Aston Martin explica los rebotes de Alonso y tranquiliza sobre su nuevo problema

Aston Martin llegó a Bakú sabiendo que probablemente tendría que sufrir. Lo había avisado antes de empezar el fin de semana y las larguísimas rectas del trazado azerbaiyano parecían hechas a medida para exponer una de las principales debilidades del AMR26 y de la unidad de potencia Honda. El jueves, sin embargo, consiguió empeorar incluso esas previsiones: los dos coches acabaron últimos, Fernando Alonso apenas pudo rodar en la FP2 y ambos pilotos ya saben que tendrán que salir desde el fondo de la parrilla.

Lance Stroll no necesitó demasiadas palabras para resumir el escenario después de terminar 21º, a más de cuatro segundos de George Russell.

"Sabemos que no somos competitivos, así que ya sabíamos que iba a ser un fin de semana difícil para nosotros, con las largas rectas y todo eso", reconoció el canadiense. "Hay algunas cosas en las que trabajar, seguro".

No era una sorpresa. Aston Martin ya había comprobado durante toda la temporada cuánto sufre cuando la velocidad punta y la eficiencia de la unidad de potencia cobran protagonismo. Y Bakú llevó ese problema al extremo: los registros de velocidad de los coches verdes llegaron incluso a quedar por debajo de los alcanzados por varios Fórmula 2 durante su clasificación del jueves.

Alonso todavía lo tuvo peor. El asturiano apenas completó nueve vueltas en la FP2 antes de quedarse definitivamente en el garaje. Mike Krack confirmó posteriormente que el equipo había detectado aceite en el coche y que no hubo tiempo suficiente para desmontarlo y encontrar el origen exacto del problema.

"Identificamos algo de aceite y ahora tenemos que ver qué es", explicó. "Creo que no es nada grave, simplemente tendremos que repararlo. Pero no había tiempo suficiente para desmontarlo".

Las imágenes también dejaron ver al Aston Martin golpeando bastante el suelo en algunos puntos rápidos del circuito, aunque Krack restó importancia al 'bottoming'. Según explicó, el equipo estaba jugando deliberadamente con la altura del coche durante los entrenamientos para encontrar el compromiso entre rendimiento, desgaste del fondo y las distintas condiciones de combustible.

"No diría que haya sido peor que en otros sitios", señaló. "Intentamos no regalar altura al suelo y tenemos que cubrir todas las situaciones: vuelta de clasificación, tanda larga, combustible... Los libres son precisamente el momento para probar estas cosas".

El contratiempo llega, además, en un momento particularmente delicado para Aston Martin y Honda. Alonso y Stroll estrenaron numerosos elementos de la unidad de potencia en Azerbaiyán y ambos superaron sus respectivos límites reglamentarios, por lo que tendrán que arrancar desde la parte trasera de la parrilla independientemente de lo que consigan el viernes. Alonso montó, entre otras piezas, su quinto motor de combustión y su quinto turbo; Stroll también superó sus cupos en varios componentes.

Las sanciones cambian incluso la clasificación de Aston Martin

Eso convierte la clasificación en un ejercicio extraño. No porque Aston Martin vaya a renunciar a buscar rendimiento, sino porque desaparece buena parte del premio inmediato por asumir riesgos.

"Estamos en la desafortunada situación de que tendremos penalizaciones de parrilla de todos modos", reconoció Krack. "Así que realmente no tenemos ningún incentivo para buscar rebufos enormes en clasificación, porque vamos a salir muy atrás igualmente".

El responsable de Aston Martin fue incluso más allá y admitió una consecuencia menos técnica de conocer las sanciones antes de empezar el fin de semana.

"El principal problema es el humano, porque la motivación recibe un golpe. Sabes inmediatamente desde dónde vas a empezar", explicó. "La clasificación siempre es muy intensa, intentas estar al máximo, y cuando escuchas que tienes tantas penalizaciones se pierde algo de esa tensión".

Paradójicamente, el rebufo que quizás no tenga demasiado sentido perseguir el viernes podría convertirse en una de las pocas armas del equipo el sábado. Krack explicó que seguir a otro coche puede ser especialmente valioso en Bakú cuando la batería deja de aportar energía y el monoplaza queda prácticamente a merced del motor de combustión en las largas rectas.

Y ahí está probablemente la fotografía más clara del jueves de Aston Martin. El AMR26 ha perdido peso y todavía incorpora pequeños avances antes de cerrar prácticamente su desarrollo de 2026, pero Bakú ha vuelto a recordar dónde siguen estando sus límites. Aston Martin esperaba sufrir. Lo que quizá no esperaba era encontrarse, otra vez, en el último escalón de la tabla antes incluso de llegar a la clasificación.