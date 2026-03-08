Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Hay un hecho que merece ser destacado: justo después de la tradicional foto del podio para celebrar el doblete australiano, George Russell casi salió corriendo, mientras los mecánicos fueron a toda prisa a buscar a Andrea Kimi Antonelli para llevarlo en volandas. Pero ¿cómo? ¿El ganador no es el inglés? ¿Qué está pasando en el box de la Estrella?

El joven boloñés está conquistando al equipo, aunque por ahora George sigue siendo la referencia. Sin embargo, el líder del Mundial está cometiendo un grave error de valoración: no ha señalado a su compañero de equipo como un posible rival por el título mundial, eligiendo en su lugar a Charles Leclerc y Max Verstappen. Quizá porque le teme y ya ha empezado su "batalla psicológica".

La salida de Kimi fue dramática: partía desde la primera fila y al final de la primera vuelta era solo séptimo, tras una arrancada pésima…

"Sí, tuve un problema. Ni siquiera pude hacer el burnout mientras llegaba a la parrilla porque no tenía potencia y estaba muy preocupado, porque el coche no respondía cuando pisaba el acelerador. Después me detuve en mi posición y, cuando puse el modo motor y vi cero en la batería, me asusté un poco".

Teniendo un turbo más grande que el de Ferrari, era previsible una salida complicada, pero no tanto

"Seguramente sí. Ahora hemos visto en directo cómo es la salida y, sin duda, es un punto en el que debemos trabajar, porque por lo demás el coche va realmente fuerte. Tengo que agradecer al equipo, porque hoy el segundo puesto ha sido posible sobre todo gracias a ellos: me reconstruyeron el coche después de lo que pasó en la FP3".

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

En un momento de la carrera apareció graining en el neumático delantero izquierdo y, aun así, mantuvisteis un ritmo impresionante. Se os consideraba grandes favoritos, pero no solo hay una power unit espectacular en el W17…

"El coche está ahí, porque al final también hay que ir fuerte en curva. Es un coche bonito de conducir y, por ahora, es un monoplaza muy completo. Pero, obviamente, tenemos que seguir trabajando porque Ferrari en el primer stint fue rápido. Y este año la situación puede cambiar muy rápido. Precisamente por eso debemos desarrollar el W17 para maximizar el resultado en cada ocasión".

El de Melbourne fue un fin de semana muy exigente, con altibajos: el accidente en el último entrenamiento libre podía haber salido muy caro y, sin embargo, demostraste una gran fortaleza de carácter para reaccionar pese a tener solo 19 años. Has sumado 18 puntos para el Mundial que son muy importantes…

"Seguro que para mí ha sido un fin de semana muy de altibajos. Lo positivo es que he conseguido reaccionar después de cada situación. El ritmo es bueno, me siento bien en el coche, así que se pueden hacer cosas bonitas en el futuro".