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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli, pole en su primer asalto al título: "Me he puesto bajo más presión otras veces"

Antonelli saldrá primero en Austin, donde puede proclamarse campeón, pero el ritmo de Verstappen invita a la cautela: evitar los límites de pista fue una de las claves de su clasificación.

Pol Hermoso

Editado: 24 oct 2026, 23:27

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli tiene el Mundial a tiro, pero su primera preocupación en Austin era bastante más inmediata: que ninguna línea blanca le arruinara el sábado. En una clasificación en la que había que atacar sin pasarse y guardar neumático para llegar con opciones al último sector, el líder encontró el equilibrio. Su primer intento en la Q3, un 1:34.035, le bastó para conquistar la pole por 179 milésimas sobre Max Verstappen.

Una vuelta de autoridad en el fin de semana en el que puede proclamarse campeón del mundo. Aunque, al bajarse del Mercedes, el italiano puso el acento en algo menos vistoso que la velocidad: haber evitado esos errores que en otras ocasiones le habían complicado el trabajo.

"Una de las claves era no sobrepasar los límites de pista. Eso ha sido muy bueno para mí, porque ha habido un par de carreras en las que los he sobrepasado en momentos cruciales y me he puesto en una mala posición, con más presión", explicó Antonelli tras la clasificación.

"Hoy he tenido una sesión limpia de principio a fin y no ha sido fácil".

El resultado puede sugerir que lo tenía todo bajo control, pero dentro del coche la historia fue bastante más incómoda. El viento añadió incertidumbre a una pista que ya exige enlazar muchas cosas bien para completar una vuelta, y terminó por frustrar su última oportunidad de mejorar.

"El viento aumentó y no era fácil ahí fuera. Ha sido una pena, porque la última vuelta estaba siendo muy buena, pero otra ráfaga de viento me ha hecho perder el coche", relató.

"Ha sido complicado para todos. Estoy muy contento con el resultado y quiero dar las gracias al equipo por seguir trabajando en este paquete. Intentaremos rematarlo mañana".

Verstappen, el primer obstáculo antes de pensar en el Mundial

Rematar el domingo tiene dos lecturas para Antonelli, aunque solo una depende enteramente de él. Para conquistar el título en Austin necesita ganar y que George Russell termine noveno o peor y Lewis Hamilton, quinto o peor. Ambos saldrán desde la tercera fila, con el piloto de Ferrari por delante del británico de Mercedes.

Pero antes de mirar dónde están sus perseguidores en el campeonato, tendrá que vigilar al piloto que comparte con él la primera línea. El ritmo de Red Bull en las tandas largas del viernes le dejó motivos para desconfiar.

"Va a ser duro porque, como dije, ayer Max y Red Bull tuvieron un ritmo muy fuerte en las tandas largas. Nosotros no estuvimos mal, pero va a ser complicado", advirtió.

Mira:

Su plan empieza en la subida hacia la primera curva de Austin. Ganar esa posición le permitiría dirigir la carrera desde delante y empezar a construir el resultado que necesita.

"Intentaremos hacerlo lo mejor posible, salir bien y, con suerte, llegar primeros a la curva 1 y marcar el ritmo desde ahí".

La pole ya es suya. Ahora Antonelli quiere convertirla en una victoria que podría valer mucho más que 25 puntos.

Así logró su pole:

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