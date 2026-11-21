Artículo especial

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado

Mira cómo fue el sábado de F1 en el GP de Las Vegas 2026 de la F1, con la FP3 y la clasificación que creó la parrilla de salida. Resumen y resultados.

Juanjo Sáez

Editado: 21 nov 2026, 6:05

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George Russell, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Después de un viernes intrascendente a causa de la lluvia, la acción del sábado en el Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1 fue máxima tanto en los Libres 3 como en la posterior clasificación. Mira cómo fueron ambas sesiones, con resumen y resultados.

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¿Qué pasó en la Q1 del GP de Las Vegas 2026?

La primera ronda de la clasificación en Las Vegas no tuvo demasiado misterio, ya que hubo dos equipos muy descolgados: Cadillac y Aston Martin, que sufría especialmente por la falta de potencia del motor Honda en las largas rectas del trazado estadounidense.

Desde un principio quedó claro que Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Pérez y Valtteri Bottas caerían eliminados, solo faltaba ver quiénes les acompañarían y, finalmente, fueron los Haas F1 de Rafael Cámara y Oliver Bearman, que arrastraba una gran penalización de 35 posiciones en parrilla.

Bearman, consciente de que saldría último, intentó ayudar a Cámara, pero el brasileño fue 17º y se quedó a solo 0.071s de Bortoleto, que marcó el pase a la Q2. Sergio Pérez fue quien más sorprendió al lograr el 18º puesto, aprovechando la inferioridad del Aston Martin en las rectas para superar a Alonso (19º) y a Stroll (20º).

En la Q1 el más rápido fue Russell con un 1:34.664, con Antonelli pegado a solo 0.020s.

Resultados de la Q1 del GP de Las Vegas 2026

Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 11

1'34.664

S 235.819 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 10

+0.020

1'34.684

0.020 S 235.769 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 9

+0.376

1'35.040

0.356 S 234.886 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 7

+0.445

1'35.109

0.069 S 234.715 5

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 7

+0.600

1'35.264

0.155 S 234.334 6

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 9

+0.749

1'35.413

0.149 S 233.968 7

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 10

+0.792

1'35.456

0.043 S 233.862 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 10

+0.825

1'35.489

0.033 S 233.781 9

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 9

+0.827

1'35.491

0.002 S 233.777 10

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 10

+0.924

1'35.588

0.097 S 233.539 11

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 10

+1.046

1'35.710

0.122 S 233.242 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 8

+1.054

1'35.718

0.008 S 233.222 13

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 9

+1.079

1'35.743

0.025 S 233.161 14

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 10

+1.192

1'35.856

0.113 S 232.886 15

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 7

+1.266

1'35.930

0.074 S 232.707 16

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 6

+1.485

1'36.149

0.219 S 232.177 17

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 9

+1.556

1'36.220

0.071 S 232.005 18

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 11

+2.719

1'37.383

1.163 S 229.235 19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 10

+2.736

1'37.400

0.017 S 229.195 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 10

+2.886

1'37.550

0.150 S 228.842 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 11

+2.937

1'37.601

0.051 S 228.723 22

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 8

+13.341

1'48.005

10.404 S 206.690 Ver resultados

¿Qué pasó en la Q2 del GP de Las Vegas 2026?

En la Q2 hubo más batalla para pasar a la Q3 y, de hecho, hubo una doble sorpresa. Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc estuvieron al filo de la eliminación durante los 15 minutos de dicha ronda, pero todo parecía apuntar a una mejora sustancial, la cual finalmente no llegó y ambos cayeron eliminados.

Con Leclerc (11º) y Hamilton (12º) fuera, quedaban dos plazas vacantes en la Q3 y las aprovecharon a la perfección Racing Bulls y Alpine para meter a sus cuatro pilotos. Destacable fue también ver a Antonelli 10º, a solo 0.111s de caer eliminado.

Junto a los Ferrari, fueron los Audi y los Williams los que no pudieron hacer nada para luchar para pasar a la Q3 por falta de ritmo. Nico Hulkenberg terminó 13º, seguido por Carlos Sainz (14º), Gabriel Bortoleto (15º) y Alex Albon (16º).

