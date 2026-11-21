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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Antonelli matiza la ayuda del rebufo: "Era bueno en la recta, pero en curva era terrible"

Antonelli fue el más rápido en la clasificación del GP de Las Vegas 2026 de la F1 gracias a un magnífico rebufo en la última vuelta de la Q3.

Giacomo Rauli

Editado: 21 nov 2026, 7:07

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¿Quién lo habría dicho? Durante todo el fin de semana en el GP de Las Vegas 2026, Kimi Antonelli pareció estar siempre un paso por detrás de Max Verstappen, Lando Norris y George Russell. Sin embargo, acabó consiguiendo una pole inesperada, aunque no podrá aprovecharla debido a una penalización de cinco posiciones por haber introducido un nuevo motor de combustión interna este fin de semana.

Pero, ¿cómo logró Antonelli conseguir una pole tan impensable? Todo comenzó antes de la vuelta final, es decir, en la de preparación. En un primer instante, muchos creían que Mercedes colocaría al italiano por delante de Russell para que le diera rebufo y le ayudara en la lucha con Verstappen por la segunda posición del mundial.

En cambio, Antonelli se vio obligado a frenar y a dejar pasar a todos los pilotos de la Q3, quedando detrás del pelotón, aunque a poca distancia. Además, en ese momento, el tiempo para cruzar la línea de meta y completar la vuelta era reducido, por decirlo suavemente, ya que finalmente cruzó la línea de meta con solo a 1,4s de margen.

Kimi salió a dar su vuelta, pero muy cerca del que le precedía. Eso, en lugar de suponer un problema, resultó ser todo lo contrario: una bendición deportiva. Le llevó a alcanzar grandes velocidades en las largas rectas del circuito urbano, lo que le permitió marcar el récord absoluto en el último sector y marcar un tiempo de 1:33.893, es decir, 258 milésimas más rápido que Max Verstappen.

"Sinceramente, no sabía que el rebufo pudiera ser tan bueno. El rebufo era bueno, pero solo en la recta. En las curvas, en cambio, era terrible, porque había mucha suciedad en el asfalto. El coche resbalaba muchísimo en las curvas", explicó el piloto boloñés de 20 años al término de la sesión de clasificación.

Relacionado:

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

"No tenía absolutamente nada de agarre, pero, en definitiva, logré no perder demasiado en las curvas. Sin embargo, para ser sincero, ha sido la peor pole que he conseguido nunca, porque no tenía feeling con el coche y no estaba pilotando bien".

"Fue una de esas situaciones en las que corrí un gran riesgo, porque había decidido reducir la velocidad. Luego hubo una comunicación excelente con Bono sobre los tiempos. En ese momento empecé mi última vuelta y me dije: 'Intentémoslo', a pesar de estar tan cerca, a poco más de 1 segundo del que iba delante de mí. Estoy muy contento de que haya salido bien", añadió.

De cara a la carrera, Antonelli no se echa atrás. Saldrá desde la sexta posición, pero se espera que los pilotos estén bastante cerca unos de otros debido a los muchos rebufos que garantiza Las Vegas con sus largas rectas. El ritmo demostrado por el actual campeón del mundo durante la FP3 también fue muy prometedor.

"Si tengo la oportunidad de ganar, sin duda lo intentaré. Pero si tengo que ayudar a George, lo haré. Por supuesto, también lo hablaremos con el equipo".

"De todos modos, ya veremos cómo se desarrolla la carrera mañana. Pero sin duda, si la victoria está a nuestro alcance, haremos todo lo posible por conseguirla", concluyó.

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