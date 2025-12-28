Todos

Ferrari y la F1 2026: "¿Zonas grises? No son más que la creatividad del hombre"

El director técnico de Ferrari, Loic Serra, da su opinión sobre las zonas grises del reglamento y cómo tratar de encontrar soluciones que ayuden a encontrar más rendimiento.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Comida de Navidad de la Scuderia Ferrari, Loic Serra

La Fórmula 1 está a punto de enfrentarse a un cambio reglamentario desde el punto de vista técnico y, como suele ocurrir siempre en el Gran Circo, los equipos intentarán aprovechar el momento para buscar zonas grises en la normativa y obtener ventajas clave sobre el resto de rivales.

Lo vimos bien, por ejemplo, en la temporada 2009, con Brawn GP dominando el año de forma increíble con un coche de doble fondo, generando una ventaja tal que lo hizo prácticamente invencible, incluso frente a un gran Red Bull.

Y es por eso que 2026 también será un curso en el que podríamos ver varias sorpresas. No en vano, en los últimos días han surgido rumores sobre soluciones ideadas por Mercedes y Red Bull Powertrains, en colaboración con Ford, para encontrar ventajas en las unidades de potencia, respecto a la compresión de los motores.

Hablando de zonas grises en el reglamento, Loic Serra -director técnico de Ferrari - habló de ello durante la habitual comida de Navidad de los de Maranello, dando su propia interpretación sobre este aspecto.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Clive Mason / Getty Images

"Creo que lo que llamamos 'zonas grises' no son más que la creatividad del ser humano, pensando en cosas que nunca antes se habían pensado", dijo el ingeniero francés, que llegó a Maranello procedente de Mercedes.

"No creo que un nuevo reglamento, después de cuatro años, o después de un año de su introducción, cambie el panorama en absoluto. No cambia el panorama. Cambia el campo de exploración, porque al principio de una nueva normativa todo está inmaduro".

"Es más probable ver grandes diferencias porque los conceptos aún no han convergido. Pero miren este año. Mirad a 2025: hemos visto zonas grises. Muchas. Por explorar. La gente está pensando. Todo el mundo pensaba: 'No hay margen'. En realidad, tanto si el reglamento de la Fórmula 1 es estable como si no, la creatividad humana no tiene límites".

"Cada año, y no sólo cada año, sino cada semana, soy testigo de cómo la gente viene con nuevas ideas, y digo: 'Oh, mira, habíamos pensado en esto, habíamos pensado en aquello'. Es algo fascinante, pero luego sabes que pasa en todas partes", cerró.

Filtros