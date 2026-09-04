Aston Martin resta culpas a Honda en el eterno problema del coche
Aston Martin ha echado un cable públicamente a Honda al asegurar que la manejabilidad del AMR26 no es solo problema de motor.
Lance Stroll, Aston Martin
Foto de: Eric Le Galliot
Más allá de lo básico (la falta de potencia), hay un aspecto que se ha señalado una y otra vez desde hace meses al hablar del coche de Aston Martin y de su motor Honda: la manejabilidad. Los pilotos lo han señalado como un quebradero de cabeza continuo, y el fabricante nipón ha admitido que es el aspecto a clave a mejorar.
Así lo reconoció Honda en el previo del GP de Italia, que se disputa en un Autodromo Nazionale Monza donde el rendimiento del motor es muy importante, en el llamado 'Templo de la velocidad'. Pero lejos de dejarles solos ante la crítica pública, en Aston Martin echaron una mano a su socio, y ante los medios, cuando le preguntaron al representante de la escudería Mike Krack si esos problemas de manejabilidad no deja ver del todo lo que falla y funciona en el chasis, el luxemburgués comentó: "Sí, pero la manejabilidad no es solo un tema de la transmisión, sino también del chasis".
Y continuó: "Así que tenemos que trabajar juntos en eso, intentando comprender que quieres alcanzar el rendimiento óptimo, pero también quieres ser constante, y mantener esa constancia con diferentes niveles de regeneración, con diferentes niveles de frenada, con diferentes niveles de reducción de marchas, no es una tarea fácil, y creo que es algo que todos los equipos están aprendiendo y que deben intentar optimizar realmente para cada tramo del circuito".
"Así que, al fin y al cabo, creo que, en lo que respecta a la manejabilidad, no debemos fijarnos siempre solo en la unidad de potencia, sino también en el conjunto, porque intervienen todos los elementos del chasis y de la unidad de potencia".
El GP de Italia es la segunda prueba para el nuevo motor Honda, introducido en el regreso de las vacaciones de verano, en Zandvoort, gracias a lo que permite el sistema ADUO. Allí, el fabricante celebró la fiabilidad, aunque Fernando Alonso y Lance Stroll acusaron la falta de rendimiento.
Sobre el dilema de si sacrificar la fiabilidad para reducir el déficit de potencia o mantenerse en niveles más seguros pese a no alcanzar las cifras deseadas, Shintaro Orihara, ungeniero jefe y director general de pista de Honda en F1, explicó: "Siempre tenemos que encontrar un buen punto de equilibrio entre la fiabilidad y el rendimiento. Según nuestras pruebas de fiabilidad, en este momento estamos, cómo decirlo... satisfechos con nuestra fiabilidad, y en cuanto al rendimiento tampoco necesitamos correr ningún riesgo para maximizarlo".
"Probablemente a lo largo de la temporada tengamos que plantearnos cómo distribuir el rendimiento, dependiendo de la sensibilidad de la potencia, pero en este momento no creemos que sea necesario correr ningún riesgo para maximizar el rendimiento", concluyó.
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