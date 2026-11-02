Fórmula 1 GP de México

Antonelli explica por qué no llevará el número 1 en la F1 2027

El piloto de Mercedes mantendrá el número 12, que tiene un significado especial para él. Además, el joven italiano reconoce que es muy supersticioso y que el número 1 siempre le ha traído mala suerte.

Ronald Vording

Editado: 2 nov 2026, 12:37

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El número 1 no estará presente en la parrilla de Fórmula 1 la próxima temporada por primera vez desde 2021. Tanto Max Verstappen como Lando Norris decidieron aprovechar la oportunidad de lucir el número 1 después de conquistar sus respectivos títulos mundiales, pero Andrea Kimi Antonelli no seguirá sus pasos.

Preguntado por Motorsport.com después de la carrera en México sobre si cambiaría al número 1 o si el 12 tenía un significado tan especial para él que prefería conservarlo, el italiano explicó: "Creo que me quedaré con el número 12".

"Seguiré con el número 12 porque, obviamente, es un número muy especial para mí", afirmó Antonelli poco después de superar a Sebastian Vettel como el campeón del mundo más joven de todos los tiempos.

El número 12 es un homenaje al ídolo de Antonelli, Ayrton Senna, y también fue el primer dorsal que utilizó en monoplazas, cuando competía en la Fórmula 4. Otro detalle curioso es que Antonelli se ha convertido en el primer piloto desde Senna, en 1988, que conquista el título mundial de F1 con el número 12.

Más allá de ese significado especial, Antonelli tiene una segunda razón para conservar el 12, una que refleja bastante bien su personalidad.

"También es una forma de mantener los pies en el suelo, de seguir siendo humilde. Siento que conservar el número 12 me permite tener un nuevo punto de partida, volver a construirlo todo e intentar seguir mejorando".

Su humildad ha demostrado ser una cualidad importante en varias ocasiones a lo largo de este año. Incluso después de su impresionante actuación en Austin, cuando este medio le preguntó cómo conseguía gestionar tan bien la presión a una edad tan temprana, Antonelli prefirió destacar el papel de su familia y de las personas que trabajan en Mercedes antes que atribuirse el mérito a sí mismo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Además del valor sentimental que concede al número 12, Antonelli reconoció que sus experiencias con el número 1 no han sido precisamente positivas, lo que supone otro motivo para no cambiar de dorsal.

"Para ser sincero, soy muy supersticioso y el número 1 nunca ha sido un buen número para mí. ¡Cada vez que me lo he puesto, las cosas han salido terriblemente mal!", explicó Antonelli entre risas.

"Así que esa es una razón más para quedarme con el número 12".

Esa superstición también tuvo su importancia durante el fin de semana del Gran Premio de México, como reveló el italiano en la rueda de prensa posterior a la carrera. De hecho, no quería ni pensar que el título ya estaba asegurado, porque temía gafar el resultado.

"Escuchaba lo mismo una y otra vez", explicó Antonelli, en referencia, según el director de Mercedes, Toto Wolff, a que muchas personas ya le habían felicitado prematuramente por ganar el Mundial durante la jornada del viernes.

"Y, ya sabéis, tengo una idea muy clara sobre esto: hasta que no está hecho, no está hecho. Así que sabía que todavía quería terminar bien el trabajo, y no es fácil cuando no paras de escuchar a mucha gente, invitados y aficionados, felicitándote por el campeonato".

"Conociéndome, soy muy supersticioso. Y os aseguro que no es fácil para mí, ¡especialmente siendo tan supersticioso!".

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Ahora que el título ya está matemáticamente asegurado, Antonelli puede celebrar por todo lo alto su campeonato del mundo, algo que, según explicó, hará principalmente después de esta serie de tres grandes premios consecutivos, es decir, tras el Gran Premio de São Paulo.

"Disfrutaré de esta noche. Ya veré qué hago, pero está claro que cuando vuelva a casa después de Brasil, me iré de fiesta a lo grande. Y, sí, después tocará volver a Las Vegas. Probablemente no llegue en las mejores condiciones a Las Vegas, pero creo que no pasa nada, ¿no? ¡También hay que disfrutar de todos estos momentos!".

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