carrera? Yo no lo sé".

"Así que aunque lo mires en retrospectiva, no sé cuál es la respuesta aunque, por cierto, nadie discutió sobre su decisión [de Mercedes] en ese momento".

"Todo el mundo cree que, de alguna manera, puede discutir lo que hicimos en Silverstone".

Sin debilidades

A la hora de reflexionar sobre las primeras carreras de la temporada, ya que se refiera a antes del GP de Hungría, Binotto dijo que incluso los análisis post-carrera de las decisiones tomadas, no reflejan errores garrafales.

"Mientras que puedes ver Mónaco, Silverstone y Paul Ricard como problemas, yo no lo veo así, porque creo que a veces tomamos decisiones correctas", explicó.

"No estoy convencido ahora mismo de que lo que hicimos fuera incorrecto. Sigo convencido de que lo que hicimos era la decisión correcta en ese momento. Desafortunadas a veces, pero no incorrectas".

"Creo que si ves nuestro equipo de estrategia, a veces hacen cosas muy buenas, incluso mejores que las de los demás".

"Hicimos la estrategia correcta en Austria y los demás no. Teníamos, probablemente, la mejor estrategia en Francia hasta que Charles cometió el error".

"Y creo que demuestra que fuimos muy valientes en Francia de poner dos juegos de medios en la carrera cuando los demás eligieron los duros. Para hacer eso necesitas no sólo ser fuerte, también ser valiente".

"Así que en general, tenemos un buen equipo y no creo que sea un punto débil para nosotros".