El mejor tiempo de la Q2 fue para Max Verstappen con un 1:34.394, que daba paso a un sorprendente Pierre Gasly en segunda posición a solo 0.165s de distancia.

Resultados de la Q2 del GP de Las Vegas 2026

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 15

1'34.394

S 236.493 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.165

1'34.559

0.165 S 236.081 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 18

+0.223

1'34.617

0.058 S 235.936 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 17

+0.369

1'34.763

0.146 S 235.572 5

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 14

+0.372

1'34.766

0.003 S 235.565 6

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 18

+0.569

1'34.963

0.197 S 235.076 7

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+0.588

1'34.982

0.019 S 235.029 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 18

+0.654

1'35.048

0.066 S 234.866 9

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 17

+0.670

1'35.064

0.016 S 234.827 10

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 18

+0.692

1'35.086

0.022 S 234.772 11

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 17

+0.803

1'35.197

0.111 S 234.498 12

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 18

+0.859

1'35.253

0.056 S 234.361 13

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+1.066

1'35.460

0.207 S 233.852 14

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 18

+1.247

1'35.641

0.181 S 233.410 15

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 12

+1.599

1'35.993

0.352 S 232.554 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 18

+1.731

1'36.125

0.132 S 232.235 Ver resultados

¿Qué pasó en la Q3 del GP de Las Vegas 2026?

La lucha por la pole position fue frenética y no se decidió hasta el final. Tras las primeras vueltas, Max Verstappen parecía el gran favorito y de hecho lideró la tabla de tiempos desde su primer intento hasta que el cronómetro se puse a 00:00.

Sin embargo, ya con el tiempo cumplido, Andrea Kimi Antonelli fue el último piloto en completar su vuelta y sorprendió a todos con un tercer sector impresionante que le permitió marcar un 1:33.893 y superar al holandés por 0.285s, con su compañero completando el top 3 a 0.331s de distancia.

Pero faltaba un giro de guion, y es que, al tener una penalización de cinco posiciones, acabó siendo Verstappen quien heredó la pole position, con Russell escalando a la segunda posición, Norris a la tercera, Hadjar a la cuarta y Lindblad a la quinta.

La batalla entre los Alpine y los Racing Bulls fueron para los de Faenza, ya que Pierre Gasly y Franco Colapinto solo pudieron ser noveno y décimo respectivamente al cruzar la bandera a cuadros.

Resultados de la Q3 del GP de Las Vegas 2026

Q3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 26

1'33.893

S 237.755 2

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 21

+0.258

1'34.151

0.258 S 237.104 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 26

+0.331

1'34.224

0.073 S 236.920 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 21

+0.351

1'34.244

0.020 S 236.870 5

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 22

+0.699

1'34.592

0.348 S 235.998 6

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 25

+0.775

1'34.668

0.076 S 235.809 7

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.006

1'34.899

0.231 S 235.235 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 25

+1.197

1'35.090

0.191 S 234.762 9

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 24

+1.212

1'35.105

0.015 S 234.725 10

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 23

+1.421

1'35.314

0.209 S 234.211 Ver resultados

Resumen y resultados de los Libres 3 de F1 en Las Vegas 2026

Debido a los pocos datos válidos para los equipos la FP1 y la FP2 del viernes, todos los pilotos acumularon una gran cantidad de vueltas en una FP3 bastante inusual, donde todos los equipos mezclaron su trabajo de tandas largas con la simulación de qualy.

Más allá de un encontronazo polémico entre Verstappen y Russell, que acabó en reprimenda para el holandés, los Libres 3 se desarrollaron sin contratiempos.

El propio Russell fue de hecho el piloto más rápido con un 1:34.041, casi un segundo por delante de su compañero Antonelli, que se quedó a 0.911s de distancia.

Resultados de la FP3 del GP de Las Vegas 2026

FP3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 30

1'34.041

S 237.381 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 29

+0.911

1'34.952

0.911 S 235.104 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 28

+0.974

1'35.015

0.063 S 234.948 4

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 31

+1.150

1'35.191

0.176 S 234.513 5

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 29

+1.157

1'35.198

0.007 S 234.496 Ver resultados

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