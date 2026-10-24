Análisis

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Análisis de las tandas largas en Austin F1: Leclerc y Verstappen mandan, Mercedes sufre

Ferrari y Red Bull destacan en las tandas largas de los Libres 2 del GP de Estados Unidos de F1 2026, pero McLaren también presenta su candidatura. Mercedes deja dudas y la estrategia para el domingo sigue abierta.

Kevin Hermann

Publicado: 24 oct 2026, 15:52

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Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Charles Leclerc confirmó las buenas sensaciones que había dejado durante la jornada del viernes del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin. En las tandas largas de los Libres 2, el piloto de Ferrari fue uno de los más rápidos y encabezó la clasificación una vez corregidos los tiempos en función de los neumáticos utilizados y la duración de cada tanda.

Sin embargo, Max Verstappen, de Red Bull, registró un ritmo estimado prácticamente idéntico, mientras que Lando Norris, al volante del McLaren, se quedó a solo 0,08 segundos por vuelta. Andrea Kimi Antonelli aparece a continuación, con una desventaja de 0,24 segundos por giro.

Por tanto, los cuatro equipos punteros están relativamente cerca entre sí. Después de los entrenamientos del viernes, todavía resulta complicado determinar con certeza quién es el verdadero favorito para lo que queda de fin de semana.

Ferrari destaca en el último sector, pero Hamilton tiene muchos problemas

En líneas generales, fue una jornada prometedora para Ferrari. La Scuderia dejó especialmente buenas sensaciones en el último sector, donde predominan las curvas cerradas y lentas, en las que la tracción y una buena gestión de los neumáticos resultan fundamentales. Los pilotos que exigen demasiado a las gomas al principio de la vuelta pueden acabar pagándolo en el tramo final. Ferrari parece haber gestionado bien ese desafío.

Sin embargo, en las vueltas rápidas también quedó al descubierto una debilidad: Ferrari perdió algo de tiempo en el primer sector. Es posible que la Scuderia decidiera no arriesgar al máximo en esa zona para conservar los neumáticos de cara a las curvas más lentas del final de la vuelta. Lo que está claro es que Leclerc dejó muy buenas sensaciones tanto a una vuelta como en las tandas largas.

Para su compañero Lewis Hamilton, en cambio, el viernes fue mucho más complicado. El británico perdió 0,97 segundos por vuelta respecto a Leclerc en las tandas largas, una vez corregidos los tiempos, y se quejó por radio de la falta de consistencia y del desgaste de los neumáticos.

Tampoco estuvo al nivel de su compañero en las simulaciones de clasificación. Lo más llamativo fue la gran cantidad de tiempo que perdió en el segundo sector, caracterizado principalmente por la larga recta. Desde fuera resulta difícil explicar por qué Hamilton cedió tanto terreno respecto a Leclerc en esa zona, especialmente teniendo en cuenta que sus tiempos en los sectores primero y tercero fueron relativamente similares.

Verstappen sigue siendo un serio candidato y McLaren genera dudas

Max Verstappen prolongó en Austin las buenas actuaciones que había firmado durante las últimas semanas. El piloto de Red Bull se mostró rápido a lo largo de las sesiones y, sobre todo, destacó por su convincente gestión de los neumáticos en las tandas largas. Aunque comenzó su tanda a un ritmo más lento que Leclerc, posteriormente consiguió mantener unos tiempos por vuelta constantes.

Esto sugiere que Red Bull podría ser competitivo no solo a una vuelta, sino también en ritmo de carrera. Por tanto, Verstappen se perfila como un serio candidato tanto en la lucha por la pole position como de cara al Gran Premio del domingo.

McLaren, por su parte, resulta más difícil de evaluar. El equipo no terminó de convencer en las simulaciones de clasificación, pero Norris sí mostró un ritmo muy sólido en las tandas largas. Sus tiempos corregidos se quedaron a apenas 0,08 segundos por vuelta de los de Leclerc y Verstappen.

Al igual que en Ferrari, también hubo una diferencia considerable entre los dos pilotos de McLaren: Oscar Piastri fue 0,87 segundos por vuelta más lento que Norris.

La situación fue igualmente llamativa en Mercedes, donde Antonelli aventajó a George Russell en aproximadamente medio segundo por vuelta.

En Red Bull, la diferencia entre Verstappen e Isack Hadjar fue todavía mayor, de 0,91 segundos por vuelta. Por tanto, los datos apuntan a diferencias importantes de rendimiento entre los compañeros de equipo de las escuderías punteras.

Racing Bulls lidera la zona media y Audi se queda atrás

Por detrás de los equipos punteros, Racing Bulls fue el que dejó mejores sensaciones. Liam Lawson terminó a unos 1,13 segundos por vuelta de la cabeza en el análisis de las tandas largas, una vez ajustados los tiempos. Alpine (+1,24) también mostró un ritmo competitivo y podría tener opciones de entrar en la lucha por los puntos.

Audi tuvo más dificultades, aunque Gabriel Bortoleto (+1,91) fue más rápido que Nico Hulkenberg (+2,18) en la comparación directa. En cualquier caso, ninguno de los dos consiguió igualar el ritmo de Racing Bulls y Alpine en las tandas largas.

Haas mostró un rendimiento sólido, pero también se quedó bastante lejos de los equipos más rápidos de la zona media, con una desventaja aproximada de 1,92 segundos por vuelta.

El balance fue todavía peor para Williams y Aston Martin. Los primeros se quedaron a 2,33 segundos por vuelta, mientras que los segundos cedieron 2,15 segundos. Cadillac cerró la clasificación de las tandas largas, una vez corregidos los tiempos, con una diferencia de 3,11 segundos respecto a la cabeza.

La gran incógnita sigue siendo la estrategia: ¿una o dos paradas?

Más allá del ritmo puro, la estrategia también sigue siendo una incógnita. El desgaste de los neumáticos en las tandas largas no fue especialmente elevado, pero tampoco demasiado bajo.

Con los neumáticos blandos, en particular, se observó una caída notable del rendimiento a partir de la sexta o séptima vuelta de cada tanda. Los otros compuestos también experimentaron cierta degradación.

Por eso, el hecho de que Norris mostrara un ritmo competitivo con el neumático duro podría ser relevante de cara a la estrategia del domingo.

Antes del fin de semana, una estrategia a una sola parada utilizando los compuestos blando y medio parecía perfectamente viable. Sin embargo, después de lo visto en los Libres 2, no se puede descartar que una estrategia a dos paradas termine siendo más atractiva.

La evolución de la pista también será un factor importante. A medida que avance el fin de semana, el asfalto irá ganando agarre, lo que podría reducir el desgaste de los neumáticos.

Por tanto, la primera tanda de la carrera será una referencia fundamental: si los neumáticos aguantan, una estrategia a una sola parada podría funcionar.

Así fueron los Libres:

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