Bearman revela cómo sobrevivió y creció en su primer año completo en F1 con Haas
Oliver Bearman repasa con satisfacción su primera temporada completa en la Fórmula 1. El piloto de Haas habla de un año formativo, con altibajos, en el que dio pasos especialmente importantes en la segunda mitad del curso.
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
El año pasado, Oliver Bearman tuvo la oportunidad de sustituir en tres ocasiones a pilotos de Ferrari y del equipo Haas F1, antes de asegurarse para 2025 un asiento a tiempo completo en la escudería estadounidense. El joven piloto británico firmó una sólida temporada de debut, en la que sumó 41 puntos y terminó por delante de su compañero de equipo, Esteban Ocon, en el campeonato.
"Estoy muy contento con cómo ha ido todo, especialmente en la segunda mitad de la temporada. Fue mucho más controlada y menos caótica que antes. Las tres carreras que disputé el año pasado fueron bastante locas, pero he encontrado mi sitio en la F1", valoró Bearman en declaraciones a F1.com sobre su 2025.
Con ello, no quería decir que todo le resultara fácil. "Las numerosas obligaciones durante un fin de semana de carrera fueron algo abrumadoras al principio, porque estás muchísimo más ocupado en comparación con lo que estás acostumbrado en la F2, pero es algo con lo que he aprendido a lidiar cada vez mejor con el tiempo", continuó Bearman.
"Por supuesto, soy consciente de la suerte que tengo de estar aquí y disfruto cada momento. El salto a la F1 es un sueño que he intentado cumplir toda mi vida. He construido una relación con el equipo y hasta ahora hemos trabajado muy bien juntos".
El punto culminante absoluto de la temporada 2025 de Bearman fue el Gran Premio de México. En Ciudad de México logró meterse en la Q3 en clasificación y, en la salida, escaló hasta la sexta posición. Más adelante en la carrera, Bearman incluso ascendió hasta la cuarta plaza, igualando el mejor resultado de Haas en la Fórmula 1. Frente a esos momentos destacados, también hubo episodios dolorosos, como dos accidentes en Australia y sanciones por infracciones bajo bandera roja en Mónaco y Gran Bretaña. Aun así, no se castigó en exceso por esas situaciones.
"Se han cometido algunos errores de los que no estoy orgulloso y con los que no estoy contento. Me permito esos errores porque soy consciente de mi situación. Soy un novato, todavía estoy aprendiendo y estoy en proceso de desarrollarme. Estos errores seguirán ocurriendo", reconoció Bearman.
"Tengo la sensación de que todo hasta ahora ha sido una gran oportunidad para aprender y mejorar. Eso es realmente lo más importante. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje continuo y muy grande. Eso es lo que he hecho bien este año".
