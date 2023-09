Aston Martin F1 cree que "no hay gran diferencia" entre Alonso y Stroll

El piloto canadiense ha estado sufriendo durante toda la temporada 2023 de Fórmula 1 para igualar el rendimiento de Fernando Alonso, aunque las circunstancias también han impedido a menudo un mejor rendimiento, como la decisión del equipo de mantenerlo con los neumáticos de seco durante las primeras vueltas en mojado en Zandvoort.

Los rumores del paddock sugieren que Lance Stroll podría estar replanteándose su futuro como piloto, aunque el propio miembro de Aston Martin se tomó con humor la idea de pasarse al tenis. Al parecer, uno de los máximos responsables de la escudería, Martin Whitmarsh, estuvo sondeando otros grandes nombres en el mercado, lo que incrementa los interrogantes para el futuro a largo plazo del hijo del propietario, aunque sería lógico pensar que todos los equipos lo hacen para preparar más allá de 2025.

Sin embargo, el director del conjunto, Mike Krack, insistió en que el canadiense acompañará al español en la próxima campaña: "Estamos en Monza, es la 'silly season', y está un poco aburrido por el momento. Creo que no tenemos ese debate en este momento, estaremos bien el año que viene con los dos pilotos".

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre el compromiso de Lance Stroll, dijo: "Creo que hemos visto durante la última semana a un piloto muy trabajador, intentando analizar cada pequeño detalle en el que puede mejorar, estando en el simulador, pilotando mucho, así que creo que no hay nada que vaya en esa dirección".

El jefe de la escudería subrayó que el margen entre Fernando Alonso y su compañero no es tan grande como podría sugerir la clasificación: "No hay una gran diferencia marcada en rendimiento, hay una diferencia marcada en puntos, y entonces es importante separar entre los dos. Como equipo, estamos analizando la temporada desde ambas perspectivas, desde ambos pilotos, y creo que como escudería tenemos que hacer un trabajo mucho, mucho mejor en ese lado del garaje, en la estrategia".

"Sin embargo, también hemos tenido problemas de fiabilidad, y siempre estaba golpeando ese coche, así que eso es algo que tenemos que hacer mucho, mucho mejor", comentó Mike Krack, quien citó el Gran Premio de Países Bajos como ejemplo de cómo Aston Martin le complicó la vida al canadiense.

"Tenemos que mirar atrás y fijarnos en la estrategia que adoptamos en Zandvoort, creo que Lance [Stroll] tuvo un fin de semana fuerte hasta entonces, pero hemos de asumir la responsabilidad de una decisión que no fue lo suficientemente decisiva, lo que arruinó su carrera al final del día", dijo el luxemburgués. "Y tenemos que mejorar en ese tipo de situaciones. Obviamente, no le ayuda, pero como equipo, deberíamos haber hecho un mejor trabajo allí".

Cuando se le preguntó si había alguna característica del AMR23 que no le gustara a su piloto, respondió: "Creo que cuando miras las últimas sesiones de clasificación, la Q1 en Zandvoort por ejemplo, no había nada entre ellos, así que no creo que haya ninguna característica particular que sea diferente para él que para Fernando [Alonso]".

Mike Krack dijo que la escudería británica no considera al español diferente por ser campeón: "Antes era igual. Teníamos a un tetracampeón del mundo [Sebastian Vettel], así que no lo miramos como vosotros [los periodistas], en términos de quién ha ganado cuántos campeonatos".

"Trajimos a un piloto de esa clase para dar pasos como equipo, y creo que todos aprendimos a tener a Fernando, y lo mismo vale para Lance, así que, desde ese punto de vista, todo es normal, tenemos que aprender de esa experiencia, y eso es algo que hacemos en el lado del piloto y del equipo", añadió. "Creo que, en general, entre los dos pilotos hay un cierto desfase que yo diría que no es normal, sino circunstancial, a veces tienes un poco de tráfico o uno tiene un fallo en una curva, pero creo que los pilotos están en tres décimas".

