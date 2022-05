Leclerc, frustrado con Ferrari tras cometer "demasiados errores"

Cargar el reproductor de audio

La carrera de Charles Leclerc se fue al traste cuando el trazado de Montecarlo se secó después de un retraso en el inicio de la sesión, y Ferrari optó por mantenerle en pista más tiempo con neumáticos de lluvia en un intento por cambiar directamente a neumáticos secos.

Pero después de que Sergio Pérez entrase en el rango de undercut con los intermedios, Ferrari llamó a boxes a Leclerc para montar los mismos neumáticos que le relegaron al tercer puesto.

Con el momento para poner neumáticos de seco acercándose, Ferrari llamó a Leclerc por segunda vez poco después de su primera parada y tuvo que esperar detrás de Sainz para hacer su parada, perdiendo más tiempo, cayendo al cuarto puesto, por detrás de su rival por el título mundial de Fórmula 1, Max Verstappen.

Pese a una segunda bandera roja por el accidente de Mick Schumacher y una carrera en condiciones secas hasta el final, Leclerc quedó atrapado en la cuarto posición sin la oportunidad de contraatacar y perdió su primer podio en su carrera en casa, aunque al menos terminó y rompió su mala racha.

Tras otra decepción en el GP de Mónaco, Leclerc dijo que Ferrari había cometido errores con su estrategia en las dos paradas en boxes y pidió al equipo que mejorase en ese aspecto después de ver como su diferencia con Verstappen en la clasificación aumentaba hasta los nueve puntos.

"A veces pueden ocurrir errores, pero ha habido demasiados hoy en general", dijo Leclerc a Sky Sports.

"Obviamente, en esas condiciones, nosotros confiamos en lo que el equipo puede ver porque tú no ves lo que hacen los demás con neumáticos intermedios o secos".

"Me han preguntado si quería pasar de lluvia extremo a secos y dije 'sí, pero no ahora, un poco más tarde', pero no entiendo qué nos hizo cambiar de opinión y montar los intermedios".

"Nos hundimos y luego me volvieron a parar detrás de Carlos. Ha habido muchos errores y no podemos darnos ese lujo".

Leclerc también sintió que estos errores eran aún más críticos en comparación con años anteriores, ya que Ferrari está luchando por el título mundial de Fórmula 1 contra Red Bull.

"Ha sido difícil, como los otros años, así que me estoy acostumbrando y vuelvo a casa decepcionado, pero definitivamente no podemos hacer eso, especialmente en el momento en el que estamos", dijo.

"Somos muy fuertes ahora mismo, el ritmo es fuerte, tenemos que aprovechar estas oportunidades, no podemos perder tantos puntos así, no es pasar de primero a segundo, es de primero a cuarto, porque después del primer error, hicimos otro".

"Amo a mi equipo y estoy seguro de que volveremos más fuertes, pero duele mucho", concluyó.