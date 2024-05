Aston Martin ya mira más a la zona media que a la parte alta, admite Alonso

Aston Martin empezó la temporada como quinto equipo más rápido pero muy cerca del cuarto, Mercedes, y no tan lejos en ocasiones de McLaren y Ferrari. Ahora, pasadas ocho pruebas, la escudería británica parece haberse quedado atrás en la batalla de desarrollo tras instalar actualizaciones en el coche que no lo han hecho mejor.

En Mónaco, se clasificaron fuera de los puntos, y se marcharon de vacío con Fernando Alonso 11º como mejor clasificado. Cuando Motorsport.com preguntó al español si ahora el equipo Visa CashApp RB ya no pertenece al grupo de los cinco peores sino que está ahí con ellos, dijo: "Sí, si nos fijamos en los resultados, nosotros ya no estamos en el grupo de los cinco primeros. Pero, ya sabes, esa es una pregunta más para Mike [Mike Krack el director de la escudería]".

Ante otra pregunta más relacionada con el GP de Mónaco en sí, tras admitir que había salido todo del revés, declaró que por desgracia miran más hacia abajo que hacia arriba: "En general ha sido un fin de semana difícil, obviamente se aprende mucho de las dificultades así que eso es lo que intentamos hacer, pero ha sido duro. No es obviamente lo ideal, por el estado de forma actual parece que volvemos más a la zona media de la parrilla en lugar de mirar a los de delante".

Sin embargo, el bicampeón es positivo y se aferra a otros casos de mejora: "Pero estas cosas pueden cambiar rápidamente, hemos visto con muchos otros ejemplos lo rápido que pueden cambiar las cosas, una buena mejora en el coche y puedes avanzar cinco o seis posiciones, así que eso es lo que queremos hacer en la próxima y trabajamos duro en esa dirección".

Por último, ahora que la F1 ya ha visitado circuitos muy diferentes, quizás pueda ser momento de valorar los puntos fuertes y débiles del AMR24 respecto al AMR23 que tan bien rindió a principios del pasado curso, por lo que se le preguntó a Alonso cómo los compara.

"Difícil de decir", admitió. "Creo que los coches de este año, en realidad son más críticos en la búsqueda de más carga aerodinámica, de algo más de rendimiento. El coche está un poco más al límite en términos de conducción. Tal vez los coches se volvieron más difíciles de conducir para todos y tal vez es nuestro caso también. Y no podemos distraernos con la carga aerodinámica extra, pero estamos aprendiendo mucho en estos fines de semana difíciles y esperamos mejorar".

Transcurrido el primer tercio de la temporada, Alonso es noveno en el mundial de pilotos (su compañero Stroll 11º) y Aston Martin ocupa la quinta plaza en el mundial de constructores, con RB cada vez más cerca.