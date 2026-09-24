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Alonso y Stroll, sancionados para la parrilla de Bakú por cambios en el motor Honda

Aston Martin ha sustituido varios componentes de la unidad de potencia de Alonso y Stroll para el GP de Azerbaiyán y saldrán desde el fondo de la parrilla.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aston Martin ha confirmado el cambio de varios componentes de las unidades de potencia de los coches de Fernando Alonso y Lance Stroll de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, unas modificaciones que conllevan penalizaciones en la parrilla de salida para ambos pilotos.

En el caso de Alonso, el equipo ha montado un nuevo motor de combustión interna (ICE), un nuevo turbocompresor (TC) y un nuevo PU-ANC, superando el límite de componentes permitido para la actual temporada.

Además, el asturiano estrena un nuevo sistema de escape, aunque este elemento se encuentra dentro de la asignación reglamentaria y no supone ninguna penalización.

Por su parte, Stroll incorpora un nuevo turbocompresor (TC), una nueva batería (ES), una nueva centralita electrónica (CE) y un nuevo PU-ANC, excediendo también el número de componentes permitidos por el reglamento de la FIA.

Estos cambios llegan apenas tres grandes premios después de que Honda introdujera en Zandvoort la última evolución de su unidad de potencia. Sin embargo, el motor "mejorado" con el ADUO no se ha traducido en un salto significativo en términos de rendimiento en la pista, por lo que todos los esfuerzos de los japoneses han pasado a centrarse ya en la temporada 2027, en la que el motor Honda será totalmente rediseñado.

Por el momento no se ha detallado el alcance exacto de las penalizaciones que recibirán Alonso y Stroll, pero es un hecho que tendrán que salir desde la parte trasera de la parrilla en Bakú este sábado (sí, la carrera es sábado), ya que más allá de sus sanciones, lo normal sería que ambos cayesen eliminados en la Q1 de la clasificación este viernes.

El Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 cuenta con la recta más larga del calendario, por lo que supone un gran revés para el Aston Martin AMR26, que aunque ha mejorado su rendimiento en curvas gracias a la "especificación B" del chasis, sigue perdiendo mucho respecto a sus rivales en las rectas debido a la falta de potencia pura de Honda.

Relacionado con Aston Martin y Honda:

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