Antonelli: "¿El secreto de Silverstone? Conducir con más delicadeza"

Andrea Kimi Antonelli llegó al paddock de Silverstone con un nuevo uniforme azul, que lucía hoy todo el equipo Mercedes. Además, el italiano sostenía con orgullo en sus manos la maqueta del famoso "Blue Wonder", el histórico coche fabricado por la marca de stuttgart en los años cincuenta, en un único ejemplar, para poder transportar los monoplazas del equipo.

Es el símbolo de la colección especial de productos retro recientemente lanzada por Mercedes y dedicada precisamente al icónico "Rennwagen Schnelltransporter".

La maqueta del «Blue Wonder», el rápido vehículo de transporte de Mercedes de los años 50 Foto de: Roberto Chinchero

Es más que evidente lo relajado que está Antonelli. El estrés de luchar por el mundial, que muchos habían previsto que le llegaría más pronto que tarde, se ha mantenido alejado hasta ahora.

Es más, por primera vez desde que se pone el casco y el mono, Antonelli ya sabe dónde correrá el año que viene. Una situación nueva incluso para él.

"Lo positivo de esta situación es que puedes centrarte únicamente en pilotar, sabiendo que no hay dudas. Por otro lado, también existe el peligro de que tener certezas te lleve a relajarte,y esa es una trampa en la que no quiero caer. Mi enfoque sigue siendo salir a la pista para demostrar que merezco la oportunidad que se me ha dado. Más allá de esto, creo que pasaré un verano mucho más tranquilo que hace doce meses", añadió.

Tras el Gran Premio de Austria, Mercedes defendió las decisiones estratégicas adoptadas en el Red Bull Ring. Sin embargo, al escuchar a Antonelli ya de regreso en Silverstone, da la sensación de que esas explicaciones no le han convencido del todo.

"Me dijeron que la estrategia elegida para mí era la más rápida, querían darme una oportunidad en la recta final al contar con un juego de neumáticos más nuevo. Obviamente, di mi opinión, y sigo pensando que perdimos la oportunidad de hacer un "undercut" a Max Verstappen tanto al final del primer tramo como del segundo".

"Teniendo en cuenta también el ritmo que conseguía mantener, sobre todo con el duro, creo que si hubiera parado unas vueltas antes no habríamos tenido problemas de degradación. En el último tramo marqué mi vuelta más rápida a dos vueltas de la bandera a cuadros, cuando los neumáticos ya llevaban veinte vueltas", añadió el italiano.

En cuanto al problema con los frenos, que condicionó su carrera, Antonelli sigue a la espera de una respuesta definitiva. "Tuve algunos problemas durante todo el fin de semana, no solo en la carrera. En las primeras vueltas, cuando me encontré detrás de Charles Leclerc, había una diferencia de temperatura entre el lado derecho y el izquierdo del sistema de frenos: uno estaba más caliente que el otro y esto hacía que el coche fuera un poco inestable en las frenadas. Además, el recorrido del pedal era más largo de lo normal. El equipo está investigando las causas y creo que hoy sabré algo más".

El tercer puesto conseguido en Austria dejó, inevitablemente, un poco de mal sabor de boca. "¿Mi cara en el podio? Obviamente, no estaba contento. Me molestó haber acabado tan cerca de los dos primeros sin tener un par de vueltas más para aprovechar mis oportunidades. Habría estado bien intentarlo. Pero la carrera dura 71 vueltas y no hay mucho que lamentar. Digamos que me picó un poco. También creo que fueron las primeras vueltas las que decidieron la carrera: si yo no hubiera perdido la posición con Max, probablemente habría sido una carrera diferente".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Ahora Antonelli busca la revancha en un circuito que, al menos sobre el papel, parece adaptarse perfectamente a las características de su compañero de equipo.

Más que el factor "casa", lo que convierte a George Russell en uno de los favoritos es su estilo de conducción, especialmente eficaz en las curvas rápidas y de radio largo que caracterizan a Silverstone. Pero Antonelli no parece tomárselo como un reto personal.

"Desde luego, no quiero salir a la pista pensando a toda costa en que tengo que ganar a George, porque con ese enfoque acabaría concentrándome solo en ese objetivo, perdiendo de vista el panorama general".

"Está claro que ganarle precisamente en su carrera de casa sería una buena señal, pero no es solo una cuestión de nacionalidad. Sobre el papel, este circuito debería adaptarse muy bien a su estilo de conducción, aunque lo mismo se decía de Barcelona. He pasado mucho tiempo en el simulador intentando encontrar un enfoque lo más natural posible para afrontar mejor las curvas rápidas y muy largas de Silverstone. Hay que ser un poco más delicado con el volante, y ese ha sido el aspecto en el que más me he centrado".