Aston Martin F1 valora la primera mitad de año de Alonso

Hace unos días se cumplió un año del momento en el que Aston Martin anunció públicamente que Fernando Alonso pasaría a formar parte de su alineación de pilotos a partir de 2023. Y ahora, tras doce carreras y llegados al parón de verano, el equipo ha hecho un primer balance del impacto positivo que el asturiano ha tenido en el equipo a todos los niveles.

Mike Krack, director de la escudería de color verde, fue quien hizo la valoración del bicampeón del mundo español y empezó reconociendo que hasta la fecha ha sorprendido, pese a que las expectativas internamente eran realmente altas.

"Ha superado mis expectativas, y yo tenía las expectativas muy altas. No es lo que hace en la pista, que me lo esperaba, sino la forma en que se ha integrado en el equipo", dijo el luxemburgés.

Más allá de lo deportivo, un aspecto ante el que el piloto ovetense ha dejado pocas dudas, Mike Krack destacó la mentalidad de Alonso y cómo ha influenciado a todos los miembros de la escudería respondiendo y actuando siempre de la manera correcta.

"Ha sido exactamente lo que necesitábamos: constructivo cuando tienes que ser constructivo y desafiante cuando tienes que ser desafiante. Incluso crítico cuando hay que ser crítico, que es lo que nos hará avanzar. Comprender ese equilibrio es más difícil de lo que la gente quizás piensa".

"Los pilotos se suben al coche, están llenos de adrenalina y les ponen un micrófono en la cara nada más acabar. Hablan con los medios; hacen sus informes y es difícil acertar siempre al dar esos informes en esas circunstancias. De hecho, decir lo correcto es la excepción y no la norma".

"Por eso personalmente no me gusta dar entrevistas justo después de una sesión de clasificación o de carrera. Quiero alejarme un poco y ordenar mi cabeza. No envidio a los pilotos en ese sentido".

"Pero Fernando es fantástico en esas cosas. Cuando hace un análisis, siempre es positivo, nunca nos dice una mala palabra: dice lo que ha descubierto, lo que siente, lo que funcionó y también lo que le gustaría probar", añadió el directivo de Aston Martin en la Fórmula 1.

Sin embargo, la primera mitad de temporada 2023 de Fórmula 1 podría decirse que ha tenido una expectativa que, en gran parte por culpa de la superioridad de Red Bull, no se ha podido cumplir todavía; la ansiada victoria nº 33 de Alonso en la máxima categoría.

Hablando sobre ello, Mike Krack acabó con un mensaje de optimista en el que reconoció que, si bien no quería jugar a hacer predicciones, aseguró que todo el equipo estaba trabajando al máximo para que ese sueño se convierta en realidad más pronto que tarde.

"No voy a hacer una predicción sobre su victoria número 33, pero estamos increíblemente decididos a hacer todo lo posible para que suceda", concluyó el director de Aston Martin, actualmente tercer mejor clasificado en el mundial de constructores.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Photo by: Erik Junius