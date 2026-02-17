Aston Martin anuncia qué días estará Alonso en el test de F1 2026 en Bahrein
De cara a esta segunda y última semana de test de la F1 2026 en Bahrein, Aston Martin repartirá las tres jornadas entre Alonso y Stroll de forma diferente.
Después de una primera semana de pruebas de pretemporada en el Circuito de Sakhir en la que Aston Martin dio dos días a Lance Stroll y sólo uno a Fernando Alonso, en gran parte debido a la diferencia de rodaje de ambos pilotos en el shakedown de Barcelona, el equipo de Silverstone volverá a una distribución más habitual para esta según y última semana de test.
A partir de mañana miércoles 18 y hasta el viernes 20 de febrero, los equipos y pilotos de Fórmula 1 volverán a Bahrein para seguir aprendiendo y evolucionando sus complicados coches de 2026, que cambian ampliamente tanto en el apartado técnico como en el de las unidades de potencia, donde en este aspecto Aston Martin además estrena su colaboración con Honda, que no parece haber empezado de la mejor manera posible.
Para esta semana de test de pretemporada, Fernando Alonso y Lance Stroll estarán un día y medio al volante del AMR26. El miércoles, ambos compartirán pista, con el piloto canadiense por la mañana y el asturiano por la tarde. Mientras que la jornada del jueves será para Alonso al completo y en la del viernes será Stroll el encargado de pilotar el coche.
Alineación de Aston Martin en el segundo test de la F1 2026 en Bahrein
|Equipo
|Día 1 (Miércoles 18)
|Día 2 (Jueves 19)
|Día 3 (Viernes 20)
|
Aston Martin
|
Lance Stroll (mañana)
Fernando Alonso (tarde)
|Fernando Alonso
|Lance Stroll
Teniendo en cuenta que Aston Martin fue el equipo que menos vueltas completó en la primera semana de pruebas en Bahrein, un total de 206, frente a las 282 de Mercedes (penúltimo en este sentido) o las 422 de McLaren y Williams (los que más), el objetivo de la escudería será dar el máximo número de vueltas posibles en esta segunda semana para seguir recopilando datos.
El aprendizaje es fundamental en este momento para Aston Martin y su AMR26, el primer monoplaza del equipo diseñado por Adrian Newey, que parece haber nacido con más problemas de los esperados inicialmente, tanto en el apartado técnico como en el de la unidad de potencia Honda.
Más allá de poder dar vueltas, se espera que la escudería de Silverstone, con la ayuda de sus socios japoneses, empiecen a exprimir un poco más la unidad de potencia, con el objetivo de descubrir su rendimiento y, especialmente, su fiabilidad (hasta ahora preocupante) antes de llegar a la primera carrera de la temporada 2026 de la F1, que tendrá lugar el 8 de marzo en Melbourne, Australia.
Aston Martin anuncia qué días estará Alonso en el test de F1 2026 en Bahrein
