Lambiase, ingeniero de Verstappen, ¿fichaje de Aston Martin F1... o de Williams?

Parece que Gianpiero Lambiase no se quedará en Red Bull. Otra pieza valiosa del equipo de Milton Keynes se prepara para dejar atrás una asociación en la que ha sido un peón importante en la relación con Max Verstappen, como su ingeniero de pista, y que ha dado nada menos que cuatro títulos mundiales de pilotos y constructores en la era de los monoplazas de efecto suelo.

El ingeniero británico de 45 años (que tiene padres italianos y posee doble pasaporte), según una información revelada por 'The Race', al parecer estaba muy cerca de fichar por Aston Martin, en un puesto más enfocado a la dirección que a la ingeniería, pero Motorsport.com entiende que también tiene negociaciones en curso con Williams, dirigidas por el jefe de los de Grove, James Vowles.

Ya se sabía al final del campeonato de 2025, concluido por el neerlandés en segunda posición por detrás del McLaren de Lando Norris, que Lambiase no seguiría al lado de Verstappen el año que viene.

Gianpiero había pedido a la dirección de Red Bull no verse involucrado en demasiado trabajo debido a problemas personales (su mujer se ha enfrentado a un cáncer) que han condicionado su presencia en las pistas durante el curso: se saltó los grandes premios de Austria y Bélgica, siendo sustituido por Simon Rennie.

Los rumores de 'radio paddock' colocaron a Lambiase muy cerca de Williams antes de Navidad, pero como no hubo fumata blanca, se entiende que las negociaciones con Aston Martin también siguen abiertas.

El ingeniero parece haberse sentido atraído por el proyecto de Williams, que tiene la ambición de escalar posiciones en la Fórmula 1 para recuperar un lugar en la parte alta del Gran Circo, acorde a su nutrida historia. Pero la escudería para la que compite Fernando Alonso habría puesto sobre la mesa una fuerte oferta para que ocupara un puesto directivo y, por tanto, sin la obligación de acudir a las 24 carreras que componen el calendario.

Adrian Newey querría a Gianpiero Lambiase en Aston Martin: negociaciones en marcha Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images vía Getty Images

Según la prensa británica, se ha hablado de un CEO o de la figura del director del equipo: este último cargo ha sido asumido por un tiempo limitado por Adrian Newey. Y es que el genio inglés no tiene intención de mantener este puesto, en una estructura en constante evolución tras la recolocación de Andy Cowell, que está destinado a hacer más abierta la relación con Honda, proveedor exclusivo de motores.

Newey, por tanto, no tiene intención de asumir la carga organizativa, para dedicarse a la parte técnica, pero no está claro en qué papel podría entrar Lambiase en la plantilla de Aston Martin. Newey siempre ha tenido en alta estima a Gianpiero, y estaría encantado de reabrir una colaboración que se interrumpió con la marcha del genio de la casa de Milton Keynes, tras las desavenencias con Christian Horner.

Algunos ven en la oferta a Lambiase la oportunidad de crear un puente con Max Verstappen de cara al mercado de 2027, después de que el campeón neerlandés haya evaluado si quedarse en Red Bull (como afirma Oliver Mintzlaff, gran jefe de actividades deportivas de la marca de las bebidas energéticas) o si habrá llegado el momento de cambiar de aires para aspirar a un quinto título mundial.

Si Gianpiero decide seguir el camino de Williams tendremos, por otra parte, la seguridad de que Verstappen no tuvo nada que ver con las negociaciones, sino que fue el estimado ingeniero británico el único objeto de interés.