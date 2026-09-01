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Honda admite que Aston Martin llega a Monza detrás de lo deseado

En el 'Templo de la velocidad', Monza, Honda reconoce que llega con menos potencia que sus rivales incluso pese al motor 2 estrenado en Zandvoort.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1 llega este fin de semana al GP de Italia, que se disputa en un Autodromo Nazionale Monza conocido como el 'Templo de la velocidad' por razones evidentes. Y allí llega Aston Martin con las dudas que dejó su última aparición.

Pese al noveno puesto de Fernando Alonso en Zandvoort, el AMR26 demostró que la actualización aerodinámica introducida antes en Hungría funcionaba, pero el renovado motor Honda, actualizado gracias al ADUO, se quedó corto. Y antes del fin de semana italiano, el fabricante nipón no disimula.

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe, explicó en el previo: "Monza es un circuito único, con uno de los porcentajes de aceleración a fondo más altos del calendario de 2026, gracias a sus largas rectas y a sus solo 11 curvas. En este circuito, la forma de distribuir la energía limitada entre estos tramos resulta crucial, y esto se acentúa especialmente en la sesión de clasificación".

"Los tiempos por vuelta en Monza dependen en gran medida de la potencia. Con la introducción de nuestro motor de especificación 2 en Zandvoort, hemos dado un paso adelante en cuanto a rendimiento, pero debemos ser realistas de cara al próximo fin de semana, ya que sabemos que seguimos por detrás de nuestros rivales en términos de potencia general".

Aún por detrás de otros fabricantes en cuanto a potencia (aunque en el segundo ADUO no se ha tenido en cuenta el motor estrenado en Países Bajos), Honda revela que la manejabilidad sigue siendo el problema que más incomoda a Alonso y Stroll, y ha dedicado trabajo extra desde la anterior carrera para mejorar en ese sentido.

"Nuestro objetivo principal en el Gran Premio de Italia es mejorar la manejabilidad", continuó Orihara. "Desde el Gran Premio de los Países Bajos, hemos estado trabajando mucho en el banco de pruebas de HRC Sakura para mejorar ese aspecto y, concretamente, para lograr un control de la combustión estable y constante".

"En Monza, comprobaremos el efecto de ese trabajo y realizaremos nuevos ajustes, lo que nos aportará mayor competitividad en las próximas carreras".

Después de que Alonso admitiera que no era capaz de decir si el nuevo motor Honda tenía más potencia, el fabricante celebró la fiabilidad de esa unidad de potencia pero concedía margen en la manejabilidad.

De hecho, para algunos como Gunther Steiner, ex jefe de Haas F1, lo de Zandvoort fue más "otra de esas típìcas hazañas" de Alonso que mérito del coche. Sea por lo que fuera, allí se vio un coche verde capaz de plantar cara y de hecho batir a varios rivales de la zona media, y equipos como Audi o Williams elogian el avance de los de Silverstone.

¿Podrán, pese al motor, volver a puntuar?

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