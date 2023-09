Aston Martin F1 se centra al "100%" en sí mismo para volver a la lucha

Aunque todo el paddock está ya pensando en la celebración del Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1, otros siguen con lo que sucedió el pasado fin de semana en el Gran Premio de Singapur, en el que la que fue la sorpresa positiva del inicio del año se hundió estrepitosamente. Aston Martin no consiguió sumar ningún punto en su visita a las calles del trazado asiático, viendo cómo primero Lance Stroll destrozaba su monoplaza en la clasificación y después con el pobre ritmo de Fernando Alonso el domingo.

Sin embargo, el conjunto de Silverstone y el propio asturiano confían en que solo fue un cúmulo de mala suerte, puesto que el AMR23 del dos veces campeón del mundo tuvo un contratiempo técnico desde el inicio de la carrera. Por eso, el director del conjunto, Mike Krack, explicó lo sucedido e indicó que han de centrarse en sí mismos.

"Si miramos lo que pasó [en Singapur], fue bien realmente en términos de ritmo en tandas largas, hicimos un buen trabajo ahí, mientras que en la clasificación estuvimos en el medio, como ya esperábamos", dijo el luxemburgués. "Creo que detrás de los Ferrari, porque estaba muy, muy ajustado todo el tiempo, y después tuvimos un problema en el coche de Fernando [Alonso] que no nos dejó rendir como deberíamos, y desde ese instante, todas las cosas vinieron después".

"Tuvimos la penalización, la parada en boxes, que fue una de las peores de todas las que hicimos, y creo que todo se juntó en esa situación. Fue decepcionante, pero tenemos una explicación a eso", comentó el máximo responsable de los británicos. "No fue un problema de configuración. Lo primero es que no fue un problema como el de Red Bull, y lo segundo es que no creo que sean los contratiempos que nos afecten".

Ya sobre lo próximo, que es el Gran Premio de Japón y el resto del curso, Mike Krack expresó que aunque están a 48 puntos de Ferrari, no deben fijarse en sus rivales: "Venir a Suzuka no siempre es sencillo, aunque los pilotos están contentos, cuando vuelven a boxes tienen una sonrisa en su cara porque es un fantástico circuito, el ambiente es genial y adoramos llegar, así que todo está muy bien".

"Cuando miras las últimas carreras, es en donde hemos estado, creo que tenemos muchas citas por delante en las que nos las debemos arreglar para hacerlo como antes en la temporada, así que no debemos mirar lo que hacen los otros", explicó el jefe del equipo verde. "Hemos de entregar nuestro 100% en todas las sesiones, y necesitamos mejorar en la fiabilidad para obtener lo máximo del coche, así es como llegarán las oportunidades".

Además de eso, le preguntaron en la rueda de prensa oficial de la FIA sobre cómo podrían convencer a un piloto de fichar por su conjunto, como hizo Niki Lauda con Lewis Hamilton en Mercedes, y respondió: "Creo que, en la actualidad, no es un argumento, porque los pilotos hacen muchas más preguntas. Sin embargo, pienso que el motor juega un papel fundamental, así como los resultados en la pista y cómo te va, con lo que convencer a alguien es mucho más complejo, y solo hay dos grandes pilotos a los que les debes realizar una presentación y darles unos conceptos".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!